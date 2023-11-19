社評：習拜會引領APEC氣氛 發展議題重回中心位置

中國強調對外開放不變

金門宣言排除政治干擾

習近平在今次APEC峰會多個場合，亦提出了聚焦經濟發展的多項「中國主張」。他在工商領導人峰會上的書面演講中提到，「開放包容是亞太合作的主旋律」，「共同發展是亞太合作的總目標」，「求同存異是亞太合作的好做法」；在領導人非正式會議上講話提出的「四項堅持」，即堅持創新驅動，堅持開放導向，堅持綠色發展，堅持普惠共享。他還向國際重申了中國對外開放的多項承諾，強調中國仍然是全球增長最大引擎，今年對全球經濟增長的貢獻將達到三分之一，所以，「下一個『中國』，還是中國」。

習近平特別指出，中國的發展「根本目的是讓中國人民過上好日子，不是要取代誰」，又提到今年是中國改革開放45周年，「無論國際形勢如何變化，中國打造市場化、法治化、國際化營商環境的決心不會變，一視同仁為外商投資提供優質服務的政策不會變」。

近年，在APEC範圍內，出現了各種地區性的經貿框架，除「區域全面經濟伙伴協定」（RCEP），還有「全面進步跨太平洋伙伴協定」（CPTPP）以及「印太經濟框架」（IPEF）等，後兩個新組織成員今次在三藩市亦各有活動。這些「小圈子」既可與APEC組織互補，亦具有排他性政治元素，對APEC有關2040年建成亞太共同體的布城（Putrajaya）願景，構成一定衝擊。今次《金門宣言》重申「推動亞太自由貿易區議程」，可謂為這一願景注入強心劑。

隨着地緣政治巨變，近年在G20、APEC這類經貿平台峰會上，有關政治議題往往造成干擾，甚至分裂。今次同樣，各國領袖或代表在俄烏戰爭和以巴衝突等政治議題的立場分歧，有代表認為「APEC不應是用來討論地緣政治議題的論壇」，反對相關議題列入《金門宣言》，最終只在改革世貿組織（WTO）議題上達成共識。

有分析認為，今次APEC峰會被「習拜會」蓋過風頭，或者言過其實，但「習拜會」緩和了世界兩大經濟體緊張對峙的關係，的確令APEC成員鬆了一口氣，也令區內政治緊張有所降溫。

習近平在峰會上，分別與墨西哥、秘魯、斐濟、文萊的領導人會晤，其中與日本首相岸田文雄的會晤最受關注。今次是日本福島核污染水向海洋排放後的中日首次首腦會晤，岸田將中方解除日本水產品入口禁令當作主要訴求，中方則要求日方從根本上端正對華態度，再次確認2008年寫入中日聯合聲明中的「戰略互惠關係」，在歷史、台灣等問題上「信守承諾」，即築牢兩國關係的政治基礎。

「戰略互惠關係」是2006年安倍晉三首次就任首相時，與時任國家主席胡錦濤一同確立的。胡錦濤2008年訪日時，與日相福田康夫發表的《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》主旨就是，兩國「互為合作伙伴，互不構成威脅」。

近年在中美博弈的背景下，日本在政經方面採取的多項措施，卻悖離了這一共識，如日本政府去年修改「國家安全保障戰略」，將中國軍事動向定義為「最大戰略挑戰」；在半導體產業鏈方面，東京參與美國主導的對華封鎖打壓。所以習近平對岸田強調要將政治共識「體現到具體政策和實際行動中」，又指中日經濟利益和產業鏈深度交融，搞「小院高牆」、「脫鈎斷鏈」對誰都沒有好處。

會面的結果，雙方再度確認「戰略互惠關係」，同意「本着建設性態度通過磋商談判，找到解決福島核污染水排海問題的合適途徑」，可以說各有所得。

中日首腦會晤各有所得

菲總統宣揚計劃外交談

相較與岸田會晤一小時，習近平與小馬可斯的會面只是臨時安排的短暫交談。小馬可斯是今年首名訪華的外國領袖，北京原本對他維護中菲關係寄予厚望。但一年來菲方不僅增加美軍基地，還在南海島礁頻頻生事挑釁。今次在三藩市，習近平與小馬可斯的短暫交談，並非事先安排，中方傳媒亦未作報道。小馬可斯卻高調張揚，聲稱他就中菲艦艇近期在南海的撞船事件，向習表達關切，又稱他與習近平都同意地緣政治問題不應影響兩國關係，相信無人想開戰。這番表態，亦相信是受中美關係緩和大氣候影響。

不過，正如中美博弈的大格局並未隨「習拜會」根本改變一樣，亞太局勢也不可能在一夜間風平浪靜。美國國會剛剛批准向日本出售400枚戰斧巡航導彈，小馬可斯從三藩市又飛赴夏威夷拜訪美軍印太司令部……矛頭所向不言自明。亞太區要共創另一個「黃金三十年」，前路仍然多舛。

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