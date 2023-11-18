社評：學童自殺個案急增 情緒支援多管齊下

防止自殺研究復研究

政府家校須實際行動

港大香港賽馬會防止自殺研究中心引述警方數據，今年已錄得306宗學童輕生個案，平均年齡15.8歲，37人不幸死亡，其餘列企圖自殺，部分輕生個案，甚至是在校園內發生。研究中心統計顯示，單是今年8至10月，便有15宗涉18歲以下青少年自殺死亡個案。另外，賽馬會青少年情緒健康網上支援平台聯同5個網上支援隊，同期收到418個有意自殘或尋死的高危個案，當中以中學生求助個案升幅最令人擔心，由去年同期6%增至10%。有人認為，學童自殺個案急增，與3年疫情影響學童課業及校園社交有關，全面復常後，學業要追落後，功課壓力大了，但在校內卻沒有太多朋友傾訴，部分好友則隨家人移民或到外國讀書。年輕人缺乏同儕分憂，孤獨感增加，有可能鑽牛角尖。

立法會衛生事務委員會昨天討論精神健康事宜，多名議員關注學童自殺個案上升趨勢。醫衛局承認情况嚴重，將聯同教育局及社署，研究設立以學校為本的「三層應急機制」，及早介入支援，首層機制主要靠老師及學校社工盡快識別高風險學生；因應校內人手未必足夠，政府會為學校提供「外援」，包括社署綜合家庭服務中心的註冊社工，讓跨專業人員走入校園，是為第二層機制；學校如發現嚴重精神健康學童個案，可透過第三層機制，轉介學童至醫管局跟進，當局會優先處理。另外，教育局會審視有關自殺個案，分析風險因素，包括家庭問題、學業壓力和學校環境等，協助學校盡快識別隱閉高危學生。

回看過去十年本港學童自殺數字，2015、16年是一個高峰，其後有所回落，近年又再上升。政府先是成立防止學生自殺委員會，其後又有防止青少年自殺工作小組，研究報告一份又一份，建議措施一項又一項，實際成效如何，外界有不少疑問。現在當局又提新倡議，有關識別隱閉高危學生的研究分析，到頭來會否流於紙上談兵、虛應故事，固然還得走着瞧；設立三層應急機制，對於及早介入支援，可以發揮多大效果，現在也只能觀望。

學童自殺風氣容易蔓延，不應圖文並茂大肆渲染，以免鼓勵仿效，但避而不談也不是合適做法，各方必須正視實况，不能抱着鴕鳥心態。臨牀研究顯示，學童輕生個案，往往與學業、家庭或人際關係有關，人人都有不同故事。以學業為例，有些自殺學童其實品學兼優，然而家長期望、校園不健康競爭氛圍所帶來的壓力等，卻成為了他們的催命符；也有學生因為校園欺凌飽受困擾，認為校方無心處理，感到求助無門，結果走上絕路。要了解學童內心世界，必須避免只從大人角度看問題；拿社會政治變化借題發揮，亦幫不了有情緒健康需要的學生。

香港教育制度壓力大得驚人，乃是一場共業，學校、家長以至社會價值觀，全都有份加重莘莘學子壓力，當很多人仍然將「贏在起跑線」奉為圭臬，深信「不上大學無前途」，學業壓力仍將繼續成為不少學生情緒困擾之源。移風易俗，知易行難，救救孩子，卻是刻不容緩。當局有必要採取更多實際行動，為有需要的學童提供更多情緒支援，以及設立校園欺凌舉報熱線，責成校方切實跟進及呈報懷疑個案。另外，家校亦應加強合作，多去關心孩子身心狀况，避免給予過度沉重的功課壓力。

加強正向思維教育

支援特殊需要學童

現時大多數學校，已是「一校一社工」，甚至「一校兩社工」，但學生數以百計，很難照顧周到。校方可定期舉辦精神健康日，鼓勵學生正視情緒問題，多找朋輩和學長傾訴。另外，當局亦應加強「正向思維」教育，提升學生自愛意識，明白世事總有不如意、遇上挫折失敗仍可捲土重來。港大防止自殺研究中心指出，輕生學童中約有62%具醫療紀錄，主要包括精神健康問題、特殊學習需要及身體健康問題等，但有社工及社福機構跟進者只屬少數，反映當局支援仍嫌不足。部分SEN學童情緒較為波動，容易有過度激烈的行為，惹來旁人誤會；另外，社會上一些人對情緒病仍然存在偏見，認為問題在於當事人「軟弱」。這些負面標籤，只會令當事人和家長不想求助，反而加深了問題。當局有必要加強公眾宣傳教育，打破這些誤解和偏見。

■歡迎回應editorial@mingpao.com