明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：學童自殺個案急增 情緒支援多管齊下

【明報社評】近月學童自殺個案顯著上升，政府跨部門正研究設立應急機制，盡快識別自殺風險較高的學生，及時介入支援。學童自殺一宗嫌多，每宗悲劇背後各有不同故事。家庭問題、學業壓力、朋輩關係、校園欺凌等，都有可能將學童推上絕路。避談自殺話題，不會減低學童自殺風險，保持良好溝通、及早疏導壓力，才是預防學童自殺的關鍵；加強「正向教育」，亦可提升學童應對挫折逆境的能力。研究顯示，輕生學童不少均有特殊學習需要（SEN）或精神健康病歷，當局應加強對SEN學童的支援，致力破除部分人對情緒病的成見和誤解，以免負面標籤效應，妨礙家長學童尋求協助。

防止自殺研究復研究

政府家校須實際行動

港大香港賽馬會防止自殺研究中心引述警方數據，今年已錄得306宗學童輕生個案，平均年齡15.8歲，37人不幸死亡，其餘列企圖自殺，部分輕生個案，甚至是在校園內發生。研究中心統計顯示，單是今年8至10月，便有15宗涉18歲以下青少年自殺死亡個案。另外，賽馬會青少年情緒健康網上支援平台聯同5個網上支援隊，同期收到418個有意自殘或尋死的高危個案，當中以中學生求助個案升幅最令人擔心，由去年同期6%增至10%。有人認為，學童自殺個案急增，與3年疫情影響學童課業及校園社交有關，全面復常後，學業要追落後，功課壓力大了，但在校內卻沒有太多朋友傾訴，部分好友則隨家人移民或到外國讀書。年輕人缺乏同儕分憂，孤獨感增加，有可能鑽牛角尖。

立法會衛生事務委員會昨天討論精神健康事宜，多名議員關注學童自殺個案上升趨勢。醫衛局承認情况嚴重，將聯同教育局及社署，研究設立以學校為本的「三層應急機制」，及早介入支援，首層機制主要靠老師及學校社工盡快識別高風險學生；因應校內人手未必足夠，政府會為學校提供「外援」，包括社署綜合家庭服務中心的註冊社工，讓跨專業人員走入校園，是為第二層機制；學校如發現嚴重精神健康學童個案，可透過第三層機制，轉介學童至醫管局跟進，當局會優先處理。另外，教育局會審視有關自殺個案，分析風險因素，包括家庭問題、學業壓力和學校環境等，協助學校盡快識別隱閉高危學生。

回看過去十年本港學童自殺數字，2015、16年是一個高峰，其後有所回落，近年又再上升。政府先是成立防止學生自殺委員會，其後又有防止青少年自殺工作小組，研究報告一份又一份，建議措施一項又一項，實際成效如何，外界有不少疑問。現在當局又提新倡議，有關識別隱閉高危學生的研究分析，到頭來會否流於紙上談兵、虛應故事，固然還得走着瞧；設立三層應急機制，對於及早介入支援，可以發揮多大效果，現在也只能觀望。

學童自殺風氣容易蔓延，不應圖文並茂大肆渲染，以免鼓勵仿效，但避而不談也不是合適做法，各方必須正視實况，不能抱着鴕鳥心態。臨牀研究顯示，學童輕生個案，往往與學業、家庭或人際關係有關，人人都有不同故事。以學業為例，有些自殺學童其實品學兼優，然而家長期望、校園不健康競爭氛圍所帶來的壓力等，卻成為了他們的催命符；也有學生因為校園欺凌飽受困擾，認為校方無心處理，感到求助無門，結果走上絕路。要了解學童內心世界，必須避免只從大人角度看問題；拿社會政治變化借題發揮，亦幫不了有情緒健康需要的學生。

香港教育制度壓力大得驚人，乃是一場共業，學校、家長以至社會價值觀，全都有份加重莘莘學子壓力，當很多人仍然將「贏在起跑線」奉為圭臬，深信「不上大學無前途」，學業壓力仍將繼續成為不少學生情緒困擾之源。移風易俗，知易行難，救救孩子，卻是刻不容緩。當局有必要採取更多實際行動，為有需要的學童提供更多情緒支援，以及設立校園欺凌舉報熱線，責成校方切實跟進及呈報懷疑個案。另外，家校亦應加強合作，多去關心孩子身心狀况，避免給予過度沉重的功課壓力。

加強正向思維教育

支援特殊需要學童

現時大多數學校，已是「一校一社工」，甚至「一校兩社工」，但學生數以百計，很難照顧周到。校方可定期舉辦精神健康日，鼓勵學生正視情緒問題，多找朋輩和學長傾訴。另外，當局亦應加強「正向思維」教育，提升學生自愛意識，明白世事總有不如意、遇上挫折失敗仍可捲土重來。港大防止自殺研究中心指出，輕生學童中約有62%具醫療紀錄，主要包括精神健康問題、特殊學習需要及身體健康問題等，但有社工及社福機構跟進者只屬少數，反映當局支援仍嫌不足。部分SEN學童情緒較為波動，容易有過度激烈的行為，惹來旁人誤會；另外，社會上一些人對情緒病仍然存在偏見，認為問題在於當事人「軟弱」。這些負面標籤，只會令當事人和家長不想求助，反而加深了問題。當局有必要加強公眾宣傳教育，打破這些誤解和偏見。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞