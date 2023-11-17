社評：中美關係正確認知未立 避免衝突成最大公約數

促美國停止武裝台灣

中美峰會習提新表述

去年11月，習近平與拜登趁印尼峇里G20峰會，首度舉行中美元首會晤。今次習拜會再度舉行，雖有APEC三藩市峰會這一背景，但性質跟上次峇里習拜會，卻有根本不同。外長王毅指出，今次習拜會，乃是習近平收到美方發出的元首會晤單獨邀請，換言之，這不是兩人趁APEC峰會期間「順道」安排的非正式會晤。兩人會晤選址費羅麗莊園，遠離APEC會場，還特別加入「莊園散步」這一環節，貫徹過去習近平訪美必有的例行安排，目的都是要突出，今次是習近平6年來首度訪美，出席一場正式的中美峰會，無論規格和重要性，均超越峇里習拜會。

過去一年，中美關係如過山車，峇里習拜會所營造的緩和氣氛，持續不過數月，便鬧出所謂「氣球風波」，美方炒作「中國間諜活動威脅」，嚴重損害中美關係，兩軍高層溝通中斷多月。直至今年6月美國國務卿布林肯訪華，中美關係才止跌回穩，最終促成今次峰會。拜登會上重申了「四不一無意」的立場，即美國不尋求新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求強化同盟關係反對中國，不支持台灣獨立、無意跟中國發生衝突，中美關係算是回到峇里習拜會時的狀態。

今次中美峰會，雙方就推動和加強各領域對話合作，達成一系列共識，包括成立中美禁毒合作工作組；在平等和尊重基礎上，恢復兩軍高層溝通，落實中美國防部工作會晤。另外，習拜又同意建立人工智能政府間對話、明年進一步大幅增加航班等，不過在台灣問題、經貿摩擦等重大議題上，雙方並無多少突破。

美國對華關稅措施持續多時，損害雙方利益，未見白宮有何重大調整；明年1月台灣舉行總統選舉，白宮一邊說堅持一個中國，另一邊卻加緊向台灣提供武器及軍事支援。今次習拜會，習近平就經貿科技問題，重申中方立場，即美方在經貿科技領域對華遏制打壓，不是在「去風險」，而是為中美關係「製造風險」，至於台灣問題，習拜的表述都有「新補充」。習近平表示，美方應該將不支持台獨體現於具體行動上，即「停止武裝台灣」，拜登則有「希望中方不要干預台灣選舉」之說。未來一年半載中美關係走向，存在兩大變數，台灣局勢是其中之一。另一變數，當然是明年11月美國大選。

峰會前夕，拜登表示中美必須再次「走上正常的溝通軌道」。峰會後，拜登形容與習近平會談取得「重要進展」，美方官員則在吹風會稱，中方同意建立兩軍接觸及解決誤判的機制，待中國任命新防長後，兩國防長將舉行會晤。然而拜登回應記者提問，重申不會改變之前有關「習近平是獨裁者（dictator）」的看法，卻給峰會致力營造的緩和氣氛，潑了一盤冷水，外交部發言人批評，有關說法是很不負責任的政治操弄。美國反華情緒瀰漫，早前拜登是在一場政治籌款活動上發表有關言論，事後中方也表達了強烈不滿。這次拜登依然故我，反映其邏輯仍是選舉政治先於中美大局考慮，愈臨近大選日，中美關係急轉直下機會也愈高。

中美存在競爭，乃是客觀事實，但不應是兩國關係的全部。今次中美峰會，充分反映雙方對於該當怎樣看待兩國關係，存在根本認知分歧。峰會上，習近平向拜登提出，應在「四不一無意」的基礎上，共同努力澆築中美關係五根支柱，會後王毅稱之為面向未來的「舊金山願景」。五根支柱第一條就是共同樹立正確認知，之後才是有效管控分歧、推進互利合作等。關於正確認知的問題，習近平在美國有很清楚的闡述：大國競爭解決不了中美兩國自身以至世界面臨的問題，穩定改善中美關係，首要回答的問題，是中美到底是伙伴還是對手，並作出正確歷史選擇；若視對方為最主要競爭對手及威脅，必然導致錯誤政策、行動及結果。然而拜登說的卻是「中美處於競爭關係，我的責任是令它理性及可控，不會導致衝突」。

中方提「舊金山願景」

拜登只關心避免衝突

大國外交，必然涉及權力政治及國家利益，中方的觀點，是希望可以將中美競爭、利益博弈等元素，置於一個政治倫理框架之下，找出「正確相處之道」，讓中美關係可以健康發展。但美國外交邏輯就是權力政治，誰佔上風誰獲最多。今次峰會前夕，美方一些評論認為，目前美國經濟狀况較中國好，所以美方可在會晤佔上風，云云，其實就是這種強權政治思維的體現。中方所倡的「舊金山願景」，美方有多少會聽進耳裏，確是疑問。當拜登最關心的僅是避免衝突，中美關係實際也能只以「和平共處」作為必須守住的底線。

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