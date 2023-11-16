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社評

社評：訂場新系統錯漏多多 政府事前測試太粗疏

【明報社評】康文署新訂場系統SmartPLAY推出一周，問題接二連三，由網絡塞車難以登入、私隱漏洞到重複訂場，予人感覺一點也不Smart（聰明）。康文署場地設施供不應求，是炒場問題的根源，SmartPLAY遏抑炒場作用有多大，本來就存在疑問；當局花了5億元公帑找開發商架設系統，一落地就出現種種「甩漏」和低級失誤，更令人難以接受。新系統設計不周，開發商當然有責任；政府把關不力、事前測試粗疏，同樣難辭其咎。智慧城市建設，用家體驗至關重要，當局必須汲取教訓，日後推出新智能系統前，應多找真正用家參與公開測試，以免閉門造車。

打擊炒場成效惹質疑

SmartPLAY用家多批評

為配合智慧城市建設，康文署推出全新訂場智能系統SmartPLAY，取代使用超過20年的Leisure Link電腦預訂系統，至於中文名則維持不變，繼續稱為「康體通」。根據當局向立法會提交的文件，新系統將「更具效率、便利及貼心易用」，方便市民預訂康文署設施及報名參加活動。針對炒場問題，新系統還加入「防止炒賣場地」功能，包括實名登記，在先到先得的分配機制上，加入抽籤方式分配特定康體設施的新功能；另外，預訂天然及人造草地足球場時，申請人還須填寫另外4名用場人士的新系統用戶編號，當中至少3人必須在租用時段，與申請人一同現身。市民訂場時須作聲明承諾，不會轉讓用場許可，否則有可能觸犯《盜竊罪條例》，一經定罪，最高可囚14年。

新系統上周四正式開放供市民使用，短短一周內，不斷發生各種問題，先是首兩天系統不勝負荷一度「死機」，一些用家等了數小時仍無法登入；其後又有用戶反映，系統存在泄漏私隱風險。以預訂足球場為例，申請人填報「團隊成員」信息時，隨便輸入一些英文字，應用程式就會顯示一些以相關字眼作為帳號的用戶中英文全名。申請人可擅自將這些素未謀面的用戶，添加為「團隊成員」，有用戶擔心個人資料因而外泄，並在不知情下被炒場者利用。另外，也有用戶投訴，明明以應用程式訂了場，付了款又收到確認電郵，事後翻查系統紀錄，卻發現場地被其他人預訂作其他用途，即系統錯誤容許同一場地同一時段「重複預訂」。

政府耗費5億元開發新系統，一推出便問題多多，難免令人質疑公帑是否用得其所。文體旅局長稱，事前有對系統進行多次測試，惟難以窮盡每一可能情景，云云。誠然，一個大型系統初試啼聲，難免會出現一些小狀况，但SmartPLAY所出現的問題，明顯不應該發生，亦非難以預視。

先談「死機」問題。根據當局說法，新系統最多可讓1萬用戶同時登入，是現時標準10倍，未料首兩天還是不勝負荷，單是上周四早上，用戶流量就由平日一般數千增至約20萬，加上部分市民登入後需適應新系統版面設定，增加瀏覽時間，系統一些設定未能應付急增流量。問題是新系統初出流量特別高，乃是意料之內，當局可以提早因應準備；有資訊科技專家更懷疑，系統超負荷，不單是人人躍躍欲試，而是有人利用機械人程式「搶場地」，而要防止這種情况，其實不難，只要在進入系統前，加入一些手動測試，便可協助系統分辨是人還是機械程式登入。倘若有關說法屬實，那就帶出兩個問題，一是系統未能遏阻搶場炒場，二是系統設計不周，未有加強「人機識別功能」。

私隱外泄風險方面，新系統就「添加團隊成員」加入自動顯示名字功能，方便用戶搜尋隊友，原意是好的，但只要多從市民角度想想，理應意識到顯示成員中文全名，既無必要，更有可能被不法之徒濫用。有資訊科技專家便指出，騙徒可利用有關信息，核對網上其他已外泄的資料，從而找出當事人的聯絡方法，這是程式設計的問題。至於「重複訂場」，更屬「低級失誤」，皆因任何預約軟件，其中一個基本設計要求，必定是避免重複。康文署表示，近日已調節系統，擴大了處理容量，自動顯示用戶全名問題亦已解決，然而這正正證明，當局若有先見之明，及早發現並堵塞漏洞，「甩轆」情况並非無可避免。

便利貼心易用莫空談

事前測試把關須加強

新系統接連出問題，當局有必要查明原因，除了追究開發商的責任，也要跟進署方的處理，諸如系統設計要求是否清晰、測試把關是否全面等。康文署稱，新系統推出前，有根據資訊科技總監辦公室發出的指引做測試，確保新系統能滿足標書所有要求，並在完成測試後，向資科辦提交確認結果，惟過去一周所暴露的問題卻顯示，署方測試不到位、資科辦指引有不足，所謂確認結果，大有可能只是循例看文件走程序。

資科辦最近推行試點計劃，要求政府部門推出大型電子服務前，由資科辦安排獨立測試服務承辦商，額外檢查負荷量。觀乎資科辦說法，SmartPLAY似乎未有趕及納入試點計劃之內。期望當局可以好好汲取教訓，避免重蹈覆轍。政府服務電子化要做到便利貼心易用，正式推出前應多找真正用家試用，只靠相關部門人員做測試，容易出現盲點。倘若SmartPLAY推出前有多找教練、運動員和市民試用，相信可以更早發現問題，及時修正改良，讓市民有更佳印象。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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