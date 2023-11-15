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社評

社評：政黨年宵遭「DQ」 政府處理可斟酌

【明報社評】維園年宵攤檔競投，民主黨投得攤位後被通知無效，該黨副主席以個人名義為其店舖競投攤檔，亦遭食環署「DQ」（取消投檔資格）。事件可以從民主黨前路與政府處理兩個角度討論。民主黨過去一年六度欲辦籌款晚會皆告吹，參選區議會亦未獲提名入閘，辦年宵攤檔亦遭「DQ」，資源匱乏下，長遠能否繼續以政黨形態存在和運作，實屬疑問。以往不少泛民政黨皆有辦年宵攤檔，趁機做政治宣傳，更有政黨因為借攤檔宣揚港獨，臨場被「DQ」。維園年宵，政府是「主場」，當然有權定競投規矩，若不想有政治色彩，大可事前說清楚；未知攤檔活動內容就「DQ」，令人覺得決定是出於政治考慮，並非好的處理。

個人名義投得

登記通知無效

2019年反修例風暴後，近4年本港年宵市場皆不設乾貨攤檔，只限出售年花等濕貨，至於快餐攤檔則受疫情影響一再停辦。明年的年宵市場，將是繼2019年之後，首度同時設有乾貨、濕貨及快餐攤位，首兩天競投情况也相當熱烈。以往年宵，無論建制還是泛民政黨都曾競投攤檔。對一些非建制政黨和政治組織而言，年宵擺攤除了接觸市民、宣揚政治理念，也是籌款及做生意幫補收入的場合。維園年宵面向天后的1號攤檔，多年來都由支聯會投得，直至2020年當局暫停乾貨市場為止；民主黨、社民連以及已解散的公民黨等，也曾是維園年宵擺攤的常客。然而明年維園年宵，未必再有政黨擺攤，暫時未聞有建制政黨競投，社民連也表示沒有參與。民主黨雖一度投得攤位，最後亦得而復失。

民主黨主席羅健熙稱，今次有派職員參與維園年宵競投，投得1號檔，惟該黨職員在登記個人資料後，食環署人員引用年宵市場攤位競投規則第10h條，通知競投無效，並無交代理由。根據羅健熙說法，該黨職員是以個人名義競投，直至登記時，從未提及民主黨，不揣測政府是否有所謂「黑名單」。另外，民主黨副主席伍凱欣亦稱，她以個人名義為其店舖競投維園年宵攤位，交出身分證登記未幾，已被告知「DQ」。食環署稱不評論個別個案，但提到競投規則第10h條列明 ，「政府保留絕對權利拒絕與任何投得攤位的人士簽訂特許協議，毋須交代因由」，有關規則在競投前已上載署方網頁，並在競投場地張貼，讓參與者知悉。

年宵市場攤位由食環署批出，政府當然有權定規矩，具體處理好不好，則可以斟酌。商業機構之間合作，一日未簽紙作實，任何一方都亦有權退出不簽約，但年宵攤檔批不批，始終是政府行為，完全將之等同於商業行為，似乎也不合適。這次食環署就維園年宵所作的兩項「DQ」決定，皆涉及民主黨，外界懷疑涉及政治考慮，亦不足為奇。

昔日的非建制政黨，在新政治環境下有沒有生存和發展空間，近年不時有人談論。新思維的狄志遠是現任立法會議員，有人將他歸入非建制派，亦有人不視他為泛民。中聯辦主任鄭雁雄最近表示，「非愛國者」不應有參選資格，但允許並歡迎「有錯失者」轉變到愛國愛港立場，至於確認轉變則「要時間，看行動」，並非「喊兩句口號」即可。民主黨有人認為，該黨多名高層因為反修例風暴被捕繫獄，已付出沉重代價，惟亦有建制派中人質疑，該黨至今仍沒有就反修例風暴劃清界線並向暴力說不。羅健熙稱解散民主黨是「最後選擇」，前主席楊森則稱民主黨須轉型為壓力團體，縮小規模省開支。民主黨何去何從，需要繼續觀察。

今次當局援引競投規則第10h條，取消年宵攤檔競投結果，強調毋須交代原因，然而這樣的處理，其實對各方都不好，一來當事人難免覺得不明不白，二來也必然容易引來外界揣測，問題已不在於事件主角是誰，而是當局可否有更合適的處理。也許有人認為，政府拒絕外地人士入境香港，同樣毋須任何解釋，但外地人跟本地市民的身分和權利，本來就有重大分別，不宜相提並論。若政府認為年宵市場應該「去政治化」，大可在競投規定中講清楚，不接受任何人代表政黨政團競投攤位，相信各方也願意接受。

基於臨場證據「DQ」

做法可更具說服力

以往政府並非沒有臨時終止政治團體年宵擺攤的前科。2017年維園年宵，本土派「青年新政」與當時仍未遭封禁的「香港民族黨」，投得攤檔經營資格，惟在年宵市場開始前數天，食環署發現兩黨攤位活動與港獨有關，「DQ」其經營資格；2021年，支聯會投得維園年宵3個濕貨攤位，其後食環署發現，攤檔展示與年貨無關的橫額，兩發警告要求移除無果，最後決定在年宵開鑼首天即時終止租約。有關處理建基於現場巡查了解，取消租約證據理由皆充分，一定比僅因當事人或有關團體的政治背景而做決定，來得有說服力。

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