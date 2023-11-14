社評：「搶人才」順道招學生 政府學界須助適應

移民潮影響漸減少

人才子女來港趨增

過去數年，香港出現移民潮，外界估算離港者數以十萬計，人力資源與人才流失，必須設法填補。去年《施政報告》推出多項「搶人才」措施，觀乎當局新近公布數字，措施成效似乎比預期更佳：今年首10個月，政府各項人才計劃，合共收到18萬份申請，逾11萬人獲批，其中7萬人已來港，相當於原來目標（全年3.5萬人）的一倍；單是高端人才通行證計劃（高才通），便收到5.5萬宗申請，超過4.3萬宗獲批。香港與內地關係緊密，「搶人才」計劃來港者以內地人為主，亦屬自然。

根據現行措施，7類人才入境計劃的獲批申請者，可以攜同配偶及未成年子女來港。入境處表示，今年截至9月已發出近7萬張受養人簽證/進入許可，當中未成年者約有4萬人，當中又以高才通計劃下批出的最多，直逼2.2萬人。這些人才子女，可選擇入讀本地官津學校、直資學校、私立或國際學校。雖然現時沒有具體統計數字，但津中議會主席表示，不少學校均反映本學年接獲更多「高才通」子女申請。教聯會早前針對數百來港人才所做的調查亦顯示，逾七成半受訪者表示會讓子女來港讀中小學，當中約四成會選擇津校，佔比最高，其次是直資學校。

香港生育率低迷，社會少子化情况愈益嚴重，加上移民潮因素，最近兩三年，不少中小學和幼稚園均面對收生不足局面。根據教育局數據，2019學年至2022學年，全港累計減少近6.8萬名中小學生，惟新學年學生流失情况已見改善，小一班數按年淨減幅收窄，高小多了插班生，中一實際班數，亦較教育局5月的核准班數增加7班，比去年同期減少22班有好轉。不少津校和直資中學亦反映，移民潮對生源的影響，在新學年似見放緩，反而多了一些從內地及海外回流的港人子弟，以及「高才通」子女申請插班，當中又以來自大灣區的佔多數。

當然，香港人口老化，適齡學生人數減少，問題屬結構性，縮班大趨勢不易扭轉，但能夠開拓生源，減輕一下殺校壓力，對學界無疑是及時雨。以「搶人才」計劃順道「拓生源」，也許原本並非政府主要政策目標，但觀乎初步情况，這個「衍生作用」似乎亦不容小覷。本月初舉行的香港直資學校聯展2024，參展院校數量超過50間，創歷年新高，入場人次近萬，也較去年4000多人增逾1倍，當中不乏內地家長；下月中由本港四大學校議會合辦「第一屆（大灣區）香港學校教育展」，更明確以港漂家長為對象，重點面向大灣區招生。

大灣區融合加快，對兩地民眾生活的影響是全方位的，人員流動情况，更往往不是政策措施推出前所能準確預測，港人北上消費正是一例，究其原因是港元強勢，以及內地消費相對便宜，服務質素亦不差。有人認為本港零售餐飲行業「吃虧了」，但在大灣區融合過程中，香港一樣有其賣點。內地教育水平不遜香港，有津校及直資中學校長便提到，內地插班生在數學、中文等科目相當強，英文則相對弱一些。香港中小學教育重視兩文三語，亦有接軌國際的優勢，加上本港專上院校選擇多兼世界排名高，而內地高考則要爭崩頭才能進入一流大學，凡此種種，都令一些內地人才家長認為，值得考慮帶同年幼子女來港。

有意見關注，部分來港人才只視「高才通」為安排子女在港接受教育的跳板，然而移居他方，乃是個人和家庭決定，人人可有各自理由。對香港而言，人才來港動機並不重要，最重要是盡力協助他們融入香港生活，令他們願意留港發展，視港為家，長遠為本港積儲更多人才。

開拓大灣區生源

縮班殺校慎處理

香港欲拓大灣區生源，學校當然需要多辦介紹會，向內地家長講解本港學制，與此同時，特區當局亦可發揮更大支援角色。舉例說，新成立的「香港人才服務辦公室」，可以多些聯繫已抵港人才家長，了解他們在子女教育方面的需要和困難，多向教育局和校方反映。另外，人才子女來港插班，由繁體中文、英語授課到融入校園，全都需要適應，特區當局可考慮設立專組，與學界緊密溝通，一方面推動校園包容文化，協助來港插班生盡快適應校園生活，同時亦要確保校方招生政策公平公正，對本地生和非本地生一視同仁。特區政府積極「搶人才」，人才子女來港插班，趨勢有可能持續一段時間，教育政策和資源配置須有前瞻性，考慮不同變數，縮班殺校問題，政府需要小心處理。

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