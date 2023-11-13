社評：進博會廣交會此起或彼落 長三角珠三角競爭非零和

進博會促銷博覽形式有創意

廣交會網上交易興旺需檢討

進博會今年已經踏入第六屆，來自128個國家和地區的3486家企業參展，意向成交金額784.1億美元，比上屆增長6.7%。反觀廣交會，近20萬名境外採購商參加，比上屆人數增長53%，線下成交出口金額達到223億美元，比上屆增長2.8%，可謂旺丁不旺財。兩者成交金額驟看相差甚遠，但進博會公布的是意向成交額，多少能夠落實還要看很多因素，而廣交會素來重視合同金額。

廣交會還有值得注意的地方，本屆線上展銷平台境外訪客人次660萬。這個在疫情期間養成的習慣，似乎在疫後仍然維持。誠然，有些老客戶，對於傳統出口商品的質量與式樣有信心，確實可以通過網上交易，免去舟車勞頓並降低成本。然而，網上交易能夠取代面對面看貨議價，反而說明，廣交會的出口商品欠缺推陳出新，展銷形式也是一成不變，雖然廣交會近年也增加了進口商品的展銷攤位，出口與進口兼顧，但交易會無論從形式、組織與內涵，都缺乏創意以追上時代發展。

進博會是全球第一個以進口為主題的國家級展會，主辦單位是商務部和上海市政府。舉辦初時，大部分參展商品是原來中國已經採購的，參展商「給面子」來秀一下，及後更多的是向中國推銷商品。近年中國經濟疲軟，去年進口總值比前一年僅增長4.3%，今年加上人民幣貶值，購買力下降，前10個月的進口總值下降0.5%。雖然進口乏力，進博會卻辦得一年比一年紅火。

進博會既有外國參展商向中國推銷商品，也有中國參展商展出首發的新產品，到場的訪客有單向的買貨賣貨，他們之間也互相交易。進博會還組織各種形式的論壇，有綠色產品或者醫療健康類的交易對接會，有就一個商貿議題舉行的圓桌會議，也有以全球經濟為主題，邀請諾貝爾得獎主主講的演講會，分析商貿的新趨勢，不一而足。除了以促銷為目的之活動，中國參展商還展出新技術、新服務，將科創、產業與金融連結，實際上是推銷一個產業的完整鏈條。即使一些國家及企業的代表，參加進博會並非一定能夠達成交易，但進博會的信息量已經到了非來不可的地步，林林總總的與會者互動，儼然成為一個大派對，大家都樂在其中，這是廣交會仍然停留在展銷產品所不能媲美的。

進博會革故鼎新所取得的成績無疑值得讚揚，當中缺少不了國家的扶持，令進博會如魚得水。全國各省都要派出採購團，一些大省還要求大城市單獨組團，這種以行政命令成就一個本質應該是商業行為的博覽會，明顯看到國家對進博會的重視，進一步看到對不同區域的重視程度不一。

出口疲軟拖累經濟增速

科技轉型反成增長要素

內地四大區域經濟中，長三角與珠三角仍然是最具實力。無論人口和地理覆蓋範圍都比珠三角強大的長三角地區，GDP總量約佔全國四分之一，而且拋離珠三角的幅度愈來愈明顯。全國GDP十強城市，7個在長江流域，其中5個在長三角，兩個在珠三角。長三角排名前十城市，今年年底預計有8個的GDP超過萬億元人民幣，而珠三角只有4個城市過萬億元。更大的問題是後繼乏力，今年前三季度，廣東省經濟增長4.5%，低於全國水平，而珠三角9個城市，有4個低於全省的經濟增速。

國際市場疲軟，全國出口增長幅度都減慢，過分依賴出口的城市更是首當其衝，蘇州前三季度出口總值下降7.4%，拖累江蘇全省的經濟增長表現。東莞和佛山，也遇到同樣的問題，兩市前三季度出口分別下降13%和11.9%，為廣東省出口增長只及3.9%拖後腿。

過分依賴出口的經濟結構還要看轉型速度的因素，同樣是出口佔比重大的城市，深圳和廣州今年前三季度出口增長速度分別是17.7%和18.5%，浙江的紹興市，也有12.3%的增長。深圳和廣州是由出口新能源汽車等創科產品帶動，紹興則是得益於開拓新興市場。

對比長三角區域與珠三角區域經濟發展前景有很多角度與因素，外貿只是其中之一，但從進博會與廣交會的表現看來，廣東確實需要急起直追。其實，廣東整體的科研實力，加上香港的金融因素而成為大灣區的合力，與長三角地區也可爭一日之長短，如果能夠從區域優勢整合，科技、產業和金融連結，大灣區與長三角互相輝映也是可期，中國有容得下幾個區域齊頭並進的空間。

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