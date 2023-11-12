社評：中美交往新模式 香港危中可尋機

正如外長王毅所說，「通往三藩市之路，不會是一馬平川」，中美雙方都為今次習拜會付出了努力。6月份以來，美國國務卿布林肯、財長耶倫、商務部長雷蒙多、氣候變化特使克里、兩黨議員、加州州長紐森等政要相繼訪華，習近平頻頻向中美民間交流活動發信或致辭，商務部長王文濤、外長王毅及副總理何立峰亦先後訪美，同時，中美在經濟、金融、氣候變化、核軍控等多個實務領域亦展開溝通，並取得一些成果，美國農業部首度組團參加上海進博會，中方再大手筆採購美國大豆……連串互動，都為習拜會營造了良好氛圍。

競爭仍激烈互動趨務實

中方轉積極內外皆有因

另一方面，中美在地緣政治、國家安全的分歧並未縮窄，在台海、南海、人權、高科技等地區與領域的競爭，甚至更趨激烈；兩國在朝鮮半島、俄烏戰爭、以巴衝突等世界熱點問題的看法，亦迥然不同。上述分歧預料在今次習拜會，亦難以彌合。

即使如此，習近平還是要去三藩市與拜登會面，而且從近期中美互動看，中方的表現更趨積極，其中既有內部因素，亦有外部因素。內部因素是，中國經濟疫後復蘇的步伐不如預期，出口與投資受外部需求疲弱、美聯儲持續加息等因素衝擊，亟需擴大對外開放來刺激振興。習近平此行，除與拜登會晤，還要向亞太經合組織（APEC）峰會發出經濟合作的邀請，而他計劃出席與美國大商家的晚餐會，亦被視為釋放招商引資的重要信號。

對中國來說，美國對中國外部環境的影響是毋庸置疑的，中國疫後與西方國家關係的重啟，得益於去年11月印尼峇里島的習拜會，今次日本首相岸田等多國領袖，試圖在三藩市能與習近平會晤，亦不無習拜會的刺激。

外部因素則是，中國作為重要力量，在解決重大全球問題上的角色都不可或缺。美國政壇已進入大選周期，拜登急於在外交上取得成就爭取連任。近年激烈的中美博弈，令世界陷入某種焦慮與不確定性。今次習拜會就是兩國聯手，向全球發出一個信號：雙方領袖致力於將關係置於更加穩定與建設性的軌道。從這一點看，習拜會面本身就已達到目的。

鑑於中美關係中的政治因素並未消失，中方正採取新的方式來降低其干擾。一是用政治引領來對冲政治干擾，降低令兩國關係失焦的風險；二是用務實對話增加透明度，減少政治干擾的運作空間；三是用對等、可控的競爭方式來避免摩擦上升到政治層面。例如，在美方對中國採取新的出口管制措施後，中方也採取了相應的出口管制反制手段。一般預料，習拜會後中美軍事交流即將恢復，而中央軍委副主席張又俠近日訪俄會晤普京，亦屬這類對冲動作。

經貿回暖利好香港

國安聯通審時度勢

明白了箇中邏輯，香港在這一變局中的機遇就很清晰了。作為國際金融中心、航運和區域貿易中心，香港從來都是中國擴大開放與中美關係緩和的受益者。香港今年出口下滑原因很多，但中美貿易戰的影響是其中一個重要原因。現在，中美「商業問題工作組」開始就貿易、投資和出口管制等議題對話，何立峰與耶倫在三藩市達成的共識：美方「不尋求與中方脫鈎」，雙方要「發展健康的經濟關係」。中美貿易若止跌回升，對香港無疑是利好消息。

中國與西方之間的關係，今後會形成政治與安全問題繼續對峙、但非高科技部分的經貿交往持續的格局，香港作為與西方傳統關係深厚，又是中國唯一的普通法司法管轄區，橋樑、紐帶的角色仍有較大發揮空間。去年，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）對在美上市的中概股公司展開審計檢查，就選在香港進行。上月加州州長訪華，首站亦選擇到訪香港，港大亦宣布，明年起將舉辦一年一度中國加州灣區氣候論壇。這些都證明，作為處於中西交匯點的香港，國安法頒布後看似險象環生，但只要做好自己，仍可為中美關係作出貢獻。

新華社前日在系列評論中提出，要推動中美關係重回健康穩定發展軌道，需要雙方「克服干擾、排除障礙、積累成果、營造氛圍，共同推動」。維護國家安全、融入國家發展大局，與保持香港獨特優勢、聯通世界，是一體兩面，不可偏廢，應該審時度勢。香港愈融入國家發展大局，愈受國家信任，在對外聯通方面就愈主動，就愈能在中美關係發展中發揮優勢。對美國干預香港既要敢於發聲，又切忌用力過度，有時真理多走一步會變成謬誤，要適應中美互動新模式，避免成為中美關係大局的雜音與干擾。

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