社評：「戰術暫停」非停火 加沙殺戮何時休

醫院難民營屢被炸

平民遇害稚子何辜

哈馬斯上月初突襲以色列，導致1400人死亡，當中不少為平民。以色列旋即進攻加沙，誓言將哈馬斯從當地連根拔起。戰事持續已有個多月，以軍先是猛烈空襲，繼而發動地面戰，攻入加沙北部。上月底，加沙一間醫院被炸，數百人喪生，國際社會嘩然。以色列和美英情報界異口同聲稱，炮彈來自巴人武裝組織，「無關以軍空襲」，但阿拉伯半島電視台的跟進報道則稱，分析顯示轟擊確有可能來自以方。國際話語權由美英主導，炸醫院事件變成羅生門，等於幫了以色列一把。但隨着戰事不斷升級，以軍轟炸加沙難民營、醫院、救護車隊一類事件，最近幾乎每隔數天便發生，以方亦直認不諱，基本上每次辯解都是當地有哈馬斯藏匿。簡言之，以軍眼中這些平民設施，全是「合理攻擊目標」。

加沙戰火蔓天，當地消息指過去數周已有逾萬人喪生，四成是兒童。美國總統拜登之前聲稱哈馬斯文宣不可信，但電視和網上的新聞畫面，全都顯示加沙正發生着人道浩劫，父親抱着子女屍體的畫面令人悲慟，母親呼天搶地哭喊的情景令人不忍。濫殺平民是戰爭罪行，不會因為宗教或意識形態而變，沒有任何所謂「政治道德高地」可以合理化濫殺。聯合國人權事務專員譴責哈馬斯和以色列各自犯下的戰爭罪行，呼籲立即停火（ceasefire），但拜登卻明言目前以哈「無可能」停火，美國近期的外交斡旋，僅聚焦於「戰術暫停」（tactical pauses）。

所謂「戰術暫停」，實際就是仗繼續打，但為了戰術目標，可以在特定時間和地點「小歇一下」。根據美媒說法，白宮曾跟以方磋商「戰術暫停」攻勢兩三天，容許運送人道物資入加沙，換取哈馬斯釋放十多名人質，但以方拒絕建議。白宮昨天宣布，以軍同意在加沙北部每日有4小時「人道暫停」，好讓當地平民撤離，以及運送人道物資，云云，惟實際上以軍可能才是最大得益者。

以軍之前拒絕停攻3天，主要就是擔心哈馬斯成員趁機逃走或重組；一天4小時「人道暫停」，給了美國面子、堵一下外界批評，又可避免哈馬斯有充足時間撤走，符合以軍戰術目標，惟對於很多身處加沙北部的平民而言，沒有汽車只能徒步，短短4小時，同樣不夠時間撤走；就算「人道暫停」下有多一些人道物資送抵當地，但其餘時間繼續戰火蔓天，當地依然是人間地獄。

華府近年花了不少心力，拉攏巴林等阿拉伯國家與以色列建交，重塑一個符合美以兩國利益的中東格局。以軍攻擊加沙，阿拉伯群情洶湧，反美反以情緒升溫，約旦、巴林和土耳其均召回駐以色列大使，就連非洲的乍得和南非，以及拉美的洪都拉斯、智利及哥倫比亞，也加入召回行列，玻利維亞更與以色列斷交。過去數周，美國國務卿布林肯走訪中東多國，目的之一就是避免以巴戰火影響華府中東部署。布林肯一邊推銷「人道暫停」，一邊大談「戰後」佈局，綜合各方說法，白宮打算待以軍推翻哈馬斯對加沙十多年的管治，然後找約旦河西岸的巴人自治政府「回朝」重新接管加沙，為了控制加沙局面，可以組織維和部隊進駐，成員料由西方主導，有中東盟友參與更好。

可是美方如意盤算能否打響，仍是一大疑問。首先，哈馬斯是一個扎根加沙數十年的半政治半軍事組織，本世紀初以軍撤出加沙，2006年加沙舉行選舉，哈馬斯大勝上台至今。對加沙民眾而言，西岸巴人自治政府從來沒有幫過他們，近年更淪為以色列控制西岸巴人的傀儡政權，就算成功靠美以撐腰「重返加沙」，能否建立穩固政權，令人懷疑。另外，美國希望阿拉伯國家派維和部隊收拾爛攤子，也屬一廂情願，倘若最終由北約「孭飛」，不排除2003年美軍入侵伊拉克後持續多年的游擊戰式亂局，將在加沙重演。

美「戰後佈局」一廂情願

黑白臉手法難獲信任

加沙戰事爆發以來，華府文宣操作，方向之一是不斷放大一些看似與以色列有「分歧」的地方，從而塑造美國「中立調停者」形象。最近以色列總理內塔尼亞胡稱，戰後以色列將「無限期負起加沙全面安全責任」，美方馬上表示反對，正是一例。值得留意是，內塔尼亞胡其後澄清以色列並非要征服或管治加沙，但要確保當地不再成為攻擊跳板，美方則放風，加沙戰後一段時期，不排除以方要扮演一些安全角色。所謂美以「矛盾」，看在阿拉伯世界眼裏，更似黑臉白臉一套，表面有分歧，實際異曲同工。土耳其總統埃爾多安批評西方強權偏袒以色列，「那些為俄烏戰爭平民遇害流下鱷魚淚的人，現在卻默默看着（加沙）千計無辜小孩被殺」，有關言論在阿拉伯世界引起迴響，並不令人意外。

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