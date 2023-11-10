社評：加快智慧城市建設 電子政府須更高效

多項措施進度緩慢

智方便被譏至不便

建設智慧城市和電子政府，在香港是一個談了超過20年的課題。1998年，特區政府便發表了首份《數碼21新紀元》資訊科技策略文件，提出要把香港發展成為領先的數碼城市，後來無線上網技術開始流行，當局又有「全城Wi-Fi」等大計；電子政府方面，早於曾蔭權時代，當局已提出架設一站式入門網站，為市民提供更方便的綜合服務，推動電子政府服務。諷刺的是，香港智慧城市建設，不僅未有因此大步向前、領先世界，反而愈墮愈後，現在回看，「全城Wi-Fi」根本就是一個失敗政策，反映政府昧於流動通訊發展大勢，平白浪費不少公帑與時間。至於電子政府建設，新加坡、深圳等城市更早已將香港遠遠拋離。

特區政府蹉跎歲月，及至近十年八載，才意識到要急起直追。2017年，政府公布《香港智慧城市發展藍圖》，並於2020年推出「2.0」新版藍圖，合共提出逾130項智慧城市措施，預料不久將來，還會有「3.0」版本；另外，政府又於2021年發表《創新科技發展藍圖》，推動建設智慧香港。無可否認，經過這幾年的努力，香港智慧城市發展，確實有了一些起色。今年4月，瑞士國際管理發展學院發表2023年智慧城市指數，香港在全球百多個城市的排名，由之前第33位躍升至第19位，惟在亞洲區仍明顯落後於新加坡（第7）、北京（第12）和首爾（第16）。若根據內地太昊國際智庫所做的全球新型智慧城市比較研究，廣州也比香港稍勝一籌。昨天立法會會議，多名議員批評政府推動智慧城市進度仍嫌緩慢，要求當局提速建設。

當然，政府可以辯稱，由全新的智能身分證、轉數快（FPS）、醫健通到醫管局的HA Go應用程式等，都為市民日常生活提供了不少方便，見證了本港智慧城市正穩步向前，然而要數缺乏進展、成效不彰、甩漏多多的例子，同樣比目皆是。以智慧燈柱為例，不少城市已經廣泛應用，反觀香港，迄今仍只限於觀塘和九龍東新發展區所安裝的約100支。雖說反修例風暴期間，智慧燈柱曾成為攻擊破壞對象，但那已經是4年前的事，現時香港的政治社會環境，也跟當年大為不同，難以理解為何推進工作如斯緩慢。

又例如自動泊車系統，2018年初，港府已委託顧問，研究推展智能泊車系統先導計劃，惟進展同樣緩慢，至今只得兩個智能停車場投入服務，其餘數個未完成的項目，可能要等到2026年才能全部竣工，所有項目合共提供的泊位，也不過是1300個左右。今年中，政府推出「易通行」，多條隧道陸續實施不停車繳費，當然是智慧城市建設的一環，但由推行初期的「甩轆」混亂，到最近鬧出紅隧數據上傳滯後問題，導致7000多項交易未有即時收費，都令公眾覺得當局做事不周。

政府服務「無紙化」是大勢所趨，但下周推出的慢病共治計劃，市民依然要親到地區康健中心登記；康文署最新智能康體服務預訂系統「SmartPLAY」，理論上可容許1萬人同時登入預訂，惟系統昨早一啟用就「冧機」，不少人投訴無法通過「智方便」順利建立帳戶。政府2020年底推出「智方便」平台，配合政府服務電子化，去年《施政報告》更宣布，政府服務3年內全面採用「智方便」，惟不少人都批評，「智方便」用起來絕不方便，當中又以登記程序複雜最惹詬病，莫說長者卻步，就連年輕人也嫌麻煩。另外，「智方便」應用程式雖然連結了稅務局、康文署、社署等數十個政府部門及公私營機構約300項服務，看似很方便，但實際操作起來，不過是轉介用家到相關部門的網站，根本不是一站式服務。

藍圖多不等於落實佳

部門各自為政添障礙

智慧城市建設，藍圖多不等於進展快落實佳。特區政府推動政府服務電子化，必須多從用家角度出發，而不是以官僚本位的心態去考慮問題，忽略用家體驗。本港智慧城市建設，理論上由創科局統籌，另外亦有資科辦提供技術支援及協助，然而具體落實與執行，仍得看各個政府部門。部分中高層公務員對於智慧城市、資訊科技、人工智能、大數據應用等，其實不甚了了，當局有必要加強培訓，拓寬他們的視野，同時亦要打破政府部門各自為政的積弊，令智慧城市建設，可以更順暢更高效。

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