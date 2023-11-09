明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：慢病共治待推廣 藥費資助可加強

【明報社評】香港人口老化，公營醫療系統負荷沉重，發展基層醫療提倡「治未病」，既有益於市民健康，亦可減輕公營醫院壓力。政府下周推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，資助市民篩查診治糖尿病及高血壓，乃是推進基層醫療發展的一環，暫有300多名私家醫生登記參與，反應未至於太差，但比政府原先預期的1000名醫生為少，亦屬不爭事實，期望計劃正式實施、各方慢慢適應熟習後，將有更多私家醫生參與。藥費貴是部分市民諱疾忌醫的原因，慢病共治計劃下，病人可獲免費處方多款藥物，政府未來可考慮採取更多措施，減輕市民藥費負擔。

基層醫療新方向

私家醫生應參與

香港是全球人均壽命最高地區，隨着人口老化，慢性疾病預料也將更為普遍。根據衛生署年初發表的人口健康調查報告，本港15至84歲人口中，近三成人有高血壓，約8.5%人患糖尿病。另外，高鹽飲食、鉀攝取量不足等引致慢性疾病的風險因素，亦十分常見，45歲以上人士患糖尿病或高血壓的風險尤高，他們患上心臟病的機率，會從40至44歲的1.1%，升至65至74歲的44.5%。倘若趨勢持續，10年後本港慢性病患者，有可能由目前220萬增至300萬，早發現早治療，有助於控制病情，減低出現嚴重併發症的風險。

本港醫療體制，長期以來都是「重治療、輕預防」，公營醫院專科服務佔醫療總開支超過八成，基層醫療佔不足兩成。公院不勝負荷的問題，近年已顯露無遺，發展基層醫療、提倡「治未病」，對於長遠減輕公院壓力，尤其重要。去年政府公布《基層醫療健康藍圖》，提出一系列改革措施，發展以社區為本、家庭為中心的社區醫療健康系統，強化「一人一家庭醫生」概念，下周一推出的慢病共治先導計劃，正是其中一項重點措施，年滿45歲港人，如無已知糖尿病或高血壓病歷，於地區康健中心登記為會員後，可配對私家醫生篩查跟進，政府將提供資助。

慢病共治計劃以「共付模式」運作，政府會為合資格人士在篩查和診治階段提供資助，參加者亦須支付一定「共付額」。政府建議首次篩查診症為120元，治療階段診症共付額則為每次150元，血糖偏高者每年可獲最多4次資助診症，確診糖尿病或高血壓者則為6次；醫生資助額方面，篩查及治療診症分別為196元及每次166元，另外還有「達標獎勵」。先導計劃為期3年，當局希望可吸引20萬名市民參與篩查，之後再將計劃恒常化。根據政府估算，社區有逾5000名醫生，可以提供基層醫療服務，惟經過數周招募，目前已落實參與慢病共治的私家醫生僅300多人，與政府預計的1000人有一定距離。

發展基層醫療治未病，涉及醫療模式重大轉變，無論市民和醫療界均需時適應調整。本報分析發現，已登記參與慢病共治計劃的醫生，18區分佈並不平均，油尖旺佔多數，北區、荃灣和南區均只有不足10名醫生，某程度反映本港家庭醫生概念薄弱，否則醫生執業地點與居住人口關聯應更強。慢病共治是新事物，醫生業界觀望氣氛較濃，加上招募時間又短，暫時只有300多名醫生參與，並不令人意外。醫衛局強調目前正在處理其他醫生申請，預料參與計劃的醫生人數將陸續增加，現在斷言一定無法有近千名醫生參與，似乎言之尚早，惟觀乎業界初步反應，顯然有人嫌政府資助金額「不吸引」，質疑醫生參與計劃「無肉食」。

慢病共治計劃要成功，必須有足夠醫生參與。當然，計劃實施初期，相信不會一下子有數以萬計市民急於登記接受篩查，就算只有數百名醫生，也足以應付，但如果真的要處理20萬名市民的篩查診治需求，過千名私家醫生參與，實屬必要。部分醫生希望掌握更多資訊才做決定，當局應該多與業界溝通，加強解說，解答疑問。與此同時，醫生業界亦要放遠目光，適應基層醫療發展大勢。

政府建議的診症共付額，連同為醫生提供的每宗診症資助，合共300多元，與一般診金相若，另外還有獎勵機制，不見得逼業界做「蝕本生意」。私家醫生是否參與計劃、決定收多少診金，均屬個人選擇，有些名醫天天都要診治大量病人，未能參與計劃，可以理解，但如果有業界人士認為，問題在於政府資助「不吸引」，市民倒想知道，要如何「有肉食」才能令他們滿意。

改變諱疾忌醫心理

降低市民藥費負擔

慢病共治計劃其中一個重點，是設有特定藥物名單，由政府資助藥費。目前名單涵蓋40多種控制血糖、血壓及一些常用治療藥物，諸如止痛退燒藥等，參與計劃的求醫市民，可免費獲處方名單上的藥物。部分市民身體有異樣卻不肯看醫生，除了諱疾忌醫，藥費貴也是一個因素。慢病共治計劃免費提供一些常用藥物，可以鼓勵市民直面健康問題，主動求醫，當局可視乎情况，進一步擴大藥物資助規模。香港藥價不菲，原因之一是跨國藥廠會視乎各地經濟水平定價，香港屬發達地區，藥物定價亦偏高。近年內地引入藥品集中採購制度，對於降低藥價效果明顯，即使香港市場規模有別，未必可以照搬內地做法，特區當局仍應積極研究如何降低藥物價格，設法引入更多價廉、有效又安全的藥物，造福市民。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞