社評：慢病共治待推廣 藥費資助可加強

基層醫療新方向

私家醫生應參與

香港是全球人均壽命最高地區，隨着人口老化，慢性疾病預料也將更為普遍。根據衛生署年初發表的人口健康調查報告，本港15至84歲人口中，近三成人有高血壓，約8.5%人患糖尿病。另外，高鹽飲食、鉀攝取量不足等引致慢性疾病的風險因素，亦十分常見，45歲以上人士患糖尿病或高血壓的風險尤高，他們患上心臟病的機率，會從40至44歲的1.1%，升至65至74歲的44.5%。倘若趨勢持續，10年後本港慢性病患者，有可能由目前220萬增至300萬，早發現早治療，有助於控制病情，減低出現嚴重併發症的風險。

本港醫療體制，長期以來都是「重治療、輕預防」，公營醫院專科服務佔醫療總開支超過八成，基層醫療佔不足兩成。公院不勝負荷的問題，近年已顯露無遺，發展基層醫療、提倡「治未病」，對於長遠減輕公院壓力，尤其重要。去年政府公布《基層醫療健康藍圖》，提出一系列改革措施，發展以社區為本、家庭為中心的社區醫療健康系統，強化「一人一家庭醫生」概念，下周一推出的慢病共治先導計劃，正是其中一項重點措施，年滿45歲港人，如無已知糖尿病或高血壓病歷，於地區康健中心登記為會員後，可配對私家醫生篩查跟進，政府將提供資助。

慢病共治計劃以「共付模式」運作，政府會為合資格人士在篩查和診治階段提供資助，參加者亦須支付一定「共付額」。政府建議首次篩查診症為120元，治療階段診症共付額則為每次150元，血糖偏高者每年可獲最多4次資助診症，確診糖尿病或高血壓者則為6次；醫生資助額方面，篩查及治療診症分別為196元及每次166元，另外還有「達標獎勵」。先導計劃為期3年，當局希望可吸引20萬名市民參與篩查，之後再將計劃恒常化。根據政府估算，社區有逾5000名醫生，可以提供基層醫療服務，惟經過數周招募，目前已落實參與慢病共治的私家醫生僅300多人，與政府預計的1000人有一定距離。

發展基層醫療治未病，涉及醫療模式重大轉變，無論市民和醫療界均需時適應調整。本報分析發現，已登記參與慢病共治計劃的醫生，18區分佈並不平均，油尖旺佔多數，北區、荃灣和南區均只有不足10名醫生，某程度反映本港家庭醫生概念薄弱，否則醫生執業地點與居住人口關聯應更強。慢病共治是新事物，醫生業界觀望氣氛較濃，加上招募時間又短，暫時只有300多名醫生參與，並不令人意外。醫衛局強調目前正在處理其他醫生申請，預料參與計劃的醫生人數將陸續增加，現在斷言一定無法有近千名醫生參與，似乎言之尚早，惟觀乎業界初步反應，顯然有人嫌政府資助金額「不吸引」，質疑醫生參與計劃「無肉食」。

慢病共治計劃要成功，必須有足夠醫生參與。當然，計劃實施初期，相信不會一下子有數以萬計市民急於登記接受篩查，就算只有數百名醫生，也足以應付，但如果真的要處理20萬名市民的篩查診治需求，過千名私家醫生參與，實屬必要。部分醫生希望掌握更多資訊才做決定，當局應該多與業界溝通，加強解說，解答疑問。與此同時，醫生業界亦要放遠目光，適應基層醫療發展大勢。

政府建議的診症共付額，連同為醫生提供的每宗診症資助，合共300多元，與一般診金相若，另外還有獎勵機制，不見得逼業界做「蝕本生意」。私家醫生是否參與計劃、決定收多少診金，均屬個人選擇，有些名醫天天都要診治大量病人，未能參與計劃，可以理解，但如果有業界人士認為，問題在於政府資助「不吸引」，市民倒想知道，要如何「有肉食」才能令他們滿意。

改變諱疾忌醫心理

降低市民藥費負擔

慢病共治計劃其中一個重點，是設有特定藥物名單，由政府資助藥費。目前名單涵蓋40多種控制血糖、血壓及一些常用治療藥物，諸如止痛退燒藥等，參與計劃的求醫市民，可免費獲處方名單上的藥物。部分市民身體有異樣卻不肯看醫生，除了諱疾忌醫，藥費貴也是一個因素。慢病共治計劃免費提供一些常用藥物，可以鼓勵市民直面健康問題，主動求醫，當局可視乎情况，進一步擴大藥物資助規模。香港藥價不菲，原因之一是跨國藥廠會視乎各地經濟水平定價，香港屬發達地區，藥物定價亦偏高。近年內地引入藥品集中採購制度，對於降低藥價效果明顯，即使香港市場規模有別，未必可以照搬內地做法，特區當局仍應積極研究如何降低藥物價格，設法引入更多價廉、有效又安全的藥物，造福市民。

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