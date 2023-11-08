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社評

社評：彩虹終須揮別 重建勿拖廿年

【明報社評】房委會公屋重建項目，彩虹邨料將納入其中，具體計劃最快年底公布。彩虹邨屬本港最早期公共屋邨之一，曾被視為公屋模範，早年不時有外國高官顯貴到訪參觀，時至今日，其色彩繽紛的設計，依然吸引不少遊客慕名而來「打卡」，然而經歷了60年歲月洗禮，彩虹邨樓宇老化，石屎剝落、滲水等問題層出不窮，每年維修開支龐大。全面重建，讓居民早日遷往新環境，無疑是更划算和合理的做法。本港公營房屋嚴重不足，舊邨重建常因不夠單位安置而拖拖拉拉，彩虹邨重建隨時要花上超過20年，未來還有大量舊區重建項目要處理，政府必須加快大規模造地，應付安置問題。

見證公屋發展歷史

彩虹邨多集體回憶

房委會現有10個正在進行或規劃中的重建計劃，包括華富邨、西環邨、馬頭圍邨、葵安工廠大廈等，合共清拆約1.7萬個住宅單位及4800個工廠大廈單位。當局初步估計，這10個項目重建後，可提供共約3.2萬個住宅單位。去年《施政報告》建議房委會再選多一個屋邨，展開重建研究。雖然房委會至今尚未有正式公布，但有關彩虹邨「中選」重建的消息，近日已不脛而走，預料當局最快年底公布分期清拆重建的決定。

彩虹邨原為屋舍田地，於1960年代初分期落成，單位逾7400伙，居民達1.75萬人。1953年石硤尾大火後，港英政府一邊興建徙置大廈，處理木屋僭建問題，一邊興建可供長遠居住的公共屋邨。首批落成的4個屋邨，分別是北角邨、西環邨、蘇屋邨及彩虹邨。今時今日，前3個屋邨都已拆卸或重建，唯獨彩虹邨仍然屹立，見證了本港公共房屋發展歷史，同時也留下不少令人津津樂道的故事。

曾幾何時，能夠入住政府廉租屋邨，已是人生大事，若能入住彩虹邨，就更不得了。要知道，很多政府廉租屋都沒有獨立廁所，但彩虹邨落成時，每個單位已有獨立廚廁。另外，有別於一般公共屋邨，彩虹邨有獨特設計主題，邨內樓宇名稱皆與顏色有關，7條街道更分別以彩虹七色命名。彩虹邨是本港首個獲得設計獎的屋邨，早期被港英政府拿來作「示範邨」，不時有外國顯貴獲安排參觀，最著名的訪客，莫過於曾任美國總統的尼克遜及英國瑪嘉烈公主。1970、80年代是港人「電視撈飯」的時代，很多人就算從未踏足過彩虹邨，相信也聽聞過該邨在東華三院的全港屋邨籌款活動中連年稱冠，獲封「慈善屋邨」。

時移世易，彩虹邨雖已風光不再，但其五彩繽紛的樓宇外牆，至今依然吸引不少遊客及攝影愛好者特意來「打卡」，就連本地和外國明星也來取景拍攝。說彩虹邨是本港其中一條最具標誌性的公共屋邨，實不為過，只是歲月不饒人，十年人事幾番新，更何况是一個甲子。彩虹邨重建消息，勾起不少人的集體回憶，不捨情懷可以理解，但問現時的居民，相信很多人都樂見重建。

高齡屋邨愈來愈多，房委會2005年推出「全面結構勘察計劃」，涵蓋42個樓齡接近或超過40年的公共屋邨。當局除了評估樓宇結構安全，亦會檢視維修工程成本效益，決定是否值得保留，還是應該拆卸重建，當年勘察結果是相關屋邨結構安全，經過結構修葺工程，可再保留至少15年。舉例說，彩虹邨修葺工程2010年完成，保守估計結構上可保留至2025年或以後，惟彩虹邨樓宇狀况每况愈下，亦屬不爭事實。有資深測量界人士指出，這類較早期的公共屋邨，有很多石屎剝落或滲水等問題，每年維修開支數以億元計，成本是廿多年樓齡屋邨的兩三倍。即使不談重建後單位可倍增至萬多間，單從維修成本效益考慮，重建也是合理之舉，更大問題其實是如何安置現有居民、避免重建工程拖得太久。

市區大型屋邨重建項目，若能安排居民原區安置，當然最好，但本港短中期公屋供應依然緊缺，政府也要照顧輪候上樓的市民，要在重建原址附近物色足夠單位，安置數以千計住戶，絕不容易。觀塘宏照道公屋項目日後落成，可接收部分受彩虹邨重建影響居民，但不足以消化所有住戶；倘若搬遷計劃分兩三期，隨時需要20年或以上才能完成，當局有必要思考對策，壓縮重建時間，以尊重居民意願為前提，彈性處理安置問題。

配合市區大規模重建

政府須創造土地容量

本港市區舊樓林立，今年一再發生高空墜石屎事故，途人觸目驚心；高齡屋邨方面，是時候要拆卸重建的，顯然也不止於彩虹邨、華富邨等。市區大規模重建，乃是當局早晚必須面對的問題，若無足夠土地，根本無法處理。北都建設聚焦創科，同時亦會提供住宅土地，可以解決部分問題，至於交椅洲人工島，則可以為日後油尖旺等舊區重建「大遷徙」，提供土地空間。政府必須加快大規模造地，為未來市區更新，做好準備。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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