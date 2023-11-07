社評：港再辦國際金融峰會 增強外資信心成首務

說好中國香港故事

嘉賓陣容更勝去年

中美鬥爭激烈，華府為了遏制中國崛起，科技戰、金融戰一再升級，香港作為國家一部分，亦成為打擊對象。近月中美關係止跌回穩，美國反華政客又試圖興風作浪，要求華府加強制裁香港、將大批法官和檢控人員納入制裁名單，一邊向本港司法人員施壓、破壞法治，一邊打擊香港形象、欲令國際投資者卻步。特區當局面對美國政客無理施壓，當然要嚴辭駁斥，同時亦要積極向外解說宣傳，避免國際投資者只聽美國反華勢力一面之辭。昨起一連3天舉行的國際金融峰會，正是說好香港和中國故事的良機。

過去數十年，香港發展長期順風順水，內地改革開放、國際形勢緩和，令香港得以廣納四方財，成為國際金融中心，然而隨着近年國際環境劇變，香港要鞏固國際金融中心地位，特區當局必須更積極進取。去年11月，金管局首辦國際金融峰會，作為香港逐步走出疫情、重返國際金融舞台的頭炮，乃是一次突破，效果也理想。雖然當時本港防疫措施尚未全面解除，但仍有約120家金融機構逾200名代表雲集，華爾街大行高盛和摩根士丹利的董事長，亦沒有因為美國政客施壓而放棄赴會。今次再辦國際金融峰會，無論規模與效果，當然要爭取更上一層樓。

今次峰會，參與的金融機構由120家增至300間，應邀來港的全球頂級金融機構董事長或行政總裁超過90人，較去年約40人的陣容更鼎盛。雖然最近美國方面又有政治雜音，質疑美國金融界領袖來港出席峰會，是向被美國制裁的李家超「示好」，但是多家華爾街大行主席或總裁，都答應繼續擔任主講嘉賓；去年因為染疫而無法親臨的黑石集團總裁等，今年也出現在講者名單之上。本港股市今年表現未如理想，受地緣政治、美國加息及內地經濟放緩等影響，外資減持港股，新股市場亦淡靜，外國機構投資者參與認購股份比例大減，社會上出現不少悲觀論調，擔心香港國際金融中心地位不保。觀乎今次峰會規模及陣容，反映外資仍然相當看重香港的角色及作用。目前香港國際金融中心面臨挑戰之大，確是多年未見，惟妄自菲薄亦無必要。

近年有關香港的負面消息甚多，部分西方媒體也不斷唱淡內地發展前景。今年初內地走出疫情復常，外資一度大舉買入A股，惟內地復蘇力度未如預期，房企債務問題未解，最近滬深股通連續3個月淨流出。雖然近期連串數據反映內地經濟回穩向好，全年增長5%目標有望實現，中央又宣布增發1萬億元人民幣國債，提升地方政府應付債務的壓力，然而不排除外資仍有各種各樣疑慮，尤其是最近一段時間，常有西方輿論趁機渲染「中國經濟崩潰論」，很多觀點和看法皆失諸偏頗。內地和香港當局有必要多作解說和澄清，增強外資信心。國際金融峰會正是一個平台，讓香港內地財金官員及監管機構代表，跟外資大班對話交流。

近月港股流動性較疫情時期更弱，有關外資銀行撤走、投行裁減在港職位的消息，亦偶有所聞。金管局總裁余偉文則稱，放眼世界，歐美銀行和資本市場流動性，也受高息環境影響而有下降，問題並非香港獨有；至於有外資機構選擇離開或削減人手，余偉文認為屬個別情况，今年也有外資機構擴大在港業務，例如有大型美資資本市場中介服務機構，在港招聘數以千計員工，整體而言仍是擴編的銀行多於縮編。以往香港將國際金融中心地位看得太理所當然，未來必須加倍努力經營，不能守株待兔。

鞏固金融中心地位

積極宣傳促進合作

國際形勢丕變，香港發展迎來陣陣逆風，乃是客觀事實，面對各種唱衰和政治操作打擊，最重要還是做好自己，但凡有助鞏固國際金融中心地位之舉，均可多做。舉辦國際金融峰會，鼓勵外企高層多些親身來港視察了解，無疑是其中之一，當局應爭取年年主辦，建立國際口碑。另外，當局也要加緊開拓「財源」，積極向中東等地投資者招手。過去一年，行政長官和財政司長分別率團訪問中東，踏出了重要一步，當局必須加緊深化雙方合作關係。總部設於沙特的未來投資倡議研究所，下月初將在香港首次舉辦「PRIORITY」亞洲峰會，期待特區當局未來可以促成更多同類盛事在港舉行，彰顯香港的國際地位。

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