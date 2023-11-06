社評：中澳關係回暖持續可期 貿易歸貿易怕美國干預

鐵礦石出口中國不受影響

紅酒龍蝦降關稅錦上添花

中國是澳洲最大貿易伙伴，即使去年兩國關係跌入谷底，兩國貿易總額仍然有9438億美元，澳洲順差4173億美元，比前一年的6365億美元大幅下滑。雖然如此，澳洲穩坐中國第六大貿易伙伴位置，不但沒有受到兩國關係的很大影響，而且還有機會超過德國攀升一位，原因顯而易見，最大宗的貿易是鐵礦石，由於價格和質量及運輸成本等因素，中國從澳洲進口的鐵礦石佔中國總進口額的65%，澳洲出口中國鐵礦石總額達到755億美元，其他國家總和不及出口中國的零頭。

中國佔澳洲出口總額的三分之一，最大宗的商品沒有受到兩國關係影響，但其他一些商品，諸如紅酒與龍蝦，雖然所佔比重不高，但影響範圍廣泛特別是就業崗位。澳洲有2366家酒莊出口紅酒到中國，2020年最高峰時的出口總額達到7.8億美元，中國對澳洲紅酒大幅提升關稅，去年進口額只剩156萬美元，對於澳洲紅酒商來說，雪上加霜的是全球市場欠佳，紅酒庫存不斷增加，價格拾級而下。澳洲龍蝦出口到中國最高峰時達到500噸，中國加關稅受到重創，而鮮活的龍蝦不能庫存，只能賤價而沽，悉尼唐人街有一段時候餐館早餐有特價龍蝦套餐，惡劣情况可見一斑，工黨政府再不出手挽救，勢必影響選票。

阿爾巴尼斯出訪中國前，毫不諱言是為了希望中國解除某些商品的關稅限制。雖然兩國貿易總額去年只是微跌，若能爭取在影響範圍廣的商品諸如紅酒與龍蝦，出口中國能夠恢復舊觀，不但在出口盈餘方面可扭轉跌勢，對於紅酒商與工人，則可錦上添花。

其實，中澳兩國除了在貿易方面誰也離不開誰，兩國也很清楚相互之間還有別的所求。澳洲是《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）成員國，中國正在謀求盡快加入這個相互減免關稅的組織，而任何國家申請加入，必須得到目前12個成員國的一致通過，英國今年獲得通過加入，為未來中國爭取全票通過增添難度，但澳洲一票還是有關鍵作用。

美國並非這個太平洋協定的成員國，拜登政府也明言沒有意圖加入，但美國可以行使「毒藥計劃」（poison pill）的手段，阻止中國加入。這種做法不難理解，因為美國跟這個協定很多成員國都有各種盟約，比如美國跟墨西哥和加拿大有自貿協議，可以要求CPTPP成員國加拿大和墨西哥不能投票支持中國。

澳洲親美取態不會因中國而變

表態與美國保持距離耐人尋味

美國要全方位阻撓中國崛起，原因與做法不用贅言，具體到澳洲這個層面，美國要編織圍堵中國的網絡，澳洲的作用不能忽略。阿爾巴尼斯在出訪中國前還專程去了美國一趟，拜登對阿爾巴尼斯重申美英澳三國軍事外交安全合作伙伴關係（AUKUS）的重要，說美國將投入「時代級」（generational）投資，以維護共同的安全關係。

美國還需要利用澳洲在太平洋島國之間的影響力。美國意識到中國加大對太平洋島國的政治攻勢，才「如夢初醒」般重新加強對太平洋島國的重視。澳洲在南太平洋有地理優勢，可以協助美國減低中國在該地區的影響力。

澳洲長期以來，對於歸屬亞洲還是西方，搖擺不定，政治理念和文化使然，親西方遠亞洲的取態和外交政策，長遠而言不會有很大的變化，更加不會因中國因素而改變。

然而，澳洲畢竟也不可能一面倒投向西方，中國龐大市場對澳洲的重要性，使澳洲不可能跟中國脫鈎，而且美國口惠而實不至的做法，也難以完全取得澳洲的信任。阿爾巴尼斯在訪問美國時，對於拜登的「甜言蜜語」，給予一個耐人尋味的回覆，他對拜登說，「美澳兩國伙伴關係的靈魂，不在於我們之間的共同敵人，而在於對共同關係的承諾。」

澳洲親西方以及親美的做法，不會改變，但程度上的差異則會影響中澳關係的發展。美國有各種理由和多種手段去對澳洲施加影響，甚至干預其對中國的態度，中國不可能扭轉乾坤左右澳洲的整體策略，但如果能夠撬動美國的盟國於微細處，即如現在以貿易手段令致澳洲相隔7年要主動訪問中國，也能減低跟美國抗衡的成本，相信這也是中國重視跟澳洲關係的重要原因之一。

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