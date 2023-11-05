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社評

社評：新疆自貿試驗區 向西開放橋頭堡

【明報社評】國務院上周二印發《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》，這是內地第22個自貿試驗區。方案首度提出新疆未來的三重定位：即「建設聯通歐亞的綜合物流樞紐」、「融入國內國際雙循環的重要樞紐」、「向西開放的橋頭堡」。在內外局勢交織變幻之際，新疆的進一步開放，實際上有更為深遠的地緣意味。東部沿海的產業轉移到新疆，再經過中歐班列等大動脈出口到亞歐大陸腹地，同時引入中亞國家的人才和能源，未來的新疆自貿區，將成為「一帶一路」倡議的重要戰略支點。如果說深圳是中國對外開放的「南大門」，新疆就將是「西大門」，透露出中國開放戰略的新方向。

位處亞歐大陸中心

邊陲成為核心樞紐

自2013年9月上海自貿試驗區掛牌運作以來，內地包括海南自貿港在內的22個自由貿易試驗區，涉及50多個片區，以不到千分之四的國土面積，吸收了全國18.4%的外資，進出口額則佔全國18.6%。今次新疆自貿試驗區成立，是內地自貿區3年來首次擴員。

從全國地圖看，新疆位處西北一隅，但從世界地圖看，新疆卻正在亞歐大陸中心，地域遼闊，國土面積佔全國六分之一，是連接中亞、西亞、歐洲的關鍵節點。今年首三季，新疆進出口首次突破2500億元人民幣，已超過2022年全年總值，較去年同期增長47.3%，創歷史新高。新疆資源豐富，棉花產量佔全國九成，油氣當量（oil-gas valent weight）位居全國第一，半導體原料多晶矽產量位居全國首位。

新疆的戰略新定位，與國家的「一帶一路」倡議新進展有關。今年是「帶路」倡議提出的10周年，上月北京剛舉辦過「帶路」國際合作高峰論壇。而毗鄰新疆的中亞五國，都屬「絲綢之路經濟帶」內，新疆的前三大貿易伙伴，正是中亞的哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克。去年7月，國家主席習近平在烏魯木齊國際陸港區考察時指出，「隨着共建『一帶一路』深入推進，新疆不再是邊遠地帶，而是一個核心區、一個樞紐地帶」。

按照國務院的總體方案，新疆自貿試驗區總面積179.66平方公里，與上海、浙江、海南自貿港一樣，大於其他地方自貿區120平方公里的規模。3個片區的定位分別是：烏魯木齊是與中亞等周邊國家交流合作的重要平台；喀什打造聯通中亞、南亞等市場的商品加工集散基地；霍爾果斯片區則成為跨境經貿投資合作新樣板。

正是由於新疆在絲綢之路的重要位置，其樞紐作用分外突出。新疆毗鄰中亞五國，還與俄羅斯、印度、巴基斯坦、阿富汗、蒙古等國接壤，是中國距外高加索國家（阿塞拜疆、亞美尼亞、格魯吉亞）最近的地區，是天然的國際物流大通道。現在西部地區對歐洲的貨物貿易，中歐貨運列車的角色已超越海運，從重慶、成都、鄭州、西安開出的中歐班列，均經霍爾果斯出境。備受矚目的中（國）吉（爾吉斯）烏（茲別克）鐵路已完成可行性研究，建成後將與外高加索走廊相連，成為第三條也是最短的一條亞歐大陸橋，而喀什正是這條大動脈的起點。

對內穩定維護國安

對外打造中亞RCEP

此外，方案還提到，新疆與「帶路」國家在大宗商品貿易、境外承包工程和邊民互市等領域開展人民幣跨境結算；提升貿易便利化水平、推進內外貿一體化，形成內外雙循環的重要平台。有助推進人民幣國際化進程，喀什有機會如杭州般成為跨境電商重鎮。其他如聯合周邊國家打造跨境旅遊線路，開行國際旅遊列車，實施「留學新疆」計劃，引進國內外高端醫療資源和醫療團隊，支持打造服務周邊國家的「雲醫院」等等，都與「帶路」倡議的「民心相通」理念契合。在在顯示，新疆設立自貿區，絕非簡單的通道建設與增加貿易而已。

今年8月，習近平在結束出席金磚峰會從南非回國後，專程到烏魯木齊聽取新疆工作彙報時，他強調，新疆工作在黨和國家工作全局中具有特殊重要地位，「事關強國建設、民族復興大局」。他特別指出，新疆面臨新機遇，要有新作為。今次中央批准新疆設立自貿試驗區，既有對內穩定新疆、維護國安的考量，亦有深耕與中亞、外高加索國家關係的戰略考量。在國務院的總體方案中，特別提到新疆自貿區要「充分發揮上海合作組織、『中國-中亞五國』相關合作機制、中亞區域經濟合作(CAREC)等國際交流平台和多雙邊機制作用，支持參與或承辦相關框架下活動」。

10年前，上海自由貿易試驗區掛牌，正值區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）發起之初。10年後，地緣政治、大國競爭、國內發展都出現了新的變局，當新疆由邊陲變成核心樞紐區，「帶路」倡議亦正由「路線圖」變成「施工圖」、「實景圖」，中國的對外開放亦要自東向西轉變。新疆的自貿區規劃，有打造中亞版RCEP之意，對於保障中國的糧食與能源安全，維護新疆社會穩定，都具有重要意義。

香港是新疆最大外資來源地，至去年累計投資額有86.5億美元，新疆在港投資額亦有26.6億美元，6間疆企在港上市。雙方亦是重要經貿伙伴，作為「帶路」的積極參與者，本港商人與專業人士，在這個向西開放的橋頭堡，應該亦充滿機遇。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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