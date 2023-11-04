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社評

社評：毋懼反華勢力施壓 推動港美民間合作

【明報社評】美國國會議員提出法案，要求擴大制裁港府官員名單；華爾街名人下周來港出席國際金融峰會，亦遭一些美國媒體批評。三藩市APEC峰會舉行在即，習拜會安排一日未正式公布，始終存在變數；美國反華力量製造事端煽風點火，妨礙中美對話，亦非沒有先例。中央重視香港的門戶角色與作用，美國政客以港遏華，會否影響兩國政府尋求穩定關係的努力，還看白宮態度。近期無論中美還是港美之間，都有較多積極互動，即使政治風浪難以避免，但仍然可以加強民間及地方層面的交流。中美在環境氣候等問題上有合作空間，香港可以在這些國際議題上，扮演更積極角色，發揮橋樑作用。

APEC峰會在即

反華政客挑事端

世界百年不遇變局，中美鬥爭激烈，這邊廂美國財長耶倫重申無意與華「完全脫鈎」，那邊廂華府又加強限制對華出口AI晶片。美國要保住世界霸主地位，千方百計遏阻中國發展，未來一段較長時期，兩國關係難望大幅改善，但也不等於時刻都處於高度緊繃狀態。環球經濟疲弱，當下中美各有經濟問題需要處理，兩國政府都希望透過對話，緩和一下緊張關係。

三藩市APEC峰會本月中舉行，白宮力爭兩國元首會晤。行政長官李家超遭美方制裁，外界一度關注若美方拒絕讓他出席APEC峰會，可能影響習拜會舉行，有關問題最後以外交上慣用的折衷模糊方式解決。白宮發言人日前確認會有習拜會，不過中方似乎仍有一些疑慮，只說兩國「同意朝着實現三藩市元首會晤共同努力」，雙方要將上次習拜會的共識真正落到實處，「排除干擾，克服障礙」。畢竟，今年初白宮亦曾放風希望再有習拜會，未料突然鬧出所謂氣球風波，美國反華力量大肆炒作，拜登政府亦被牽着走，導致中美對話緩和關係的努力遭打斷。APEC峰會舉行前，美國反華勢力仍有可能挑起事端，習拜會具體安排一日未有正式公布，始終未能作準。

李家超以「日程安排」為由，不出席三藩市APEC峰會，美國反華政客隨即又有新操作。民主共和兩黨數名議員共同提出法案，要求擴大制裁香港官員名單，當中包括一批檢控官及國安法指定法官。有關做法形同恫嚇本港法官及司法人員，損害香港法治，外交部駐港公署和特區政府強烈不滿，大律師公會亦開腔譴責。另外，本港下周再度舉辦「國際金融領袖投資峰會」，根據港府的公布，多名華爾街重量級人士，包括摩根士丹利主席高曼、高盛主席所羅門、黑石集團總裁格雷均會應邀出席。《華爾街日報》近日發表社論，質疑他們向被美國制裁的李家超「示好」，同樣惹來特區政府駁斥。

去年11月，本港也曾舉辦國際金融領袖峰會，廣邀世界各地金融界要員出席，以示香港走出疫情封控，重返國際舞台。當時也有美國輿論批評，華爾街名人出席峰會，是向香港「叩頭」，云云。中央看重香港作為國家門戶的作用，十四五規劃提及的香港八大中心定位，反映中央期望香港可以好好發揮「背靠國家、聯通世界」的優勢，而對美國反華勢力來說，打擊香港「聯通世界」能力、削弱香港國際金融中心地位，就是遏制中國發展的手段。最近中美關係止跌回穩，對香港一定是好事，但美國反華力量不會停止操作，各種各樣的攻擊和制裁操作，仍會接踵而來，至於對港美和中美關係影響有多大，還看白宮態度。以擴大制裁香港官員為例，國會可以通過法案要求檢視，但制裁與否，始終是行政機關決定。

中美關係基礎在民間

氣候合作香港可幫忙

過去數月，中美恢復高層官員互動。白宮先後派遣國務卿布林肯、財長耶倫、氣候特使克里及商務部長雷蒙多等訪華，參議院多數黨領袖舒默和加州州長紐森也分別率團訪華，外長王毅上月底也回訪美國。與此同時，港美之間的互動，亦明顯有所增加。9月中，美國財政部助理部長內曼訪港，是2019年以來訪港的最高級別美國官員；加州州長紐森上月訪華，第一站也選了香港。

美國政界反華聲浪高漲，特區政府官員遭美方制裁，也不適合「熱情款待」。低調處理內曼和紐森訪港，似是港美雙方共識。紐森訪港期間，與港府沒有任何官方互動，內曼跟特區政府哪些官員會晤，外界亦不清楚，但單是兩人訪港一事，對港美關係已是積極信號，反映中美關係回穩下，港美關係也可以較大迴旋空間。即使官方接觸未必適合高調展開，但在民間與地方政府層面，依然可以嘗試加強交流合作。正如今年較早時候，國家主席習近平接見遠道而來的微軟創辦人蓋茨，當時他亦強調中美關係基礎在民間，寄希望於美國人民。

中美鬥爭激烈，但在環境、氣候變化等議題上，仍有合作空間。香港作為國家對外重要門戶，可以在國際舞台上發揮多方面的作用，不一定只限於金融等領域。紐森訪港出席港大對談活動，港大宣布明年起舉辦一年一度中國加州灣區氣候論壇 ，正是一例。特區當局可以考慮伙拍本地民間或學術機構，就一些全球關心的議題，諸如可持續發展、應對極端天氣等，多辦國際級論壇，廣邀像蓋茨等樂意推動國際合作的人士參與，彰顯香港的國際性。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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