社評：跨境電子支付合作 香港需要急起直追

電子支付互聯互通

港泰旅遊業皆受惠

香港金融科技周昨天揭幕，當局提出多項措施，推動本港金融科技發展，重點之一是推廣數字貨幣使用。財庫局長許正宇表示，政府支持金融機構及企業開拓數字人民幣跨境應用，今年較早時候，八達通已跟內地方面合作，讓港人透過流動應用程式，用數字人民幣於內地進行零售交易，下一步將為內地旅客在港使用數字人民幣，制訂解決方案，例如用數字人民幣為八達通卡增值。金管局則表示會加緊推進「數碼港元」先導計劃，另外又宣布港泰兩地快速支付系統落實連接，下月4日開始，港人到泰國旅遊，可在當地超過800萬家商戶，透過掃二維碼，以香港的轉數快付款，並即時進行兌換，至於泰國遊客來港，亦可以在接受轉數快支付的近5萬家本地商戶，以PromptPay付款。

2017年，泰國政府推出PromptPay電子支付系統，鼓勵消費者和商家使用並接受電子支付。短短兩三年間，PromptPay徹底改變了泰國人的日常生活。根據國際調查，2021年泰國即時電子支付交易量達到97億次，位居全球第三，在當地各種支付方式中，數字錢包佔23%，高於信用卡（11%） 及簽帳卡（7%）之和，反映當局推動電子支付普及化成績理想。泰國央行的目標，是在2026年實現全國現金流量減半，最終邁向無現金社會。

港人熱愛旅遊，泰國是其中一個熱門目的地。轉數快與PromptPay互聯互通，港人遊泰，只需用手機掃二維碼便能直接付款，方便程度大增，既不用去找換店兌換泰銖，又或使用信用卡等較為昂貴的支付方法，也不用擔心能否在當地提款等問題；至於泰國旅客來港，也可享有同樣的便利。有關兌換價等細節，預料兩地會有合適安排，確保具有市場競爭力。本港內需疲弱，零售消費市道未算理想，急須振興旅遊業，吸引更多旅客。聖誕新年旅遊旺季將至，港泰快速支付系統落實互聯互通，有助兩地旅遊業發展，同時也可鼓勵本地更多商戶採用轉數快系統。

環球經濟未來發展，離不開數字經濟，而電子支付的普及，則有助推動數字經濟發展。香港在這方面一度領導全球，1997年面世的八達通，曾是很多國家的參考對象，然而之後卻長時間原地踏步，八達通的應用，也只集中於搭乘交通，反觀內地卻成功把握智能手機革命的機遇，掀起一場流動電子支付革命，吸引很多國家借鑑仿效。時至今日，內地92%人口都使用二維碼電子錢包，然而香港未有積極趕上區內流動電子支付潮流，直至2018年，金管局才推出轉數快電子支付平台，政府也陸續採取更多措施鼓勵電子支付，包括在新冠疫情期間派發電子消費券紓困。

轉數快面世5年，登記用戶和交易額，每年平均都有約四成的增長，迄今共錄得1300萬宗登記，涵蓋個人、商戶、企業以至政府部門，算是取得一定成績。根據統計處數字，本港15歲以上人士一年內曾使用流動支付使用比率，由2020年約五成，升至去年的六成，惟明顯仍有提升空間。香港發展進入新時期，一邊要加強融入大灣區發展，一邊要加強與東南亞互聯互通、共建一帶一路，必須把握時間，推動跨境電子支付合作。

融入灣區共建帶路

加緊推動電子支付

東盟經濟一體化，跨境電子支付合作，近年進展甚快，泰國正是主要推手之一。早於2017年，泰國與新加坡當局便提出，將兩地各自剛剛推出的流動支付系統（即PromptPay及PayNow），實現跨境連結。有關安排已於2021年正式落實。一個橫跨東南亞多國的跨境支付系統，現正逐步形成，目前已有5國參與其中，最終目標是涵蓋所有東盟成員國，轉帳業務也不限於零售消費，還要以打通企業跨境支付交易之門。迄今泰國已至少跟6個國家的支付系統接通，至於新加坡今年亦與印度落實了流動支付系統對接。

對東盟而言，建立跨境支付網絡是極具策略性的政策，一方面可加強成員國之間的金融經濟整合，同時也可以減少跨境交易上對美元的依賴。香港若要加強跟東南亞國家的合作，必須加緊推動跨境電子支付合作，同時也要加快本地電子支付普及化的步伐。

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