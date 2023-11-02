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社評

社評：APEC習拜會有望成事 港美關係添迴旋空間

【明報社評】亞太經合組織（APEC）會議本月在美國三藩市舉行，特區政府確認財政司長陳茂波代表香港出席，國家主席習近平預料也將成行，白宮昨天更稱，總統拜登將在三藩市與習近平會面。港美交往是中美關係的一環，中美激烈對抗，港美關係無可避免轉差，美方制裁李家超等港府官員，必須放在這一框架理解；最近中美關係止跌回穩，港美關係亦出現了積極變化。拜登力爭與習近平會晤，今次APEC峰會，美方履行東道主責任，邀請香港參與，行政長官李家超則因為「日程事宜」未能出席，相信正是中美談判的結果。明年美國大選，中美關係存在變數，倘若緩和氣氛能夠維持，港美關係可望有較多迴旋空間。

李家超「撞期」不赴會

大國談判是折衷藝術

《港區國安法》2020年6月底生效，一個多月後，華府宣布制裁11名香港及內地官員，包括時任保安局長李家超。今年APEC峰會，定於三藩市舉行，根據規定，美國作為峰會東道主，有責任邀請所有成員國家及地區的領導人出席。自從去年中李家超出任特首以來，外界一直談論，美方會否根據制裁條款，拒絕發出入境簽證，不讓李家超出席會議。今年較早時候，美國國務院曾表示會按慣例發出邀請，部分國會政客強烈反對，國務院馬上改口風，不置可否。今屆APEC峰會，李家超會否獲邀，過去數月一直是懸念，至於另一懸念，則是習近平會否出席並跟拜登舉行雙邊會談。

去年峇里二十國集團（G20）峰會，中美舉行首場「習拜會」。今年以來，拜登政府多番要求再度舉行中美元首會晤，惟美方不斷炒作氣球風波，反而令中美關係一度變得更差。今年6月，美國國防部終承認，涉事中方氣球沒有在美國上空收集情報，中美高層互動也逐步恢復，國務卿布林肯、財長耶倫、商務部長雷蒙多等相繼訪華，兩國又同意成立經濟領域工作組，惟美方在科技戰、晶片戰以及美台關係等方面，仍有很多對華極不友善的舉措。習近平缺席9月印度G20峰會，反映當時中方認為習拜會時機未成熟。及至外長王毅近日訪美，與布林肯等人會晤後，第二次習拜會終有望成事，惟值得留意的是，白宮昨天搶閘宣布拜登將於APEC峰會期間與習近平會面，中方說法則是兩國「同意朝實現三藩市元首會晤共同努力」，不排除北京仍在觀察美方對改善關係的誠意。

環球經濟不景，中美各有經濟問題需要處理，兩國政府都明白中美角力是一場持久戰，比起「只砌不談」鬥到兩敗俱傷，還是「邊砌邊談」較為務實。這是中美關係近期止跌回穩的大背景。美國外交為國家利益服務，人權、民主、自由等口號旗幟，隨時可以輕輕放下，拜登對沙特前倨後恭正是一例。香港是國家一部分，中美關係緊張，港美關係一定不會好。這幾年美國政客一再拿自由、民主等議題向香港施壓，背後其實還是中美鬥爭的問題。美方操作香港牌，最大目的是打擊中國，緩和港美關係，根本不是香港能夠話事，而是取決於中美關係。倘若中美緊張關係有所緩和，港美關係自然也有較多迴旋空間。

對於美國有議員要求華府禁止李家超出席三藩市APEC峰會，中國外交部的立場，一直是峰會東道主「有責任確保各成員代表順利參與會議」。王毅訪美期間，談及習近平會否出席APEC峰會時，亦提到美方要克盡東道主的職責，「展現應有的開放、公平、包容和擔當，為會議順利舉行創造更好條件」。中美就落實習拜會，談過什麼條件，外界無從得知，然而有理由相信，當中包括了邀請香港代表出席APEC峰會的問題，而現在的處理，正是中美談判的結果。

中美關係決定港美關係

特區政府須善用緩和期

大國外交談判，往往就是尋求折衷之道的藝術，製造一些模糊位，讓各方都有下台階，更屬常見做法。今次APEC峰會，美方按慣例邀請「中國香港」代表出席，特區政府則稱，特首李家超由於「日程事宜」未能出席，改由財政司長陳茂波赴會，北京及港方表示邀請函是發給李家超本人，美國國務院則稱是發給香港。港府早已放風，在APEC峰會期間，李家超將出席由本地及國際商會聯合舉辦的午餐會，解釋施政報告。李家超缺席峰會，白宮毋須擔心國內政客反對，令習拜會節外生枝；香港繼續有代表出席，北京也不必再花唇舌回應。美國財政部助理部長內曼及加州州長紐森近期相繼訪港，反映港美關係已出現積極變化；中央重視香港作為國家門戶的作用，維護香港利益與維護國家利益，兩者二而為一，不存在所謂「犧牲香港換取改善中美關係」。

當然，近期中美關係緩和，不過是短暫「戰術性休整」，中美鬥爭格局難有大變。美國大選一年後舉行，先不論白宮會否易主、特朗普會否回朝，隨着大選逼近，兩黨候選人加緊操作反華議題，明年下半年，中美關係又有可能轉趨緊張；香港方面，特區政府提出明年完成《基本法》23條立法，處理間諜罪，正是立法重點之一，如此敏感議題，一定會被美國反華政客拿來做文章，至於事態會發酵到什麼程度，則要看當時中美整體關係。無論如何，未來半年至大半年，中美關係有機會較為緩和穩定，特區政府可以把握這段時間，在符合國家利益和香港發展需要的事情上，推進與美國特別是民間及地方政府層面的交往合作。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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