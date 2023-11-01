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社評

社評：公私合作發展北都 政府須牢握主導權

【明報社評】政府公布《北部都會區行動綱領》，交代發展佈局及時間表，惟未有提及整個項目造價。有別於交椅洲人工島計劃，發展北都不涉大規模填海造地，但收地補償金額亦非小數目。引入原址換地模式，借助私人力量發展，表面上可以減輕政府財政負擔，然而不同利益持份者各有盤算，大型發展商無寶不落，鄉事界則關注政府「九成業權」原址換地安排，會否對新界人造成「不公」。公私營合作共建北都，不少問題需要妥善處理，政府必須堅持創科主導、產業導向，確保北都發展不會荒腔走板，也不會因為小我利益，拖慢建設步伐。

私人力量可借助

荒腔走板要提防

上屆政府提出北都與深圳「雙城三圈」佈局，今年《施政報告》將之細化為「四大區域」，由西至東分別為洪水橋一帶的「高端專業服務和物流樞紐」、以新田科技城及河套區港深創科園為重心的「創新科技地帶」、涵蓋古洞北等已規劃新發展區的「口岸商貿及產業區」，以及「藍綠康樂旅遊生態圈」。發展局本周發表《行動綱領》，就「四大區域」定位及建設、如何與內地對接，以及發展時間表等，交代更多細節，例如預留用地打造「北都大學教育城」；原擬興建骨灰安置所的北區沙嶺兩公頃土地，改作創科用途；河套區創科園將探討便利港深科研人員進出安排，包括以人面識別技術達到「無感過關」等。

根據行動綱領，政府將於明年制定北都具體用地規劃，2027年或之前啟動收地程序，務求2032年或之前完成平整新發展土地，以及落成新增單位各四成。發展局長甯漢豪強調，北都項目橫跨20年，是本港重要土地來源，最終可提供逾50萬個新住宅單位，當局未來5年將於全港收回700公頃土地發展，大部分均位於北都，之後尚有更多土地要收回。北都發展規劃逐漸成形，也有了較為明確的時間表，無疑是向前踏出了重要一步，然而有別於過往新界東北等大型發展規劃，政府並未透露整個北都項目造價，僅重申政府將成立「大型發展項目融資辦公室」及相關委員會，研究融資安排。

人工島造地千公頃，政府估算造價要5800億元。北都雖然毋須大規模填海，但財力物力投入也不少。當局未有提供收地補償估算數字，但外界估計，單是5年收地700公頃，補償金額便直逼千億元，若計及興建鐵路公路等基建設施，開支將更高。

政府近年一再錄得龐大財赤，財政儲備縮水，加上環球經濟不景、本港經濟受壓，未來數年庫房收支並不樂觀，無論人工島還是北都計劃均需融資。高息環境未知持續多久，政府發債利息成本高。借助市場力量，以原址換地方式，吸引發展商和土地業權人參與北都開發，理論上可以減輕政府財政壓力，惟這個如意算盤並不容易打響；就算私人願意參與，也可能出現「一支針無兩頭利」的問題。

發展商手上握有的新界閒置土地，多達1000公頃。這些土地「曬月光」多年，一大原因是發展商嫌「開發誘因少」，政府沒有提供成熟基建及交通配套。近年政府提出土地共享計劃，欲以公私營合作方式，鼓勵開發這些閒置土地，但發展商認為條件不吸引，參與者寥寥。原址換地是另一種公私營合作模式。若業權人在政府規劃的土地範圍擁有土地，可向政府補地價，改變土地用途，配合政府發展規劃。施政報告提出優化北都「原址換地」安排，由只限商住用途，擴至指定產業及私營社福設施用地。

對政府而言，原址換地最大好處是節省公帑，一切由業權人自行處理，毋須政府賠償及安置，但不同利益持份者也會「計數」講條件。古洞北及洪水橋新發展區，政府曾引入「原址換地」模式發展商住用地，但反應冷淡，進度也很慢，迄今只得數宗申請，兼且仍在補地價階段，程序尚未完成。當然，如果政府提供很吸引的條件和配套，一定有發展商願意參與北都開發，但當局也必須考慮公眾反應，不能胡亂「送大禮」；更複雜的問題是，創科用地跟商住用地的土地價值，必然存在差異，以新田科技城為例，南邊規劃偏重住宅，北邊規劃偏重創科，若發展商或業權持有人只熱中起住宅或人才宿舍，政府到頭來還是要自行想辦法，為有意落戶的科企提供土地。

莫讓小我利益

妨礙北都發展

借助市場力量本身不是壞事，但政府一定要牢牢緊握北都發展主導權，不能反過來被牽着走，偏離創科發展目標。政府必須及早做好兩手準備，若原址換地申請反應冷淡，就主動進場收地，採用其他融資方案推進項目，不能為了換取私人參與而將貨就價。根據政府的北都原址換地優化安排，業權人擁有發展用地內九成或以上土地，即可符合換地資格，餘下一成業權，政府可引用《收回土地條例》收地。有鄉事界人士認為，有關做法對新界人「不公平」云云，其實說到最後還是利益問題。本港房地產正處於下行周期，政府收地價相應下降，在所難免，這可不是政府刻意壓價。近年政府已顯著調高了收地補償金額，若人人只看重小我利益，不願配合，最終只會妨礙北都發展，不利香港邁步向前。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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