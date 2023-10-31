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社評

社評：政府財赤壓力巨大 精簡人手減少浪費

【明報社評】本港經濟表現不似預期，政府財政赤字料達千億元，《施政報告》提及的短期振興措施，以至長遠發展大計，在在涉及公共資源，錢從何來，必須妥善解決。香港經濟升級轉型，北部都會區建設刻不容緩，當局設立融資委員會及辦公室，借助市場力量發展大型項目，無疑是一個應對方法，但產業多元化無法一蹴而就，創科發展亦需時間，政府經常開支持續增加，短中期有財政壓力，亦屬不爭事實。經濟不景氣，政府開源不易，難免要考慮節流。當局應先從精簡人手編制、減省行政開支及浪費入手，不能為了省錢便向民生福利開刀。

大型發展項目不能拖

融資安排思慮要周全

政府昨天公布《北部都會區行動綱領》，交代發展佈局，包括洪水橋一帶的「高端專業服務和物流樞紐」、新田一帶的「創新科技地帶」，以及羅湖文錦渡一帶的口岸商貿及產業區。發展局長甯漢豪表示，北都發展由開始到全面落實需時約20年，每年將有愈來愈多工程上馬。對於收地及發展北都的現金流問題，甯漢豪表示，當局將按既有補償制度分階段收地，因應每年工務工程開支作出部署，有信心可以處理補償資金，至於具體融資安排，將由財政司長領導的「大型發展項目融資委員會」，以及新設的「大型發展項目融資辦公室」處理。

香港經濟需要升級轉型，居住問題亦亟待改善，北都既是創科發展重地，也是未來本港一個重要土地供應來源。政府強調北都可貢獻3000公頃土地，其中1400公頃會在未來10年期出現，惟必須指出的是，這其實包括了古洞、粉嶺北等早已存在的發展項目，真正新增的土地供應規劃，其實只有數百至1000公頃左右。政府若要建立土地儲備，長遠解決房屋問題，北都與交椅洲人工島，都是必須推進的項目。人工島填海造地，政府預計耗資5800億元，外界估計金額更高；發展北都，政府收地補償等開支，同樣是數以千億元計。

過去數年，政府一再錄得巨額財赤，財政儲備由上萬億港元，降至目前不足7000億元，如何為發展北都和人工島融資，無疑是一大挑戰，尤其是高息環境持續，意味發債融資，必須支付較高利息成本。引入私人參與，減輕政府財政負擔，是另一考慮方向。有人援引西隧等例子，認為人工島可採用BOT（建設-經營-轉讓）模式，讓私人發展商參與；北都方面，「原址換地」模式、發行與土地價值掛鈎的債券等，同樣不乏討論。發展局長昨天便稱，北都若有多些地塊容許業權人參與發展，相信對政府現金流有幫助。不過這並不是一個容易處理的問題。私人參與在商言商，想法未必與政府一致。若政府不緊握發展主導權，容易被牽着走，偏離原有發展目標；若業權人覺得條件不夠「着數」，又未必肯參與。

政府經常開支須控制

避免向民生福利開刀

政府財政既有遠慮，復有近憂。本港疫後復蘇步伐不似預期，出口貿易受環球經濟不景拖累，西方外資流入則受地緣政治影響。消費方面，政府強調訪港旅客數目已恢復至疫前七八成，本地零售市道近期亦見改善，但整體表現仍難言理想。財政司長陳茂波早前預告，第三季經濟增長速度料遜預期，外界關注全年GDP增長，最終能否達到3.5%這一下限目標。賣地和印花稅一向是政府重要財源，樓市股巿低迷，直接打擊庫房收入。本財年首兩季，政府僅售出兩幅官地，連補地價項目，進帳僅156億元，跟全年度目標850億元相去甚遠。當局承認本年度財赤，將比年初預算案估計的544億元為高，可能逾千億元。

陳茂波表示，隨着差餉收稅制度改變，2026/27年起從大企業所得稅收將增加，中長期而言，本港財政仍然非常穩健。問題是目前不利香港經濟的外部因素，很可能持續一段較長時間，開拓新市場也難立竿見影；內部方面，發展創科、推動產業多元化等，全都需要時間，欲速不達。未來數年，當局一邊要應付外圍逆風， 一邊要推動大型發展項目，公共財政將面臨相當大的壓力。新一份施政報告未有大增福利開支，但鼓勵生育等新措施，依然需要花錢。根據當局估算，各項措施將令政府每年經常開支增加數十億元，開源節流將是無法迴避的問題。

經濟逆境下，政府難靠加稅或擴闊稅基開源，節流有其必要，然而政府應避免向民生福利開刀，以免基層市民百上加斤。過去數年，政府規模不斷膨脹，公務員人手編制，由17萬人擴至約20萬人，但人手多並不等於效率高、服務好。當局有必要責成各部門檢視資源配置情况，採取大刀闊斧行動，減少冗員與浪費，提升工作效率。

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