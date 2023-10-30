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社評

社評：成立應用科學大學 配合香港再工業化

【明報社評】香港謀發展，需要培養多元化人才。《施政報告》提出成立應用科學大學，推動職業專才（職專）教育發展，除了有助擴闊年輕人就業出路、增加向上流動機會，對香港再工業化也非常重要。長期以來，香港重商輕工，過度側重於金融地產等領域，衍生不少問題。時移世易，香港經濟升級轉型，必須積極發展創科、實現產業多元化。推動職專教育，既是教育政策、青年政策，也是再工業化政策的一環。當局必須與業界緊密合作，確保職專教育切合社會實際需要，同時亦要致力宣傳推廣，扭轉「工字不出頭」等根深柢固的意識。

香港經濟升級轉型

加強培訓技術專才

今年施政報告在專上教育方面着墨甚多。八大方面，非本地學生取錄限額獲提升一倍，各院校可因應本身條件，循序漸進招收更多海內外留學生，既可吸引更多人才來港，亦可強化國際教育樞紐角色；容許在港就讀的全日制非本地研究生參與兼職工作，既可讓他們在港「試業」，鼓勵他們長遠留港工作發展，亦可紓緩部分行業人手荒；建設北都大學教育城，預留用地作專上院校發展，鼓勵專上院校與中外知名院校加強合作，長遠亦有利本港專上教育界做大做強。

職專教育方面，施政報告最重要措施，是支持合適的自資大學成為「應用科學大學」。當局將參考國際經驗，訂立成為應用科學大學的條件，細節明年公布，有份開辦「應用學位課程」的自資大學，可按意願申請，專上學院則須「升格」為大學，才符合申請資格，政府會提供財政及配套支援，鼓勵開辦更多與專業技術相關的應用學位課程，以及加大報讀誘因。本地專上教育界普遍歡迎成立「應用科學大學」，職訓局表示，轄下香港高等教育科技學院（THEi高科院），將積極朝應用科學大學方向發展及規劃 。

由經濟發展到社會日常運作，各類技術人員的貢獻與作用，不見得比其他專業人士少。沒有專業維修技師，飛機無法安全起飛、電梯升降機無法安全運行，即使是人工智能應用與機械化自動系統，也一樣需要專業技術人員。放眼世界，不少發達工業國家的高等教育，皆實行雙軌制，提供學術型和職業導向學位。以德國為例，年輕人並不全把讀大學作為目標，約六成學生會在初中畢業時選擇接受職業教育。奈何「工字不出頭」意識在香港根深柢固，一提到職訓，部分人即時聯想到的就是「讀不成書」。

上世紀六七十年代，香港輕工業蓬勃，工業學校與職業先修學校如雨後春筍，報讀學生也多。後來內地改革開放，1980年代香港製造業北移，工業學校與職業先修學校式微沒落；隨着本港金融地產愈益興旺，工商管理成為大學裏一個最熱門的學系。搵快錢文化瀰漫整個社會，莫說搞高科技，就連實業發展也被「打入冷宮」。產業單一化，不僅局限了香港發展空間，也直接影響了公眾對向上流動機會的看法，認定只有讀大學，才能躋身「人生勝利組」，然而現代社會不僅需要醫生、律師和會計師，也需要不同專業技術人員，提供各種服務。技術人員培訓未獲應有重視，薪酬待遇又不理想，自然人才凋零。本港電梯維修保養技師青黃不接，正是一例，人手短缺之嚴重，甚至足以影響市民安全。

高地價高樓價蠶食香港競爭力，重拾發展動能，必須推動產業多元化，打造新的經濟引擎。過去10多年，政府力倡創科發展、推動再工業化，培訓更多專業技術人員，變得尤其重要。上兩屆政府在推動職專教育方面，無疑加大了力氣，例如將「職業教育及培訓」，更名為「職業專才教育」並加強推廣，盼可提升職專教育地位，另外又先後於2015年及2020年發表專責小組報告，檢視職專教育發展，然而實際成效仍嫌不足。今次政府提出成立「應用科學大學」，是對職專教育地位一次重大提升，與學術型大學學位看齊，亦為年輕人提供更多出路及向上流動機會，期望長遠可以打破「工字不出頭」的觀念。

政府須加強宣傳教育

改變「工字不出頭」觀念

有別於八大以學術研究發展為主的定位，應用科學大學強調職業導向與實用，與業界建立緊密連繫，至關重要。當局必須確保職專教育課程，能夠緊貼科技發展潮流脈搏、配合業界和社會實際需要，又能迎合年輕人興趣；與此同時，業界亦須加強與院校合作，例如提供獎學金及更多實習機會。移風易俗需要時間，政府一方面需要加強教育公眾，香港發展進入新時期，需要更多專業技術人員，「工字亦可出頭」，另一方面亦須加大力度，切實推動本港創科發展及再工業化。只要本港產業結構得到拓闊，專業技術人員向上流動機會增加，以往公眾對職專教育的刻板成見，當可逐步改變。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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