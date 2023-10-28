社評：人民好總理人民懷念 英才猝逝惜壯志未酬

文革下鄉堅持讀書當選領導

考上北大平步青雲青年楷模

李克強生於安徽省合肥市的一個普通家庭，父親是級別不高的幹部，青少年期間適逢「文革」被迫下鄉，到農村幹粗活，但他堅持從小養成的讀書習慣，積極為農民排憂解難，終於得到村民信任，獲選為村支書（鄉村最大的官員）。當國家實施改革開放，他考上最高學府北京大學法律系。其後在職攻讀經濟學博士，他的畢業論文是貨真價實的學術佳作。李克強憑個人努力平步青雲的經歷，堪稱一代青年的楷模。

中共中央發布李克強的訃告，歷數他在每一個重要職位中的政績，是對李克強工作的肯定和蓋棺定論。李克強從共青團踏上政途，曾任河南省和遼寧省最高領導，雖然沒有管治經濟最發達省份的經驗，而且是憑藉黨內團派推薦，一躍成為國務院常務副總理，並在2013年當上總理，但他在不同層級的職務當中，大力推動改革和進一步開放的成績，是有目共睹的。

李克強在首次以總理身分的記者會上表示，「現在觸動利益往往比觸及靈魂還難，但再深的水我們也得蹚，因為別無選擇，它關乎國家的命運、民族的前途。」他是這麼說，也是這麼做的。

改革難免觸動既得利益者，所謂既得利益者，有在市場上是早佔先機妨礙競爭者加入，有國企依靠國家賦予的特權而阻攔民間資本參與，也包括政府擁權自重，貪圖方便而妨礙市場發揮作用。李克強的「辣招」就是簡政放權和激發市場動力。

李克強的新猷包括，在一國之內設置「自由貿易區」，實際上是令政府放棄一些企業重擔的稅收，以及妨礙市場發展的審批權。他在破除貿易壁壘方面制定「負面清單」，實際上就是簡政放權的改革，政府不該管的不管，而且是用白紙黑字列出政府不該管的具體清單。他主張增加政府透明度，在2016年的總理記者會上表示，「涉及到公眾利益的措施、財政預算收支等，都應該加大公開的力度，讓群眾像掃二維碼一樣清清楚楚，一覽無餘。」

李克強身體力行地示範一個總理應該如何細緻地傾聽民間聲音，他在巡視浙江義烏批發市場時，了解到快遞行業是成就電子商務的命脈，後來在郵政部門有建議限制同城快遞不得運送小商品，他當即否決了有關意見。他在疫情期間，了解到貨車司機收入下降但需要面對償還購車貸款的壓力，他當即下令採取措施，讓貨車司機延遲還息還本。李克強促進新興行業發展，和疫情顧及民生的做法，為今後政府施政的思路，可以作為示範。

克強經濟學壯志未酬

用心為民民眾未敢忘

實施一些影響範圍小的具體政策，作為總理，一聲令下就可以立竿見影，但在整體經濟政策中，李克強也有「壯志未酬」的一面。他在上任總理時主張，政府應該逐步縮減國家主導的投資行為，大幅削減債務，推行經濟結構改革，以短痛換取長期的可持續發展。這些主張被外界譽為「克強經濟學」。最突出的例子是，他建議開徵房地產稅，但經過十多年的醞釀，仍然未能實施。

「克強經濟學」之所以難產，是受到國內外形格勢禁的窒礙。李克強任總理期間，國際環境風起雲湧，中美貿易戰勢成水火，全球金融危機後國內經濟不景，必須採取國家大力投資基建拉動增長，後來發生新冠疫情，政府為了穩經濟穩就業要加大開支，減稅降費也不利於政府削減債務，百業萎縮令市場動力無法振興。

國際格局的變化，美國從遏制中國科技發展方面的阻力，以及國內經濟結構要向科技帶動轉型，挑戰與難度都是空前困難。李克強任內大力推動互聯網+的政策，對科技創新加大投入，帶動經濟結構轉型加速前進，他的主張與落實政策功不可沒。現屆政府沿着這條路徑繼續向前推進，已經取得一些突破，相信假以時日，擺脫美國的封鎖並加速經濟轉型，國民福祉也必有所成。

李克強在今年兩會的記者會上，總結他在10年總理任內的艱難與挑戰時表示，「我們志不求易、事不避難、行不避險，盡了最大努力。」這句看似平凡的豪言壯語，或許是他總結仕途的寫照，相信今後的政府也將貫徹這種精神，國富民強，也是對李克強英靈的慰藉。

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