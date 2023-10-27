社評：取締劏房迎難而上 提防亂象短期加劇

劏房戶早日上樓

造地建屋須加快

過去10年，本港劏房人口持續增加。2013年，全港約有17萬人住在6.7萬間劏房，保守估計有關數字現已升至22萬人，至於劏房單位也增至11萬間，當中很多劏房居住環境都極差，不僅面積狹小、光線不足通風差，衛生環境亦惡劣，根本不適合入住，租金卻要數千元，剝削嚴重之餘，濫收水電費更是時有所聞。港澳辦主任夏寶龍前年形容，香港居住問題令人揪心，希望香港「告別劏房籠屋」。政府近年引入劏房租務管制，現在又提出「社區客廳」試行計劃，但對劏房戶特別是育有小童的家庭而言，幫助始終有限，當局必須就「告別劏房」，及早制定路線圖和時間表。

早於2013年，立法會已討論過全面取締劏房，然而政府多年來一直迴避有關問題，一時說劏房分散全港多區，「難以大規模取締」， 一時又指劏房並非全都環境惡劣，不宜一刀切取締。無可否認，一些分間出租的房間，本質雖是劏房，但可以相當「企理」；本港住宅租金動輒以萬元計，部分年輕人因為家居環境擠迫，又或希望住近上班地點，選擇一個人搬出來住，若有「企理」分間房出租，確也可以幫上忙，然而這不等於當局可以懶理劣質劏房的存在。新一份施政報告宣告成立「解決劏房問題」工作組，由副財政司長及房屋局長分別出任正副組長，展開為期10個月研究，就取締劣質劏房提出建議，無疑踏出了重要一步。

根據施政報告，工作組會按4項目標提出建議，包括為劏房居住環境設定最低標準、針對不合最低標準的劏房提出取締方法，同時防止不合最低標準的劏房再增加，以及提出有序解決方案，包括所需的行政和立法建議。對於要花10個月去訂定方案是否急民所急，行政長官表示，劏房是多年累積問題，冰封三尺非一日之寒，需要時間處理，又透露工作組方面曾表示10個月時間不足夠，但他認為總要定出標準，相信應夠時間處理。

劣質劏房如何定義劃線，也許會有不同意見，但一個劏房單位連70平方呎都不夠，又或廚廁相連，甚至沒有獨立廁所者，肯定可歸入劣質之列；單位僅以木板分間，無窗又無基本通風設施，連基本樓宇安全及消防要求也做不到的，亦必定不宜入住。當局遲遲未為劣質劏房定義，實不為也，非不能也。當然，淘汰劣質劏房，並不單純是下定義的問題，當局需要制訂登記或發牌制度，將劣質劏房區分開來，亦要考慮日後如何巡查執管；更重要的是，當局必須確保原本居於劣質劏房的住客，不會因為取締行動無家可歸，找不到立錐之地。「告別劏房」千頭萬緒，釜底抽薪之道只有一條，就是政府加快造地建屋，讓基層劏房戶早日上樓。

政府估算未來10年公營房屋需求量為30.8萬伙。新一份施政報告表示，政府已「覓得」可建41萬伙公營房屋的土地，「超額完成」約10 萬伙，可望大大縮短輪候上樓時間。根據官員說法，有關土地供應主要來自北都及交椅州人工島等政府主導項目，然而大規模收地及填海一日未正式開始，所謂「覓得」土地，不過是紙上談兵。當局表示，未來5年公營房屋供應可達17.2萬伙，較現屆政府上任時的5年期（即2022/23至2026/27年度）約10.5萬伙，多出逾6萬伙，惟必須指出，當中其實有3萬伙為臨時性質的簡約屋；粉嶺高球場建屋計劃前途未卜，稍有差池，逾萬公屋單位隨時泡湯。萬一造地建屋不似預期，告別劏房隨時又要無限期拖延。

研究期長易生亂象

政府切勿掉以輕心

有意見認為，取締劣質劏房知易行難，不排除一些基層市民為了生活方便，不願搬離市區劏房；也有人擔心，就算政府立法取締劣質劏房，但只要有求就會有供，可能出現「黑市廉價劏房」、「隱形劏房」等問題，至於合規劏房則可能大幅上調租金，云云。取締劏房必然牽涉執管問題，遇到困難障礙，並不意外，但當局沒理由因此放棄作為，正如私煙和僭建，該打擊便打擊，執管有難度，不是放任不管的藉口。

現在政府提出「研究」劣質劏房定義及取締方法，僅是起步，結果會否雷聲大雨點小，仍得走着瞧。另外，由於研究期長達10個月，部分劏房經營者預料當局將收緊監管，在政策措施明朗化之前，會否更加肆意壓榨住客，為求及時多「搵快錢」，將劏房「愈間愈細」，同樣需要關注。未來大半年，不排除市區會湧現更多劣質劏房，當局必須密切留意，若發現劏房亂象變本加厲，必須及時採取行動制止。

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