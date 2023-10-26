社評：《施政報告》謀發展 提速提效莫蹉跎

托市作用難持久

發展才是硬道理

行政長官李家超昨天宣讀新一份施政報告，長達約200分鐘，屬歷屆之最。國際形勢複雜，新一份施政報告在貫徹一國兩制、維護國家安全方面，當然有詳細談論，明年完成《基本法》23條立法、提升國安意識以及加強愛國教育，都是工作重點。提高治理水平方面，內容則包括加快數字政府建設、增添新的指定項目及績效指標等。不過整體來說，今次施政報告出現次數最多的關鍵字，始終是「發展」，合計達到328次，與「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」這一主題相呼應。

托市措施是社會近期一個熱門話題，施政報告亦一如所料為樓市「減辣」，具體措施包括買家印花稅和新住宅印花稅稅率減半、額外印花稅適用年期由3年縮短至2年，以及就合資格外來人才在港置業印花稅，採取「先免後徵」安排，至於股票印花稅，則由0.13%下調至0.1%，即回復至2021年加稅前的水平。可以想像，對於一些業界利益持份者而言，樓市辣招未有全撤、股票印花稅未有全廢，跟他們所要求的有距離，然而政府施政必須考慮整體大局，不能只顧持份者利益；市場即時反應，也不是評價措施唯一標準。

本港經濟疲弱，受眾多外圍不利因素影響，托市作用有限亦不會持久，乃是必然。政府當務之急是爭取時間「謀發展」，希望可以快些見到一些成效。香港經濟升級轉型，必須致力發展實業、推動產業多元化，告別「一味靠炒」時代。「八大中心」既是香港定位，也是產業多元發展的方向，香港發展範式轉移，政府須以「有形之手」積極引導，改變根深柢固的「搵快錢」慣性。另外，當局亦要加緊造地、充實人口和人才庫，以免短缺情况，窒礙未來發展。

新一份施政報告，在搶企業、搶人才方面，都有一些具體主張，包括引入公司遷冊制度、吸引海內外龍頭企業到港設立總部；擴大「高才通」計劃涵蓋大學名單、提高八大非本地生限額，期望院校循序漸進吸引更多留學生，特別是「一帶一路」沿線國家及內地尖子；成立「人才服務辦公室」，為來港人才提供支援等。值得留意的是，施政報告還提出，香港註冊公司的外國人員可「一簽多行」到內地，這一拆牆鬆綁安排，有助發揮香港作為國家門戶的優勢，盼可吸引更多「北望神州」的海外企業和人才進駐。另外，建設北都大學教育城，預留用地作專上院校發展、推動成立應用科學大學等，也有助培養多元化人才，配合本港不同產業發展。

今次施政報告有關大灣區融合的措施，散落不同章節，但一些措施，諸如與廣東省政府積極協作「數字灣區」、促進兩地政務「跨境通辦」、合作制訂大灣區應急救援行動方案等，都反映當局終於擺脫以往「香港本位」思維，多從大灣區層次考慮問題；特區政府研究運用香港投資管理公司旗下「大灣區投資基金」，與粵方一起投資大灣區具經濟和社會效益項目，更是一次突破。當局目光不再局限於本地，自然能夠看到更多區域合作機會，發揮互相促進之效。

香港創科發展，與北都緊緊扣連。施政報告除了提出成立新型工業發展辦公室、設立百億元「新型工業加速計劃」，有關北都發展，似乎亦可望步向行動階段。李家超透露，《北部都會區行動綱領》即將公布，分為四大區域，包括高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業區，以及藍綠康樂旅遊生態圈，當局將引入多元融資方案。之前外界最擔心是北都掛名發展創科，實際不過是擴大版的新市鎮計劃，甚或像當年數碼港那樣，又是以地產項目掛帥。現在政府表明，北都行動綱領會以產業發展為導向，亦有較為清晰的區域發展佈局，無疑是好事，期待綱領具體內容可以令創科界滿意。

施政思維有突破

宏圖目標須兌現

本地民生方面，政府推出鼓勵生育措施，雖然力度有限，但揚棄過往「不干預」思維，總算是突破；以往政府一直迴避就「告別劏房」制訂路線圖和時間表，現在決定設立解決劏房問題工作組，研究如何定義劣質劏房，先求凍結數量，之後逐步取締，也屬重要進展。當然，到頭來政府會否只是空談一輪，然後搬出大堆技術理由，告訴公眾「辦不到」，還得走着瞧，正如近年政府一再聲稱，已為未來10年建屋量「覓得足夠土地」，最終能否兌現，公眾同樣只能拭目以待，唯盼政府真的說到做到。

■歡迎回應editorial@mingpao.com