社評：香港須加快經濟轉型 托市僅為爭喘息空間

《施政報告》拼經濟

撐過艱難時期謀發展

今次是行政長官李家超第二份施政報告，若與首份施政報告主題比較，「謀發展」和「幸福」依然是關鍵字，最大不同之處，是今次的12字主題，突出了「拼經濟」，兼且放在「謀發展」之前，某程度反映了短期提振香港經濟的迫切性，甚至先於放眼中長期的「謀發展」。香港疫後復蘇動力迅速消失，新一份施政報告需要「救急扶危」，地產界、投資界最關心的是政府有何托市措施，當中又以樓市減辣及調低股票印花稅最多人談論。

香港樓市從歷史高位回落了一成半，市場一度憧憬的「疫後大反彈」曇花一現，今年以來累積升幅料將歸零。過去數月，政商界不少人為全面撤辣造勢，一時稱再不托市「樓市將崩潰」，一時又稱樓價回升可帶來「財富效應」刺激經濟，云云，不過更多人預期政府只會局部減辣。至於股票印花稅，下調似是事在必行，關鍵同樣在於幅度。施政報告最終有何決定，今天自有分曉，不排除投資者仍嫌托市力度不足，市場反應如何，有待觀察。

業界持份者出於自身利益，當然希望政府托市力度愈大愈好，不過話說回來，樓市減辣撤辣對實體經濟刺激作用，本來就言人人殊；所謂「樓價上升帶來財富效應」之說，亦有誇大之嫌。一些研究指出，股匯財富的流動性遠高於物業，股市旺對消費確有刺激作用，但物業財富效應其實很低，僅對奢侈品市道有輕微提振作用，對日常飲食消費，刺激效果甚至近乎零。至於調低股票印花稅，最大問題在於大幅下調或暫時停收，會影響政府庫房收入。目前政府已有財赤壓力，下調股票印花稅的空間，其實不大。

宏觀經濟表現，取決於消費、投資、政府開支及外貿四方面，考慮到本港外貿受制於外圍需求疲弱、人工島和北都多項大型基建項目一兩年後才動工、繼續派錢會加劇財赤，夜經濟等提振消費措施亦已密密登場，政府可做的短期刺激措施，其實所餘無幾。現在政府出手托市，有助刺激樓市股市交投，對於短期提振市場信心，總有一些幫助。減免外地人首次置業稅款，又或採取「先免後徵」做法，可以配合搶人才政策；將股票印花稅率由目前0.13%，降回至0.1%水平，與主要競爭對手看齊，對於保持本港國際金融中心競爭力，也有正面作用。這些措施起碼有其他政策效果，不是為托市而托。

發展範式必須改變

港覓出路不能靠炒

當前本港經濟面對的困境，是外圍不利因素太多，內部自生動力不足；推動經濟升級轉型需時，無法立竿見影，但手上可以運用的短期刺激經濟工具，又非常有限。現在當局實際所能做的，就是採取一些短線措施，阻止經濟失速下滑，設法多撐一段時間，期望外圍形勢出現轉機、逆風有所減弱，以及讓各項搶人才、搶企業、促創科、開拓東南亞與中東新興市場等發展大計，逐步見到成果。

環球經濟不明朗，高息環境持續多久，無人說得準，香港可以做的是一邊整固底子、加緊融入大灣區及國家發展大局，一邊等候時機。內地經濟不景與地緣政治變化，對香港經濟表現確有頗大影響。近月本港股市拾級而下，西方外資參與度減少，市場普遍認為與這兩因素有關，唱淡內地經濟前景者大有人在，然而隨着中央密密出招，內地經濟近期已有回穩迹象；歷史經驗亦證明，內地經濟韌性，往往比外國分析師所想為強，正如2015、16年內地股災，當時外界也充斥悲觀論調，可是一兩年過後，又是另一片光景。另外，中美鬥爭格局難有大變，並不代表只有緊張對峙。近期中美關係稍見緩和，加州州長本周訪華洽談合作，第一站正是香港，反映即使香港左右逢源空間顯著收窄，仍可設法「找位站」。

香港經濟受壓，未來一年難免要捱，施政報告須有短期提振措施緩減痛楚，更要爭取時間，加快推動產業多元化、實現經濟升級轉型，托市措施必須放在這一框架下理解。若有人以為政府撤辣，「北水」就會捲土重來，炒旺香港樓市，這跟疫後旅遊零售業界有人期盼內地客湧港「爆買」一樣，同屬一廂情願，也反映他們不明白香港發展範式必須改變。

歡迎回應 editorial@mingpao.com