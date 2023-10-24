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社評

社評：充實人口須整全政策 鼓勵生育莫頭痛醫頭

【明報社評】香港人口結構正經歷重大變化，少子化、高齡化，再加上移民潮，導致勞動力萎縮，現有人口支撐不了目前香港經濟規模，遑論未來發展需要。明天出爐的《施政報告》，在鼓勵生育方面料將有所着墨，政府一改以往「不干預方針」，無疑是好事，但單靠提供有限金錢誘因，其實不會有多少效果。政府必須在居住、教育、就業等方面多管齊下，落實「家庭友善」政策，不同部門需要緊密配合，避免各自為政，特區政府必須加強統籌，更要有整全的人口政策，不能頭痛醫頭。

「家庭友善」支援措施

比現金津貼更重要

人口是影響社會可持續發展的關鍵因素，勞動力不足，已成為香港發展巨大障礙。今年8月，統計處公布最新人口數據，顯示本港整體人口反彈，達到749.81萬人，較去年同期多了15萬人，不僅扭轉過去3年跌勢，還幾乎回到疫前水平（2019年人口數字為752萬），彷彿近兩年的移民潮不曾發生，然而進一步分析數據，可發現本港「常住人口」只增加了5萬多人，當中以單程證人士及來港讀書的學生為主。事實上，由於統計處會將12個月內曾經留港1至3個月的香港永久居民，列作「流動人口」計算，整體人口數字才會有2%增長，問題是流動人口並非長時間以港為家，當然也無助於充實本地勞動人口。

發達社會普遍面對高齡化與少子化問題，香港亦不例外，人口萎縮壓力存在多時，移民潮不過令問題變得更尖銳。上一份施政報告，政府提出多項搶人才措施，又容許多個行業增加輸入勞工，盼可紓緩勞動力緊張，可是長遠而言，當局還須採取更多措施，充實本港人口，具體做法離不開吸納更多移民，以及提高生育率。根據最新數據，本港生育率去年跌至0.701的歷史新低，為全球最低。新一份施政報告明天出爐，外界相信將有新措施鼓勵生育，當局打算向初生嬰兒父母派發2萬元現金津貼之說，更是甚囂塵上。

早於本世紀初，特區政府已成立「人力發展委員會」，就香港的人力需求及人力資源發展提供意見，其後又有人口政策督導委員會、人力資源規劃委員會等，研究香港人口趨勢所帶來的挑戰、協助制訂人口政策工作，然而實際看不到當局有積極作為去處理少子化問題。正當日本、新加坡等地致力採取實質措施，鼓勵民眾生育，港府多年來卻一直聲稱，生兒育女乃「家庭決定」，「政府過分干預未必恰當」，變相放棄作為。新一份施政報告將有哪些具體措施鼓勵生育，有待明天揭曉，無論如何，當局終於肯視鼓勵生育為己任，不再奉行「不干預方針」，總算是政策思路上的一次重要改變，可是如果真的只有區區2萬元現金津貼，沒有更多「家庭友善」措施配合，實難指望起到多少鼓勵效果。

港人不願生育，原因不一而足，但其中一個核心問題，必定是居住問題。基層劏房戶上樓遙遙無期、年輕夫婦蝸居斗室租樓供樓負擔沉重，生兒育女意欲當然大打折扣，土地房屋問題一日不改善，生育率仍將大大受到制約。另外，港人普遍工時長，擔心無暇照顧子女、不想將教養工作也「外判」給外傭，亦是不少雙職家庭對生育裹足不前的原因，單靠有限增加子女免稅額或派錢給初生嬰兒父母，無法解決有關問題；即使加強幼兒或小童託管服務，也無助於令父母有更多時間陪伴年幼子女。

鼓勵生育重點在於讓夫婦感受到「育兒樂」，而非只有「育兒難」。放眼外國，不少政府都有採取措施，鼓勵企業提供靈活工作安排，諸如彈性職務分配及上班時間，育兒假期也比香港多。反觀特區政府當年提出設立男性侍產假，短短數天假期，已惹來部分商界人士投訴加重經營成本，云云。低生育率威脅香港未來，不能只談短線利益，倘若當局真的有決心鼓勵生育，必須從居住、教育、就業等方面多管齊下，營造「家庭友善」、「育兒友善」環境，這需要克服政治阻力的意志，亦需要不同政策局和部門緊密配合。特區當局應考慮重設人口政策委員會，由司長居中統籌，制訂整全的人口政策。

維護好香港獨特性

內安人心外吸人才

政府過往長期將單程證來港，視為補充人口的一個方法，然而有關安排過去10多年不斷被污名化，有些人不斷渲染「新移民來港搶福利」，煽動矛盾對立；與此同時，內地人對單程證來港的意欲亦明顯下降，不僅鮮有用盡每年名額，過去七八年來港人數更是逐年減少。相比之下，吸引更多內地尖子優才負笈香港，同時推出政策措施，鼓勵他們畢業後留港發展，似乎更有可為，但如果香港無法營造出宜居宜育的環境，到頭來還是很難長遠留住外來人才。人口政策與經濟息息相關，但考慮問題時不能只有經濟面向。過去不少內地人希望來港定居，除了因為香港夠國際化，自由開放的社會氛圍也相當重要。好好維護香港獨特性，對內可以安定本地人心，對外也可以吸引更多人才以港為家。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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