社評：新能源汽車手機彎道超車 科技創新示範效應記一功

經濟低迷影響投資消費意欲

減免稅費振興消費初見成效

疫情緩解後解除各種限制措施，經濟發展卻沒有出現強力反彈，股市持續低迷，房地產市道毫無起色，出口也受到國際環境掣肘，外界一直擔憂中國今年經濟增長是否能夠達到5%的目標。中央認準刺激經濟的方向是恢復民眾信心，鼓勵消費，7月份和9月份先後推出促進消費機制，激發民眾消費潛力，出台減免稅收和發放消費券等措施。

這些措施對房地產市場收效甚微，但對於汽車銷售則取得一定成績。前9個月，內地汽車銷量達到2106萬輛，比去年同期增長8.2%，細看具體數據，國內銷售增長只有1.9%，出口突破300萬輛，增長60%，其中新能源汽車銷售增長37.5%，新能源汽車出口增長率達到110%。

刺激汽車銷售量大幅增加的政策包括免除購車稅，購買新能源汽車還有幾千元不等的補貼，農村購車的補貼額更大，免稅和補貼起到很大的作用是不爭事實，但新能源汽車能夠一枝獨秀，技術革新的功勞不容忽視。

內地新能源汽車在電池技術、續航能力，以及智能駕駛方面都有長足進步，加上大幅增加充電樁設備，以保證出行障礙大幅下降，成為消費者對新能源汽車提高信心的保證，自主品牌佔有率已經達到80.2%，外國品牌一度成為趨之若鶩的情况，已經徹底改變。若然沒有先進技術，安全和舒適得到保障，即使再減免稅費，也不可能達到刺激銷售量的目標。自主品牌的新能源汽車能夠迅速佔領外國市場，出口增長幅度喜人，還招致歐盟推出限制措施，也是技術先進的佐證。

智能手機市場變化也值得關注，今年第三季度全球銷售量下跌1%，但排名前二的三星和蘋果的市場份額分別下跌2%和1%，緊隨其後的3個品牌分別是中國的小米、OPPO和傳音，市場份額合共達到32%，稍微低於三星和蘋果合共佔34%。小米和OPPO沒有受到美國軟件和晶片制裁，對保住國際市場有一定關係，而技術和功能革新同樣重要，否則在不進則退的市場法則之下，難免會遭遇三星和蘋果同樣的挑戰。

傳音這個品牌名不見經傳，卻能迅速佔領整個國際市場的9%，今年第三季度有3%的增長，原因是該品牌在非洲大受歡迎，生產商在非洲設廠裝配減低成本可以提高競爭力，同樣重要的是該品牌認真研究非洲消費者的需要，在使用語言和功能設置都考慮到市場需要，才能成為非洲第一品牌。

新能源汽車手機齊闖國際市場

無懼打壓埋頭苦幹科研創新天

華為手機與蘋果手機在內地市場的此起彼落，同樣說明技術革新的重要。華為遭到美國打壓，市場份額急跌，但投入大量研發經費和精力，研製出自主技術，擺脫美國的束縛，絕地反擊，而且瞄準高檔市場，推出最新款式，做到量價齊升，10月8日的第40周數據，顯示華為手機出貨量首次超過蘋果，蘋果首席執行官庫克今年要兩度來華，親自到門店推銷救市，成為熱話。

智能手機完全服膺市場力量，雖然有一定的市場慣性規律，但消費者主要考慮手機功能是否能滿足需要。在汰弱留強的激烈競爭中，不少曾經紅極一時的品牌也銷聲匿迹，前五排位屢見互換，完全取決於技術與服務是否能夠與時俱進，中國手機品牌不斷闖進世界市場，當中投放在研發，以及中國整體科技實力提升，是關鍵的因素。

手機製造商和新能源汽車生產商把握時機固然有功，國家的扶持同樣重要，特別是在基礎技術的研發，不能完全依賴企業，因為基礎技術研發需要投入大量的資金和科研人員，而且帶有一定的風險，實驗未必能夠百發百中，實驗成果未必能夠轉化成商業量產，這方面政府責無旁貸。目前國家設立創新基金，資助科技企業做研發，推動創新和技術革新，是產學研良性互動的良策，是否應該加大基金的規模，以及是否能夠形成有效機制，政府應該不斷審視，適時調整。

科技是提高生產力的不二法門，如何讓科技引領創新發展，加快形成促進生產力的機制，在當今競爭激烈的國際市場，猶如逆水行舟。特別是在中美兩國之間全方位競爭的情况下，科技必須自強自立，否則無法立足於國際市場，智能手機和新能源汽車的發展軌迹，科技起到的積極作用，成為其他產業發展與進步的示範。科技發展一日千里，爭分奪秒，政府扶持產業的政策也應該有時不我待的措施作為應對。

■歡迎回應editorial@mingpao.com