社評：中國登月按部就班 美國焦慮備感壓力

登月展示綜合國力

中國求穩美國進取

太空探索確是綜合國力的象徵，展示一國的科技與財富能力。在冷戰年代，美蘇兩國共進行了上百次探月活動，美國更以雄厚國力實施「阿波羅」登月計劃，1967年以後，先後6次送12名太空人往返月球，成為迄今唯一實現載人登月的國家。當時的探月工程是燒錢的「大國遊戲」，「阿波羅」計劃使用的「土星五號」運載火箭，每枚成本高達5億美元，相當於現時百多億美元。計劃歷時11年，共耗資255億美元，太空總署（NASA）當時年預算最多時佔美國政府總預算約4.5%，平均每個美國家庭要負擔400多美元。而中國直到1970年，才發射首顆地球衛星「東方紅一號」，太空事業剛剛起步，而同年全年的國內生產總值（GDP）尚不足百億美元。

隨着經濟發展、國力和太空科技水平的提升，中國2003年首次實現載人太空飛行，繼前蘇聯與美國成為第三個獨力送人上太空的國家後，就將目標對準50多年人迹罕至的月球。按照繞、落、回「三步走」安排，2007年起發射的嫦娥1至5號探測器，完成了全球首度月球背面軟着陸、在地球與月球之間成功建立中繼通訊點、釋放月球車、從月球土壤採樣帶返地球等任務。

月前，中國載人航天負責人宣布，中國的載人登月階段任務已啟動，計劃於2030年前首次登陸月球。具體方案是：用兩枚運載火箭分別將月面着陸器和載人飛船送至地月轉移軌道，兩者在環月軌道交會對接，太空人從飛船進入月面着陸器後，着陸器將於月球預定區域着陸，太空人在月球完成科學考察與樣品採集任務後，乘搭着陸器升至環月軌道與飛船交會對接，並攜帶樣品乘飛船返回地球。

中國的太空發展，向來是按部就班，穩紮穩打，特別是載人工程，各項技術會在地面反覆測試，做到萬無一失。所以，從明年起，還將陸續發射嫦娥5、6、7、8等無人探月器。

美國則於2017年就提出「阿提米絲（ Artemis）」計劃，原規劃2024年將太空人重新送上月球，該計劃還有歐、日、韓等27國參與。中國的登月目標是2030年，美國的目標則是2024年，以全球首個送人上月球的科技水準及世界第一強的國力，又極富冒險進取精神，美國在中國之前登月並不令人意外。從推進人類探索宇宙科技進步的角度看，登陸月球的先後也並不重要。

但偏偏美方卻以地緣政治的角度看待中美各自的登月計劃，NASA署長尼爾森（Bill Nelson）去年底至今年初多次表示，美國與中國在載人登月計劃上存在事實上的競爭關係，稱美國及其伙伴會在這場競爭中「擊敗中國」，他又誣指如果中國太空人先登陸月球，「可能宣布對月球領土的所有權」。

其實，上述表態，恰恰暴露了美國要在所有領域維持對中國優勢的霸權心態。正如中方發言人所回應的，中國一貫主張和平利用太空，反對太空軍備競賽，「外太空並不是摔角場」。

尼爾森的言論色厲內荏，確實反映了美方的焦慮。有人認為，是冷戰後政治比併意義消失和探月的燒錢程度，令美國失去了繼續探月的興趣。其實，近20年美國工業體系的衰退及技術斷層，亦令其登月能力大打折扣。「阿提米絲」計劃只能依靠一系列仍在開發中的新系統和設備，等於由頭來過，時程一延再延，面臨極大不確定性。登月目標現已推遲一年到2025年，尼爾森在公開發言中還提到2026年。事實上，用於該計劃的運載火箭SLS首度試射推遲了5年多，到2022年才成功。許多關鍵任務分包給SpaceX 、洛歇馬丁、波音等11家公司，一旦出現任何重大延期或紕漏，都會令整個計劃再度延誤。

NASA署長炒作威脅

中美龜兔賽跑有懸念

太空探索與所有的高科技項目一樣，人才亦有重要作用。嫦娥五號的首名太空女指揮官周承鈺年僅24歲，長征五號火箭總控制系統指揮徐文曉不過26歲，而嫦娥探月團隊，平均年齡只有33歲。1969年「阿波羅11號」登月成功時，其團隊平均年齡同樣僅33歲。而近年，NASA員工的平均年齡已超過52歲。年齡不是唯一標準，某程度卻反映了中美長遠的科技競爭力。

中國其實並無意與美國作登月競爭，奈何美國自己不爭氣，重返月球的目標2026年亦未必能順利實現，而中國探月工程的各項任務大多按預定計劃，甚至提前完成。目前，新一代載人飛船、月面着陸器、登月服、載人月球車等裝備正在研製中，載荷重量可達27噸的新一代運載火箭「長征10號」，預計2027年就可以首飛，中美登月的龜兔賽跑最終鹿死誰手，還真難下定論。

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