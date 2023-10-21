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社評

社評：美債風暴撼動市場 環球經濟逆風更急

【明報社評】美國國債遭拋售，10年期美債孳息升貼5厘，是2007年以來最高，對美國以至全球經濟而言，都是一個警號，更大風浪尚在後頭。美國政府舉債度日，債務愈滾愈大，以往美國長債有中國不斷大手吸納，加上聯儲局量化寬鬆變相「包底」，不愁沒有需求，然而隨着中美關係惡化，北京不斷減持美債，聯儲局又改行量化緊縮，美債價格頓失支持，作為全球資產「定價之錨」的10年期美債孳息不斷攀升，華府舉債成本固然增加，各地政府和企業借貸成本也必被推高，香港難免受其影響。美債風暴愈演愈烈，不等於美國債務危機一觸即發，但股災和衰退的風險，實不宜低估。

長債孳息16年新高

衰退風險不宜低估

過去半年，美債價格拾級而下，近期沽壓更愈來愈大。10年期美債價格較2020年3月高位，下跌超過四成半，30年美債價格更暴跌逾五成，投資者要求更高回報，才肯「接貨」，美債孳息不斷攀升，30年美債本月初已升穿5厘，市場最關注的10年美債，昨早也升貼5厘這一心理關口，拖累環球股市下挫。有華爾街分析形容，近期美債拋售規模驚人，尤其是過去十多年，美國聯儲局長期量化寬鬆買債托市，高近5厘的債息，換了在數年前，根本無法想像。

美國債息高企，可不止牽動環球金融市場，對美國以至世界經濟都有莫大影響。著名私募基金黑石集團總裁格雷（Jonathan Gray）指出，10年美債孳息急升，將打擊美國消費者，導致經濟放緩。美國橋水基金創辦人達利奧更稱，別以為現在債價低殘孳息高，就一定是吸納好時機，皆因目前情况，涉及美債供求失衡，比起增持美債，他個人寧可持有現金。

今年以來，環球經濟持續疲弱，相比之下，美國經濟表現一直比市場預期好。今年第2季，美國GDP增長2.4%，華爾街估計第3季也有不錯表現，預料全年累計有機會增長約2%；另外，困擾多時的美國通脹，亦由9%的高位，回落至大約3%，不少投資者認為聯儲局加息即使未正式告一段落，也已接近尾聲，相信美國經濟軟着陸在望，然而另一邊廂，債息倒掛（即短債利率比長債利率還要高）的警號，卻不斷亮起。債息倒掛意味投資者對短期經濟缺乏信心，常被視為衰退「先兆」。近日2年期10年期債息倒掛幅度顯著收窄，驟眼看似乎是「好消息」，但其實這僅是因為美債市場嚴重供過於求，長債投資者索要更高回報所致。華爾街「新債王」岡拉克（Jeff Gundlach）警告，倒掛正面臨逆轉，而這正是衰退快將出現的信號。

華府恃着美元霸權，長期舉債度日，近年更變本加厲，毫無財政紀律可言。為了應付新冠疫情，華府銀彈濫發，即使疫情過去，拜登政府依舊花錢如流水。2008年，美國聯邦政府債務約為10萬億美元，疫前（2019年）為22萬億美元，時至今日更暴漲至33萬億美元。長期以來，美債被視為風險近乎零的最穩陣資產，以往很多國家都樂意購入美債，相當於「借錢」給美國，中國更一度是美國最大債主。另外，金融海嘯後，聯儲局量化寬鬆，變相印銀紙去買美債，藉以壓低債息，即使美債發得再多，也不用擔心沒有買家。可是這兩年情况卻出現大逆轉。

首先，聯儲局為了壓抑通脹，由量化寬鬆改為量化緊縮，除了大幅加息，包底買債亦告一段落。其次，中美關係急轉直下，華府千方百計打壓中國，俄烏戰爭爆發後，華府將美元武器化，更大大增加了中國和不少國家對持有美元資產的戒心。早於2016年起，中國已在減持美債，有關趨勢近兩年進一步加快，根據8月份數據，中國所持美債減至8054億美元，比2013年1.32 萬億美元歷史高位，少了近四成。華府為了應付龐大財赤，繼續大舉發債「填氹」，卻少了兩大買家，日本等盟友填補不了這麼大的缺口，供過於求「推冧」債價，可是華府又無法減少發債；理論上，聯儲局恢復量寬買債接貨，可以紓緩情况，可是聯儲局真的這樣做，又會重新刺激通脹。

債息高企涉結構問題

美債務長遠不可持續

美國債息高企，問題屬於結構性。有美國智庫警告，美債熊市將持續多年，10年美債孳息率保持4.5厘或以上水平或成新常態。達利奧更關注近期美債孳息急升，會否成為美國債務問題惡化的轉捩點。當然，也有市場人士認為，美國經濟表現仍然相對理想，毋須杞人憂天。美國債務急速膨脹，長遠不可持續，惟即使是最悲觀的末日博士，相信也不敢斷言危機短期一觸即發，可是美國長債孳息持續高企，各地政府和企業舉債成本亦必被推高，環球經濟確有可能面臨更大下行壓力。在香港，市民供樓息口，主要受聯儲局利率政策影響，但發債成本上升，無可避免影響企業融資能力，特區政府若要發債支持大型基建項目上馬，也可能負擔更高利息。環球市場風高浪急，投資者更須小心風險。

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