社評：大學增收非本地生 配套支援務須做好

香港要當區域教育樞紐

大學開拓生源做大做強

本港8間政府資助大學（八大），每年招收資助學士約1.5萬人，另可額外招收非本地生自費入讀，除非教育局個別酌情通融，否則一般而言，非本地生人數，不得超過資助學士學額總數的20%，意即八大一年合共可收大約3000名非本地生。

早於董建華時代，特區政府已提出希望香港成為「區內教育樞紐」。廿多年轉眼過去，本港專上教育發展確是愈趨成熟，多間大學的世界排名都相當高，吸引不少非本地生入讀。根據教資會數據，過去5個學年，非本地生人數每年均見上升，由2018/19年度的1.8萬人，增至2022/23年度逾2.17萬人，增幅超過兩成，即使新冠疫情期間，升勢仍然持續，反映負笈需求強勁。教資會回覆本報數據顯示，港大和科大上學年的非本地生佔比，均超出20%限額。今年夏天，大專學界已傳出政府有意放寬八大取錄非本地生，限額可能由20%倍增至40%，新一份《施政報告》料將談及有關問題，多間院校高層近日皆表示會配合政府政策。

少子化是香港社會長期趨勢，再加上近年出現的移民潮，適齡入讀大學人數，過去十年持續下跌。2013年，香港中學文憑試考生人數為8.2萬，今年已降至5萬，當中達到入讀大學門檻者，約有1.7萬，意味他們絕大多數都能順利入讀八大。大專院校要持續茁壯成長，生源充足至關重要，若不想走收縮規模之路，增收非本地生無疑是一個方法，不僅可以令校園更加國際化，從財政角度考慮，非本地本科生學費一年十多萬元，對大學而言亦是一個重要收入來源。

香港發展需要升級轉型，「八大中心」定位，由創科、金融、法律仲裁以至文化藝術領域，皆要「搶人才」，而大專院校正是匯聚各種教研人才的重鎮。吸引更多海內外尖子來港讀書，除了日後有機會留住他們在港發展，也有利大學做大做強，改善教研設施，延攬更多頂尖學者來港，培訓更多本地出色人才，形成良性循環。無論從大專院校還是香港整體發展角度而言，適度放寬取錄非本地生限額都是好事，前提是不能影響課程質素，也不能削減本地生的資源和機會。

增加取錄非本地生名額，不等於要減少本地生學額，惟無可否認是，大學增加總體收生人數，軟硬件配套都必須加強，否則容易出現「爭資源」問題。以宿位為例，非本地生來港，有錢的可以自行租屋住，但肯定也有人希望入住大學宿舍。與此同時，本地生對宿位的需求亦相當殷切。雖然政府近年設立宿舍發展基金，資助大學增建宿舍，但估計要到2027年，萬多個新增宿位才能全部就位。大學增收非本地生，宿位僧多粥少情况，短期可能加劇，編配安排容易引起矛盾紛爭，校方需要小心處理。另外，大學整體收生增加，意味對課室、教員等需求也增加，如何避免出現教學瓶頸，同樣要妥善處理。增收非本地生牽一髮動全身，政府有責任支援各大院校，妥善解決配套問題；各院校亦應視乎自身條件，循序漸進增收，減少出現瓶頸的機會。

放眼一帶一路國家

生源愈國際化愈好

香港作為國家對外門戶，又是一個高度國際化的城市，對內地生別具吸引力，除了毋須遠赴重洋負笈，語文相通也方便日常生活；從校方擇優而錄的角度，尖子內地生眾多，八大非本地生以他們為主，實屬自然，然而香港要成為區內以至全球教育樞紐，非本地生來源，當然是愈國際化愈多元化愈好。一帶一路倡議十周年，國家主席習近平提出要從硬聯通擴展到軟聯通，加強教育交流，正是軟聯通的一環，有助民心互通；香港共建一帶一路，亦必須加深對沿線國家的認識。特區政府與各大院校應加強海外宣傳，尤其是多向東南亞的尖子優等生招手。工商界也可考慮提供更多獎學金，吸引這些地區的年輕人負笈香港，為日後深化一帶一路合作鋪路。

■歡迎回應editorial@mingpao.com