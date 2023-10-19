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社評

社評：一帶一路踏上新征途 軟聯通可成香港機遇

【明報社評】「一帶一路」倡議10周年，北京舉行國際合作高峰會論壇，國家主席習近平提出「8項行動」，支持高質量共建一帶一路。一帶一路倡議其實就是中國特色的全球化，互聯互通、共同發展是其核心，己欲達而達人，世界各國「共同實現現代化」，正是習近平演講所勾勒的願景。帶路倡議經過10年發展，無論在理論還是實踐上都漸趨成熟，「大寫意」定主調告一段落，未來將進入「工筆畫」細緻化階段，一帶一路國際合作將從「硬聯通」擴展到「軟聯通」，香港在這方面有很多發揮空間，必須把握機會，積極參與其中。

一帶一路追求高質發展

路遙知馬力毋懼潑髒水

2013年，一帶一路倡議首度提出，10年間得到不少國家支持和響應，由亞歐大陸延伸到非洲和拉美，超過150個國家及30多個國際組織，先後簽署共建一帶一路合作文件，聯合國秘書長古特雷斯昨天出席高峰論壇，形容共建一帶一路「為世界數十億民眾帶來希望和進步」。一帶一路合作全球遍地開花，未必每一項成果都清晰可見，又或有媒體大舉報道，但不代表沒有可觀進展，若有人現在仍懷疑帶路倡議是「假大空」的口號，未免脫離現實；與此同時，帶路倡議實踐10年，繼往開來，也有很多經驗需要總結。

舉例說， 部分參與帶路合作的發展中國家，內部未必非常穩定，政權更替、經濟危機、社會動盪可能影響合作，風險管理須做好；另外，運輸和能源基建匱乏，往往是窒礙這些國家發展的因素，正如古特雷斯昨天所言，沒有基礎設施就沒有發展，帶路基建合作，絕對可以幫上忙，但修築水壩鐵路等大型項目，處理若有差池，也容易引發糾紛。西方政客及輿論常向帶路倡議潑冷水，「債務陷阱」一類說法鋪天蓋地，也為帶路倡議增添障礙。昨天高峰論壇，印尼總統佐科說了一句帶路發展項目「不得使（國家）財政狀况複雜化」，便被一些外媒拿來做文章。

美國學者布勞蒂加姆（Deborah Brautigam）早於帶路倡議提出之前，已在研究中國對外經貿。就着所謂「債務陷阱」之說，她和另一美國學者合作撰文，大字標題「中國的債務陷阱是虛構的」。兩人以斯里蘭卡的漢班托塔港（Hambantota）作為案例，指出那原本是西方企業認定大有前景的港口項目，欲由興建到營運一手包辦，只因金融海嘯等原因，未能成事，結果中國「冷手執個熱煎堆」，換言之，這可不是中方刻意誘騙斯國墮入的陷阱。後來斯國因為經濟策略過於冒進，陷入債務危機，但根源不在中國，日本和世銀都是比中國更大的債主；漢班托塔港的債務，也不是導致斯國債務違約的原因，斯國2017年將港口以99年租期租給中資企業，是為了獲得注資，還錢給其他債主，而這種租管營運模式，其實正是西方企業當年磋商建設漢班托塔港時所要求的。

路遙知馬力，只要帶路倡議確實做到互利共贏，相信很多新興國家未來都會積極參與。中資興建的雅加達-萬隆高鐵，是另一個不時被外媒潑髒水的帶路項目，但這並沒有影響中印深化合作。印尼政府為發展海洋經濟，提出「全球海洋支點」宏圖，如何與帶路倡議對接，發揮協同效應，乃是中印兩國近年致力方向，其中一個重點項目，即「兩國雙園」（兩園分別是福州元洪投資區和印尼民丹工業園），現正全速推動，旨在促進兩國海上互聯互通，推動投資貿易。另外，隨着中國老撾鐵路開通，泰越似乎也有意加強對中國的鐵路合作。談了數十年的泛東南亞鐵路，說不定未來10年有機會取得突破。

當然，實現互聯互通，基建硬件不過其中一環。習近平以國畫為喻，形容一帶一路合作，要從「大寫意」進入「工筆畫」的精細化階段、要從硬聯通擴展到軟聯通。中國支持高質量共建一帶一路的8項行動中，若說構建立體互聯互通網絡，依然是以基建為主，建設開放型世界經濟、創建「絲路電商」合作區，重點則在深化經貿合作，特別是電子商貿和數碼經濟上的聯通；標誌性大型工程和「小而美」民生項目兼重，則突出帶路合作要以人為本，重視民生，並非只追逐宏觀經濟增長。西方潑帶路髒水，不夠透明、破壞環境等屬常見指控。8項行動提出促進綠色發展、建設廉潔之路、推動科技創新等，一方面回應了這些指控，另一方面也反映帶路倡議進入新階段，追求高質量發展、重視良好治理。凡此種種都顯示，帶路倡議的理論與實踐愈見成熟。

共建一帶一路

香港急起直追

過去10年，香港在一帶一路的角色並不明顯。隨着近年國際形勢劇變，西方在開全球化倒車，香港急須開拓新空間，推動經濟發展和產業轉型。一帶一路要從硬聯通擴展到軟聯通，香港可以發揮在不同專業領域和促進國際交流上的優勢，機會就在眼前，必須好好把握。創科合作、綠色金融、法律仲裁等，香港固然可以發揮作用；促進人文交流，發揮香港軟實力，同樣要致力推動。習近平談論一帶一路人文交流成果，提及了「光明行」，追源溯本，那其實是本港團體最先發起的一個慈善醫療項目，以火車作為流動眼科醫院，走遍大江南北，隨着國家推動一帶一路，流動列車醫療隊也走到國際，到緬甸越南等國家，為千計民眾實施復明手術。這是一個相當成功的經驗，同時亦說明，香港要在共建一帶一路發揮作用，其實有很多方法。

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