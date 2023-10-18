社評：劣質劏房應取締 政府須訂路線圖

劣質劏房下定義

施政報告應着墨

香港土地房屋問題水深火熱，新一份施政報告除了要處理振興經濟的課題，改善居住問題，依然是施政重點。全港劏房居民超過20萬，當中約有3.4萬是15歲以下兒童，佔整體比例15.9%，分佈於約2.6萬個住戶內。行政長官李家超上月落區，探訪一個居於百多呎劏房的四人家庭，提到劏房影響小童成長，政府會盡力縮短公屋輪候時間，以及研究如何解決劏房問題。外界相信，施政報告對於劏房問題，特別是協助育有兒童劏房戶早日改善居住環境，將有所着墨。

政府造地建屋，需要克服重重關卡障礙，動輒耗時10多年。近屆政府談論未來10年建屋量，每次都說「頭輕尾重」，後5年會有顯著增加，到頭來卻是「頭輕尾又輕」。現屆政府修訂法例，精簡造地流程，又表示已為未來10年提供36萬伙公營房屋覓得所需土地，然而現實如何發展，仍得走着瞧。以粉嶺高球場建屋計劃為例，它本來是短期供應項目，提供上萬單位，卻因為既得利益反對，深陷官司泥沼，現在莫說能否2029年落成，就連興建與否也成疑問。另外，政府未來10年「熟地」供應，逾半來自北部都會區和人工島，惟大規模收地造地一日未正式開始，始終是紙上談兵。解決劏房問題，釜底抽薪方法只有一個，就是切實加快造地建屋。

大型發展商手握新界大量私人土地，特區政府卻因本世紀初停止造地多年，缺乏土地儲備，加上造地魄力不足，未能迅速增加公屋供應。為了應付燃眉之急，上屆政府遂提出伙拍民間組織，利用短期閒置土地，興建過渡屋；李家超首份施政報告，則提出興建約3萬伙簡約屋，以及約2萬伙過渡屋。簡約屋雖被冠上「公屋」之名，但本質其實是公營的臨時過渡房屋，一般住夠5年便需還原相關土地用途，造價一點不便宜，成本效益惹人懷疑。當然，簡約屋過渡屋無論居住空間及基本設施，總勝過劣質劏房。特區政府希望多管齊下減少劏房戶，卻一直未有就告別劏房制定具體時間表，外界難免質疑當局解決劏房問題的決心。

育童劏房戶優先配屋

政府具體安排須貼地

以往政府不提告別劏房時間表，理由之一是劏房並非全都環境惡劣，不宜一刀切取締。無可否認，一些分間出租的房間，本質雖是劏房，但可以相當「企理」；本港住宅單位租金動輒以萬元計，部分年輕人因為家居環境擠迫，又或希望住近上班地點，選擇一個人搬出來住，若有「企理」分間房出租，確也可以幫上忙，然而政府沒理由讓劣質劏房「千秋萬載」永續下去。定義何謂劣質劏房，並非「不可能的任務」。當局可以按居住面積、樓宇結構及消防安全、基本設施與環境衛生（諸如有否獨立廚廁區分），為劣質劏房下定義。期望新一份施政報告可以就取締劣質劏房，提出一個合理的路線圖及時間表，讓劏房戶看到曙光。

根據現行政策，育有兒童的劏房戶，申請入住公屋的資格，以及可獲編配公屋的優先次序，等同一般家庭申請。誠如特首所言，兒童在劏房長大，對學業和身心健康都有不良影響，值得優先改善這類劏房戶的居住環境。公屋有足夠社區配套設施，育童劏房戶早日可以上樓，當然最好，只是未來數年公屋供應依然緊缺，很多基層市民輪候上樓已有四五年，不能無視他們的需要和感受。政府是否真的可以做到優先讓育童劏房戶上樓，其實存在疑問。

從政府角度，安排育童劏房戶盡快入住簡約屋和過渡屋，無疑較為方便和易辦。問題是大部分簡約屋過渡屋選址均在新界，有些更是位置偏遠，無論家長和兒童都要花長時間搭車通勤或上學，即使租金較市區劏房便宜一截，但考慮到交通不便和車費開支大增，不排除很多育童劏房戶視之為雞肋，何况簡約屋過渡屋皆屬短住性質，三四年後又要舉家搬遷，屆時兒童可能又要轉校，重新適應。倘若當局真的希望幫助育童劏房戶改善生活，除了優先編配入住簡約屋過渡屋，更要為他們提供相應的交通津貼、轉校協助及社工支援；做一半不做一半，只會令政策效用大打折扣。

■歡迎回應editorial@mingpao.com