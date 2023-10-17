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社評

社評：施政報告振經濟 不能只聚焦托市

【明報社評】香港經濟復蘇力度不足，新一份《施政報告》下周三（25日）出爐，提振經濟成為最重要課題。有關樓市的問題，近月社會討論甚多，然而本港經濟面臨的問題，既有周期性的部分，亦有結構性的部分，樓市下滑不過是表徵，減辣托市並非振興經濟萬靈丹。高樓價高地價損害香港百業競爭力，為人詬病多年，當局採取措施激活樓市交投之餘，必須堅持推地建屋，確保土地房屋供應長遠穩定。世界百年不遇變局，外部政經新環境，增加了香港經濟轉型的壓力，不能一味吃老本靠地產，特區政府需要做的是加速推動轉型和產業多元化，期待施政報告在這方面有更多舉措。

周期與結構因素困擾

托市非振經濟萬靈丹

行政長官李家超去年10月發表上任首份施政報告，焦點落在新政府開局，特首如何落實競選方針與承諾，帶領香港走向後疫情時期。第二份施政報告，倘若遇上好景之年，一般就是談談施政進展、哪些地方需要調整優化，重要性相對低一些，然而這可不是目前情况。

今年初《財政預算案》，預測本港經濟全年可錄得3.5%至5.5%增長，惟觀乎走勢，即使最終達標，恐怕也是貼近預測下限。香港疫後經濟復蘇，今年首季尚算理想，但第二季已無以為繼。隨着暑假旅客人數顯著回升，帶動旅遊相關行業，加上最近又有夜繽紛等刺激消費措施，分析估計本港第三及第四季經濟將有所改善，但復蘇勢頭遠遠談不上強勁。新一份施政報告，須以提振經濟為重點，政府有何措施，備受關注。近半年本港樓市股市疲弱，工商界和多個政黨近月再三要求政府出招托市。促進股票市場流動專責小組日前已向李家超提交報告，外界估計施政報告將談及降低股票印花稅的問題。樓市方面，市場似乎也普遍認定施政報告將有減辣措施。

香港經濟與地產市道深度綑綁，已置業者當然喜歡身家隨樓價上漲而非縮水；政府庫房同樣高度倚賴賣地及相關收入。疫後樓市未如一些人原先想像般大升，政府賣地亦未見發展商積極入標，今年4至9月，政府只售出兩幅官地，連同補地價項目，估計暫時只有約156億元賣地收入，不及全年度目標（850億元）的兩成。財政預算案預測本年度財赤為544億元，惟近日財政司長陳茂波已放風，實際財赤可能高於估計，減辣托市似乎已是事在必行，問題在於撤多撤少。股市方面，本港今年以來只有約50隻新股上市，比去年有90隻新股遜色；近月港股每日成交量，平均只得數百億元，亦難言理想，政府確有需要採取措施，為香港這個國際金融中心「省招牌」。

降低股票印花稅跟樓市減辣，對於刺激本港經濟，無疑有一定作用，但它們絕不是振興經濟萬靈丹。香港復蘇動力不足，既有周期性的因素，亦有結構性的因素。個人消費、私人投資、政府支出、進出口表現，決定經濟增長情况。高息環境下外圍需求疲弱打擊出口轉口，內地經濟放緩，正是影響香港近期經濟表現的因素；移民潮下本港流失了一批有消費力的人口，加上人口老化加速趨勢難逆，提振個人消費，不能只靠短期刺激夜經濟。西方開全球化倒車，中美鬥爭加劇，華府以「經濟去風險化」之名，在科技、金融等領域行脫鈎之實，則屬外部政經結構轉變，香港左右逢源空間大幅壓縮，需要積極開拓市場、推動經濟產業多元化，長遠減少對西方市場的依賴。總言之，政府提振經濟，必須從更高更闊的角度思考問題、研究對策，不能只將焦點放在托市。

香港土地房屋問題依然水深火熱，北部都會區與交椅洲填海，至今仍是「只見身郁不見米熟」。近期政府因為地產市道反應欠佳，減少賣地，最新公布的季度賣地計劃，土地來源主要由市建局及港鐵撐起，情况令人關注。誠然，政府需要考慮發展商入標意欲，賣地次次流標也不是辦法，但是政府必須緊記10多年前停止造地的慘痛教訓，確保土地房屋供應持續穩定，絕不能重蹈為托市減供應的覆轍。

加快經濟轉型

着力產業多元

樓市暴跌確會影響市民對經濟和前景的信心，但現在情况是樓市比歷史高位不過跌了一成多，樓價指數今年以來仍然錄得淨升幅；所謂樓市下跌會造成「負財富效應」，影響個人消費，也是言人人殊，有研究便指出，左右個人消費（不計汽車一類奢侈品）的主要因素，是可動用的收入，而不是樓價升跌。政府出招托樓市，對經濟雖有刺激作用，但亦必須從房屋政策的角度考慮問題，不能忘記一基本事實，即本港樓價之高，仍然是很多市民難以企及。

施政報告須有措施刺激短期經濟，同時也要採取行動，應付內外部的結構變化，托市對此不僅幫不上忙，若過度為之，還有可能拖長遠發展後腿。香港需要加大力度發展創科，推動經濟轉型，實現產業多元化，而高地價高樓價，正是過去一直窒礙香港產業多元化的一大「元兇」。比起「瞓身」托樓市，施政報告應多提措施，加快經濟轉型，推動實業發展。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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