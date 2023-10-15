社評：以色列炸困加沙 人道危機惹關注

以高官報復狂言頻出

國際輿論風向漸改變

以色列從哈馬斯猝不及防的攻擊猛醒之後，舉國上下充斥熾烈的復仇氣氛。總理內塔尼亞胡宣布「每名哈馬斯成員都是死人」，國防部長隨即下令對加沙實施「沒有食物、斷水、斷氣、斷電 」的全面封鎖，向部隊宣布「解除所有限制（released all restraints）」，全面進攻，並稱「我們正在與人形動物（human animals）作戰」，空軍參謀長聲稱，對加沙的空襲將史無前例，不再「像外科手術一樣精確」，而是「數以千計的彈藥」；當聯合國人權事務高級專員指摘封鎖加沙有違國際法時，以色列能源部長反駁，此時「沒有人應該向我們宣講道德」。

截至前日，以軍對加沙的狂轟濫炸已造成近2000名巴勒斯坦人死亡，其中包括近千名婦孺，另有7600多人受傷。聯合國在加沙的救援機構亦受波及，有多名職員死傷；世衛組織（WHO）在當地的醫療物資已經用罄，十多個醫療機構遇襲，國際紅十字會指出，隨着加沙斷電，當地醫院「有變成巨大太平間的風險」。

可以說，以色列無差別的瘋狂報復，耗盡了國際社會對其的同情，導致了世界輿論的轉向。聯合國除了譴責以色列對加沙的圍困，亦呼籲以方撤銷要加沙北部百萬居民南遷的命令；穆斯林國家的態度也漸趨強硬，有20多個成員國的阿拉伯聯盟召開緊急會議，指摘以色列的行為違反國際法和國際人道主義法。這20多國駐華使節前日還集體約見中國政府中東問題特使翟雋，希望中方發揮作用；沙特王儲穆罕默德與伊朗總統萊希自兩國復交後首度通話，主要討論「制止針對巴勒斯坦的戰爭罪行的必要性」；與以色列媾和的多個阿拉伯國家亦有類似表態，約旦國王在會見到訪的美國國務卿布林肯時表示，反對任何將巴人驅逐出其領土或迫使他們搬離的企圖。

在歐美各國都出現聲援巴人的示威抗議，給各國政府帶來一定壓力。法國總統馬克龍在公開演講中表示， 「以色列有權透過有針對性的行動消滅包括哈馬斯在內的恐怖組織來保衛自己，但也要保護平民，因為這是民主的責任」， 「我們不能在該地區進行無休止的戰爭，反恐鬥爭也不能取代對和平的尋求」。歐盟各國雖一致譴責哈馬斯，但西班牙、葡萄牙、盧森堡及愛爾蘭等多國表示，反對停止援助巴人。

哈馬斯與以色列的新一輪衝突，只不過是中東70多年來冤冤相報舊戲碼的輪迴。正如中國外長王毅所指，中東問題的核心根源在於巴勒斯坦獨立建國的夙願遲遲未能實現，「以色列有建國的權利，巴勒斯坦同樣有建國的權利。以色列人已得到生存保障，巴勒斯坦人的生存誰來關心？猶太民族已不在世界上顛沛流離，巴勒斯坦民族何時才能重返家園？」他指出，對巴人的不公已延宕大半個世紀，不能再繼續下去了。

諷刺的是，白宮國安顧問蘇利文之前曾聲稱，中東局勢近年十分平靜。但這平靜的代價，正是巴勒斯坦問題被邊緣化。哈馬斯的恐襲，重新喚醒了世人正視巴人的處境。

近日屢被提及的「兩國方案」，主張在約旦河西岸與加沙建立獨立的巴勒斯坦國，與以色列並存。方案受到中、美、歐、俄及聯合國支持，1993年奧斯陸協議曾現一絲曙光。但隨着以色列前總理拉賓被刺，利庫德集團上台，猶太人持續擴建定居點，停止撤軍，協議名存實亡。對巴人來說，土地換和平，失去了土地，怎會有和平？這正是強硬派哈馬斯2006年在加沙獲民選上台的原因。

巴人失地難言和平

以軍地面戰有隱憂

至於讓巴人歸化以色列的「一國方案」，因以色列不願接納巴人難民，其殖民政策留土不留人，《猶太民族國家法》亦規定，以色列是猶太民族國家，故難以實現。至於2020年特朗普提出的所謂「世紀協議」，則要求巴勒斯坦國完全非軍事化，承認所有猶太人定居點，放棄東耶路撒冷，由以色列控制其邊界和領空……巴勒斯坦國實質成為一個毫無主權的殖民地保護國。

現在，數十萬以色列大軍將加沙鐵臂合圍，而經哈馬斯多年經營，加沙地下工事複雜，以軍地面進攻恐也面臨重大傷亡，但內塔尼亞胡「改變中東」狂言已出，不進加沙會大失顏面，現在，以軍圍困加沙的局面，其實是變相挾持200萬巴人來威脅哈馬斯。只不過，戰事一旦曠日持久，加沙的人道災難逼近人類道德底線，以色列及其背後的美國政府，恐將付出政治代價。

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