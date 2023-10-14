社評：詐騙集團無孔不入 可疑帳戶加強監測

道高一尺魔高一丈

電騙網騙罪案急升

本港詐騙罪案升幅驚人，根據早前警方提供的數字，今年1月至8月，詐騙案超過 2.5萬宗，較去年同期多逾8700宗，升幅達52.2%，佔整體罪案比率，由2018年的14.7%升至43.7%。今年首8個月本港罪案數字急升近三成半，主因正是詐騙案急增。仔細分析數據，詐騙案中約七成為網上騙案，至於電話騙案，也較去年同期急增73.6%。本周金管局最新公布的數據亦顯示，詐騙活動在港相當猖獗。金管局接獲關於銀行的投訴，當中涉及詐騙的個案，連續4年上升，由2019年109宗，升至今年首9個月954宗，已較去年全年555宗高逾70%，涉款最多個案，金額約達1000萬港元。

詐騙集團既有本地亦有跨國，利用人性貪婪或恐懼等心理行騙，雖說手法萬變不離其宗，但漁翁撒網下，總有人不慎中伏。為了打擊詐騙活動，近年當局除了加強宣傳教育，呼籲市民提高警覺，同時亦有採取一系列針對性的的措施，包括引入電話卡實名制，以及設立「防騙視伏器」資料庫等。針對犯罪集團利用技術裝置撥出大量詐騙電話，警方聯同通訊辦及電訊商，今年7月已暫停10萬張相關電話儲值卡服務；至於去年9月推出的「防騙視伏器」，警方每日根據市民舉報更新資料庫，市民在搜尋器輸入可疑社交平台帳戶名稱、收款帳戶、電話和電郵等資料，系統會即時比對資料，並以4種顏色反映詐騙和網絡安全風險。

警方表示，「防騙視伏器」預警了近20萬次詐騙及網絡風險，當局又透過分析市民舉報，成功攔截逾4800個網頁連結，以及暫停1600個電話號碼電訊服務，然而道高一尺，魔高一丈。今年較早時候，警方便發現有騙徒疑借助人工智能深偽技術（Deepfake），製作虛假新聞報道，又或冒充名人移花接木製作影片，引誘市民參與不存在的投資計劃；網上更有人討論，騙徒利用相關技術，實時換臉換聲，透過視像通話，假冒受害人親友要求匯款。

電話行騙方面，雖然警方和電訊公司已加強合作，針對一些可疑電話號碼，明確提示接聽者慎防詐騙，但有關注垃圾信息的本地機構指出，詐騙集團又有應對新招。以往「電騙黨」來電顯示，往往以+852開頭，惟近月卻冒出大量沒有+852的可疑手機號碼。警方懷疑騙徒利用俗稱「貓池」的通訊設備技術，大量發送信息或撥打電話，甚或利誘一些人提供他們的本地電話號碼，發出詐騙來電。無論如何，現在市民收到一些陌生電話號碼，也不知究竟是垃圾來電，還是醫院等機構真有急事聯絡。另外，警方又發現有本地「猜猜我是誰」電騙集團，透過社交平台，物色欲「搵快錢」的青年加入協助收款，被捕者年齡最小者只得12歲。

騙徒「呃錢」手法層出不窮，但不論是高科技還是低端「詐騙」，只要涉及較大金額，往往涉及銀行匯款「過數」，這亦意味打擊電騙網騙，銀行和金管局可以發揮重要作用。警方與銀行業界今年中推出「騙案預警」計劃，分析一些疑涉詐騙活動的「傀儡帳戶」交易紀錄，成功阻截超過200人存款予騙徒，反映計劃有一定成效，值得進一步推動。金管局近日提出循三大範疇打擊騙案，包括借助警方「防騙視伏器」資料，年底前推出「轉數快」可疑識別代號警示，以及優化今年6月推出的「銀行之間信息共享平台」（FINEST），還有上月底剛推出的銀行實時監測系統，對於阻截騙徒「財路」，理應有所幫助。

共享可疑帳戶情報

合理合度處理私隱

金管局早於2017年成立「反訛騙及洗黑錢情報工作組」，於執法機構及銀行之間建立溝通渠道，當執法機構留意到部分帳戶涉及騙案，會與銀行業界分享信息，問題是只靠執法機構情報，容易出現滯後等問題。FINEST平台旨在透過銀行之間共享可疑帳戶情報，目前只有匯豐、恒生、中銀等5間銀行參與，有必要盡快擴大規模，涵蓋更多銀行。現階段FINEST可疑帳戶情報共享，適用範圍限於公司客戶，金管局建議擴大至個人客戶，有可能惹來私隱保障爭議，然而詐騙活動愈益猖獗，政府有必要加強打擊力度，共享情報安排若是合理合度，便應該放手為之。期待當局可以早日提出一個切實可行兼有效的方案。

■歡迎回應editorial@mingpao.com