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社評

社評：有競爭才有進步 樂見3間醫學院

【明報社評】香港科技大學爭取成立本地第三間醫學院，希望兩三年後開始首階段招生。香港人口老化，未來醫療服務需求有增無減，解決醫護人手嚴重不足，長遠必須培養更多醫生；香港要成為國際創科中心，生物醫藥是重點項目，科大走在前沿，設立一所研究型的醫學院，既可培訓更多醫生，也有利「教研」相長，促進本港生物醫藥發展。有競爭才有進步，本港有第三間醫學院是好事，可以匯聚更多人才。科大由零開始籌辦醫學院，殊非易事，除了硬件設施投入和教研人員招募，還可能碰上各種各樣固化利益藩籬，當局應從本港長遠發展大局着眼，給予合理支援與配合。

科大擬設立醫學院

培訓醫生推動科研

科大有意設立醫學院，外界流傳多時，近日終得確認。多名立法會議員本周與科大校長葉玉如會面，聽取「科大3.0願景」計劃，得悉科大計劃兩三年後開始招收醫科生，首階段每年取錄50人，未來目標是每年招收約200名醫科生。科大隨後亦首度公開表明，將爭取建立全港第三間醫學院，「健康科技和生物及轉化醫學，一直是科大6個重點前沿科學領域之一，相關策略早已包括在科大策略發展計劃2021-2028之中」，具體計劃細節，未來適時公布。

2021年，香港每千人口平均有2.1名醫生，比例雖已略高於2011年的1.8名，但與其他發達地區相比，仍有明顯距離，莫說遠遠不如澳洲（每千人口有4名醫生），就連新加坡（2.5名醫生）也不及。香港醫生嚴重短缺，情况存在多年，公私營醫療服務失衡，令問題變得更為尖銳。隨着本港人口老化加快，市民對醫療及健康護理服務需求，勢將愈來愈大。特區政府幾經艱苦，近年終克服本地醫生業界阻力，增加引入海外合資格醫生，醫管局更親赴英國，招攬港人子弟醫生回流，可是長遠解決醫生不足問題，不能單靠「外援」，必須培訓更多本地醫生。

現時本港只得港大及中大設有醫學院，兩校醫科收生學額，過去10年雖有持續增加，由2013/14學年合共420個，逐步增至今學年590個，然而仍嫌不足；兩大醫學院面對硬件設施及配套瓶頸，要進一步顯著擴大學額，亦非易事。科大設立全港第三間醫學院，長遠可以培養更多醫生和醫學人才，應付市民醫療需要，更可推動生物醫藥發展。科大方面有意參考北美大學模式，歡迎學生以「第二學位」形式入學，即持有非醫學系本科學位人士，亦可報讀科大醫學院做研究訓練，若然成事，也是本港醫學人才培訓的一次重大變革，有助充實人才庫。

當然，科大醫學院作為本地第三間醫學院，必須有自身特色和賣點。綜合議員和科大方面的說法，除了學制有差別，科大醫學院的定位，亦與現有兩間醫學院稍有不同，將較為着重科學研究，特別是生物醫藥等範疇，另外亦會致力推動跨學科研究，諸如人工智能醫療科技研發等。香港發展創科，生物醫藥是其中一個主要領域，而這正是科大的強項。科大科研實力雄厚，在生物醫學、神經疾病及人工智能醫療等科研領域表現出眾。今年5月，科大向政府提出逾8億元撥款申請，興建新科研大樓，包括基因合成平台及實驗室等設施，期望大樓可成為「合成生物科技及未來發展趨勢的領先地標」，吸引更多海內外專才。日後科大設立醫學院，對於生物醫藥教研成果應用，應可發揮相互促進作用。

羅馬非一日建成。1980年代初，中大醫學院出現，花了約40年時間，才有今天的規模和成績。現在科大由零開始籌辦醫學院，先要經教資會、醫委會等審批課程，然後覓地興建教學大樓，如涉及解剖等教學又要領牌照，另外又要尋求捐款贊助、找醫院合作、處理招生及聘請大批教授等事宜，大堆問題需要解決，政府和社會各界的支持非常重要。舉例說，本港若要設立第三間醫學院，必須從海外招聘更多教學人員和醫學人才，特區政府「搶人才」政策，可以加強配合。教學醫院方面，北部都會區未來發展，需要有更具規模的龍頭級醫院，北區醫院日後如獲升格，可以是科大醫學院的潛在合作伙伴。

克服固化利益藩籬

政府支持至關重要

科大設立醫學院，無可避免牽動本港現有醫療體制。以醫委會為例，目前本地兩大醫學院均有代表；海外醫生特別註冊委員會成員，也包括兩大醫學院長。倘若科大醫學院成事，意味有關安排亦有可能出現變化，一旦涉及權力和利益分配，就容易引發紛爭。近年中大港大兩間醫學院在國際上都有亮麗成績，根據國際高等教育評級機構（QS）近年的全球大學醫學院排名，港大與中大可謂你追我趕，不相伯仲，見證了有競爭才有進步的道理，然而根據不少中大人憶述，當年中大醫學院出現，打破港大培育醫科生的壟斷局面，一路走來絕不容易，除了因為門戶之見遭人白眼，就連爭取醫科生實習機會，也困難重重。固化利益藩籬，每每成為改革和進步的障礙。第三間醫學院出現，將為本港醫學界和醫生業界帶來衝擊，政府的全力支持，對於打破固化利益藩籬，至關重要。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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