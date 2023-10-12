社評：莫讓校政風波妨礙港大國際化

校長校委各執一詞

公平公正查明真相

全體港大校委上月底收到多封匿名電郵，指控張翔在遴選醫學院院長和副校長、處理內地捐款、裝修教職員聯誼會耗用大學資金等做法不當，又在未招標下購買寶馬作校長座駕。張翔指有人匿名造謠，暗箭傷人，惡意抹黑。港大校委會主席召開特別會議，決定成立5人專責小組跟進電郵指控，12周內提交報告。此外，張翔還面對另一宗涉及醫學院的調查。今年5月，張翔缺席醫學院一項活動，有校委質疑張翔聲稱沒有獲邀與事實不符，將事件升級至「誠信問題」，校委會成立調查委員會，查找張翔有否刻意誤導。張翔則澄清，今年2月安排5月公務外訪，當時尚未收到醫學院邀請，及至3月1日才知悉相關活動；有關「沒有獲邀」之說，他承認當日在校委會上「衝口而出，引起誤解」，但從無意圖誤導。

港大為促進良好管治和問責，設有「舉報政策」，鼓勵教職員及學生舉報非法、不尋常、瀆職、不道德的表現和行為，但須出於真誠（in good faith）及基於保密原則。匿名電郵舉報內容曝光，關於「不當處理內地捐款」的指控，若有真憑實據，證明有人涉及不法活動，理應交由執法機構處理，惟暫時未見校委會有此打算；港大校方則稱，有關捐款的指控與事實不符，對大學、捐款者及相關團體構成嚴重誹謗。捐款一事是眾多指控中最嚴重的一項，是否有足夠「表證」支持進一步調查，甚或交予警方跟進，校委會方面宜補充說明，以免各種揣測不斷發酵。

匿名電郵其他指控，較多涉及程序爭議，其中又以遴選醫學院院長和副校長最受注目，暫時可以確認的事實，是校方文件確有提及，期望院長具備「美國高等院校經驗」，帶領醫學院在國家、地區和全球有卓越表現，另亦期望副校長可協助建立仿效美國的籌款機制，提升大學籌款能力。

校方指兩職位均屬重要領導職位，除了本地招聘，亦希望找有經驗的跨國獵頭公司，物色海外頂尖學者，讓遴選委員會有得揀，這亦是常有做法。有港大校委則不滿校方沒招標，指明從兩間美國獵頭公司二擇一，又指醫學院院長一職在本港醫療界有重要地位，包括出任醫管局大會成員、海外醫生特別註冊委員會委員，並可提名港大醫生出任醫委會成員，由「了解本地醫療發展的人出任」相當重要。校委會主席王沛詩則稱，港大是提供平等機會的僱主，若請人時要求特定國家、地區或背景的員工，屬偏袒做法，「不會容忍」。大學招聘高層領導職位，選賢任能與公開公平一樣重要，用人不問國籍背景，當然也不應只限本地。院校自主是本港專上教育制度的基石，招聘程序如何做最合適，應由港大內部協商決定，以免日後再起爭拗。

校政兼顧績效規矩

積極招攬海歸人才

有關張翔與王沛詩不和的傳聞，在校內甚囂塵上。張翔憂慮校委會「能否公平公正地處理」針對他的指控，行政長官李家超則提到，事件是港大內部管理事項，期望校委會專責小組本着公平公正原則，基於事實做判斷。惟無可否認，今次風波鬧得沸沸揚揚，對港大聲譽已造成一定傷害。獲張翔力邀加入港大的知名學者、2016年諾貝爾化學獎得主Fraser Stoddart稱，港大若要吸引頂級學者，就要避免「有毒文化」，反問「為何容讓瑣碎政治破壞大學」。

張翔是海歸科學家，2018年出任港大校長，推動不少改革，有人認同其強調效率的美式大學管理風格，亦有人不滿其強勢作風。大學管治需要講績效，也要重規矩，拆牆鬆綁與漠視程序，有時僅差一線，分寸拿揑必須小心。不過話說回來，改革必會觸動一些既得利益，瞻前顧後擔心得罪人，裹足不前，大事難成。國家「十四五」規劃，提及香港「八大中心」定位，無論創科、文藝、金融各方面都要致力「搶人才」。本地大學正是匯聚人才的重鎮，面對當下複雜的國際形勢，更要加倍努力吸引世界各地頂尖學者來港，近年港大在這方面確有不俗表現。

港大2020年底展開頂尖人才全球延攬計劃，目標招攬100名傑出學者，短短兩三年，已有逾40名來自史丹福大學、麻省理工學院等著名學府的學者加盟，港大更連續3年獲評為全球最國際化的大學。當下中美鬥爭激烈，不少身在美國學術科研機構的內地專家萌生去意，對香港而言，這正是吸引更多頂尖海歸學者來港的機會。本港8間資助大學有內地背景的教學人員，近年持續增加，有本地學者坦言，海歸學者數量多、學術水平高，大學增聘是自然現象。山頭主義與門戶之見，不利於從世界各地招攬更多人才。期望港大可以盡快妥善解決今次風波，不會影響國際化的步伐。

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