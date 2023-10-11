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社評

社評：以巴互殺戮 沒有最血腥 只有更血腥

【明報社評】以巴殺戮再起，雙方死亡人數成百上千。以色列軍隊為了報復巴勒斯坦哈馬斯突襲，全面封鎖加沙地帶，大規模進攻如箭在弦。以色列跟巴勒斯坦是佔領者與被佔領者的關係，落實「兩國方案」是和平共存唯一出路，這亦是聯合國決議案的主張。近年美國推動阿拉伯國家與以色列建交，實際是將巴勒斯坦問題邊緣化，白宮聲稱仍然支持「兩國方案」，僅為冠冕堂皇之辭，巴人孤立無援。哈馬斯突襲牽動中東局勢，以軍以牙還牙，相互殺戮沒有最血腥，只有更血腥，國際社會當務之急是勸和促談，避免再有大量以巴平民遭殘殺，而不是搞「站邊政治」，為殺戮添柴加薪。

美國欲孤立反以力量

哈馬斯誓阻沙以修好

巴勒斯坦組織哈馬斯上周六向以色列發動大規模突襲，除了發射數千枚火箭，更派出大批武裝人員襲擊以軍和平民，以色列方面有超過800人喪生，是1973年10月贖罪日戰爭以來傷亡最嚴重的一次，另外還有數以百計人士遭哈馬斯擄走作人質，當中不少是平民和外國人。以色列宣布進入戰爭狀態，並向加沙地帶發動猛烈空襲，攻擊了過千目標，多座樓宇、清真寺以至中央銀行都被炸毁，估計死亡人數逾千，當中同樣有不少平民。哈馬斯稱要以人質換取以方釋放所有繫獄巴人，若以軍繼續攻擊，會處決人質。以色列總理內塔尼亞胡則稱，要把所有哈馬斯武裝人員藏身處「夷為平地」。

加沙地帶人口230萬，自2007年以來即由哈馬斯掌權。以色列方面以隔離牆將加沙地帶圍起，除了極少數持有工作准許證的巴人可以出入，實際就是一個「超級大監獄」。哈馬斯這次突襲出其不意，殺以方一個措手不及，大批無辜平民遇害；以軍現已全面封鎖加沙地帶，切斷食物、燃料及電力等供應，連日猛烈空襲可能只是前奏，更大規模攻擊可能尚在後頭，當地百萬計平民的處境，同樣令人憂慮。

以巴衝突大半個世紀，雙方實力懸殊，以色列佔領了整個巴勒斯坦，在各方面均獲美國全力支持，以軍戰力在區內更是無出其右。以巴軍事對抗，從來都是一場不對稱、不對等的戰爭，哈馬斯發動突襲之前，肯定已料到以軍會大報復，但加沙巴人處境本來就極度惡劣，倘若美國《亞伯拉罕協議》成功，連沙特等阿拉伯國家都決定與以色列修好，巴勒斯坦問題將被邊緣化，更加無人關心巴人死活。

1947年，聯合國大會通過181號決議，提出在巴勒斯坦地區建立兩個臨時國家，一個為猶太人國家，一個為阿拉伯人國家；及至1974年，聯合國就政治解決以巴衝突，進一步提出「兩國方案」，主張以巴各自建國，在雙方都認可的安全邊界上和平共存。1990年代初蘇聯解體，美國成為唯一超級大國，時任總統克林頓欲建「中東新秩序」，曾積極推動以巴和談落實「兩國方案」，惟後來以色列極右政治力量抬頭，自1990年代末起長期主導政壇，拒絕接受「兩國方案」，以巴和平落空，華府也不再熱中推動「兩國方案」，而是貫徹「撐以（色列）抗伊（朗）」方針。

近年美國對入口石油依賴大減，加上伊拉克戰爭教訓，華府欲從中東抽身，遂有推動阿拉伯國家與以色列修好之計，孤立伊朗等反美反以勢力，迄今阿聯酋與巴林已跟以色列關係正常化。對巴人而言，華府此舉等於要阿拉伯國家「向前看」不再支持巴勒斯坦人。哈馬斯將今次突襲行動命名為「阿克薩風暴」，以極右猶太力量近期在聖殿山阿克薩清真寺所作的宗教挑釁行為，作為施襲的「理由」，同時也是要求阿拉伯世界「認清敵友」。美國國務卿布林肯原定本周訪問沙特，一大目的就是推動沙以修好。哈馬斯突襲引發以軍報復，令以巴衝突再次成為國際焦點，沙特當局也要考慮國內「親巴抗以」民情。布林肯昨天臨時取消中東行程，正是哈馬斯和伊朗所樂見。

勸和促談當前急務

「站邊政治」煽風點火

世界百年不遇變局，中東地緣政治形勢，亦進入不明朗時期。美國欲建立以色列為中心的中東新秩序，但沙特、土耳其等區內大國也各有想法，伊朗更不會坐以待斃，以往一些難以想像的合縱連橫，未來都有可能發生。這次以巴衝突再起，戰火會否進一步在中東蔓延，現在言之尚早，要視乎美國、伊朗和以色列等之後有何動作。初步看來，各方似乎暫時都沒有擴大衝突的打算，黎巴嫩真主黨僅象徵式向以色列發射火箭，以示聲援哈馬斯；伊朗否認涉事，布林肯亦稱暫無證據顯示伊朗是幕後黑手，然而局勢發展，仍有急轉直下的可能。

美國霸權政治操作，一有國際衝突發生，每每逼其他國家表態站邊，大搞拉幫結派一套，今回也不例外。美國參議院民主黨領袖舒默訪華，對中方「未有譴責哈馬斯突襲以色列」表示失望，但中國常駐聯合國代表其實已表明，中方譴責任何攻擊平民的行為。哈馬斯和以軍現在已殺紅了眼，為免更大量平民傷亡，國際社會眼前急務，應該是勸和促談，而不是火上加油。以色列吞併巴勒斯坦，無視聯合國決議，若要化解以巴衝突，必須回到「兩國方案」。佛州共和黨參議員魯比奧稱，現在「任何呼籲停火的人，就是同情哈馬斯」，實際就是鼓勵以軍血洗加沙報仇，然而以牙還牙只會換來更多殺戮，以巴人民無法走出「血債血償」的輪迴，只能繼續活在惶恐不安之中。

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