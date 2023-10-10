社評：小犬襲港機場混亂 機管局應對須檢討

9號波來得倉卒

事前非全無預告

小犬路徑飄忽，天文台原先預測它進入南海北部後，會遭東北季候風「陰乾」，惟小犬周末持續自東向西逼近本港，並未顯著減弱，及至周日黃昏，更有直撲香港之勢，天文台當晚7時決定改發9號風球。這也是1999年以來，本港首次一年內兩度掛9號風球。可幸之後小犬路徑再變，最終在香港以南約70公里掠過，天文台亦於午夜前改發8號風球。

9號風球高懸，港鐵一如過往做法，即時暫停所有露天路段的港鐵及輕鐵服務，大批市民被殺個措手不及，滯留機場以及紅磡、大圍、荃灣西站等港鐵站，既無列車又無巴士服務，的士站又大排長龍，等上超過一小時，連車影也不見，有人徬徨，有人憤怒。港鐵為部分滯留車站的乘客派樽裝水及餅乾，等待天氣狀况改善。機場方面，排隊等的士的抵港人士，由的士站「倒灌」至客運大樓內，現場告示指輪候預計需要3小時以上。機管局強調，知道情况後已即時聯絡全港的士商會「召車」，但由於當時的士服務供應太有限，只能呼籲旅客耐心等候或盡量留在客運大樓。

港鐵露天路段停駛，市民旅客大失預算，等車等到一肚子氣，當然不好受，不過風暴下交通安排必須以安全為先，不容妥協。機管局事後表示，日後會與港鐵探討，惡劣天氣下能否保持機場快線「有限度服務」，惟港鐵確有需要優先考慮乘客安全，9號風球下露天路段一刀切停駛，是否真的可以「酌情」？萬一發生意外誰來負責？凡此種種，必須想清想楚。今次事件另一惹人議論之處，是天文台的處理。有人指出，天文台決定改掛9號風球時，8個測風站不足一半達到暴風程度，未符合掛9號波的「標準」；亦有人批評，天文台當日僅提早15分鐘，預告晚上7時將改發9號信號，時間太倉卒，導致大批市民趕不及搭港鐵「尾班車」。

香港地理環境複雜，風暴吹襲期間，新界、市區、南區、離島的風力差距可以很大。2006年颱風「派比安」襲港，天文台只參考維港內的測風站數據，沒有掛8號風球，被指低估派比安威力。事後天文台檢討熱帶氣旋警告系統，有了「參考」8個測風站做法，若8個站有半數錄得烈風、暴風或颶風的風力，便必須掛8、9或10號風球。有關做法最大目標，是確保「不低估風暴威脅」。小犬襲港，天文台當晚改掛9號風球，除了參考8站風速指標，還考慮到小犬突然偏北移動，可能正面襲港，從「不低估風暴威脅」這一角度而言，天文台小心駛得萬年船，不能說是錯；「秋颱」受季候風影響，路徑變數尤多，最終沒有正面襲港是幸運，也很難苛責天文台未能「及早準確預測路徑」。

安頓抵港人士

機管局有責任

當然，天文台亦要明白，9號風球下港鐵露天路段停駛，若能提早約半小時預告，可以方便市民和各方面有多些時間應變。不過話說回來，天文台當日下午1時已宣布，將視乎風力變化，考慮在下午6時至10時掛更高風球，說9號波全無預警並不公道。有些人當天仍需上班，外出是迫不得已，但有些人8號風球下午如常出街吃喝玩樂，低估風暴威脅，若之後換來「有家歸不得」，似乎也不應該只怪天文台或港鐵。今次事件，反映部分人對颱風的安全意識不足，當局有必要加強宣傳教育。另外，機管局的應對，也有不少問題，需要檢討。

小犬襲港期間，雖然天氣不穩定，但周日仍有760班機升降，只有少於10班機取消。當大批乘客抵埗後，發現機場對外陸路交通近乎中斷，機管局有責任協助安頓他們，諸如設立緊急查詢櫃位，看看是否可以協助旅客，臨時入住附近的機場酒店；對於滯留客運大樓的人，當局亦應盡力提供各式各樣的支援。

機場出市區幹道，沿途非常「當風」，連機鐵也基於安全考慮停駛，的士9號風球下行駛，司機和乘客根本是「搵命搏」，出了事亦隨時無保險。機管局稱當時已啟動過百人的應變小組協助，但對於的士站大排長龍，當局想到的卻只是幫手「召的士」，反映局方完全沒有制定應對預案，臨場遇事只懂頭痛醫頭。

全球氣候變化加劇，極端天氣趨頻。近月本港遭逢颱風或特大暴雨，當局應變有很多甩漏，需要檢討汲取教訓，今次也不例外。天文台改發風暴信號，預告工作可以做得更好；港鐵和機管局也需要制定應變預案，為受惡劣天氣影響被迫滯留機場或車站的人，提供合適支援。遇上9號或10號風球，機管局應該強烈勸喻旅客留在客運大樓，而非冒險外出。當局要有安頓大批滯留者的預案，就算真的要為個別有需要人士安排陸路交通離開機場，也應該考慮相對安全一些的大型旅遊巴或單層巴士。

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