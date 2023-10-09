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社評

社評：旅遊市場千變萬化 與時俱進不進則退

【明報社評】國慶中秋雙節黃金周結束，內地旅遊市場出現很多變化，出遊人數創了新紀錄，出遊距離更遠、逗留時間更長、消費額更高，而且在旅遊形式上也有變化，更多年輕人選擇城市漫遊而不去傳統風光名勝，很多城市也積極籌辦創新的節目吸引遊客。這些變化對電動車的續航能力，以及高鐵的售票模式等也帶來新的挑戰。旅遊市場「熱爆」是判斷經濟復蘇的觀察點，而消費模式的變化則考驗不同城市的應變能力，市場變化多端，不能與時俱進就會被淘汰。

旅遊旺丁又旺財屢創新高

未能報復式增長也算喜人

今年的國慶節黃金周內地旅遊數據突破多個新紀錄，旅遊出遊人次達到8.26億，比2019年增長4.1%，旅遊收入7534億元人民幣，比2019年增長1.5%，人均消費896元，略高於2019年的830元。一系列的數據顯示，沒有達到之前預期可能出現的報復式增長，但在整體經濟表現疲軟的大環境下，有所微升，也算是喜人了。

姑勿論升幅是否理想，在目前經濟環境能做到人氣旺盛，對於提振消費信心，也應該有一定的作用。這些數據最起碼顯示內地旅遊市場已經復常，今後再也不用跟疫前的2019年對比，然而，市場內涵的變化不能跟疫前比較，才是預示未來的重要指標。

這個黃金周有幾個特點值得關注，一是遊客出遊的路程比過往遠得多，平均出遊半徑189公里，比去年伸延了近六成，超過1000公里的也佔了2.6%。雖然未必能說明消費力大幅提高，但與高鐵總里程和汽車擁有量不斷增加肯定有關。目的地較遠只是其中一點，以小城鎮作為目的地增加，這個變化更值得研究，總體的趨勢說明，在大眾潮流繼續的同時，小眾口味正在不斷提升，這個變化，或許應該歸功於利用社交媒體推廣的功效。

即使熱門目的地，排在前頭的依次仍然是北京、上海、成都、廣州和重慶等，故宮、外灘、大熊貓保護基地等仍然是必到之處，但年輕人對這些城市的興趣卻產生了變化，現在流行城市漫遊City Walk，三兩知己以尋找名人故居為目標，又或者漫無目的閒逛，「獵得名勝」就即興停下來拍照或者在附近喝咖啡慢慢品味。這種旅遊方式，都不是過去旅遊部門可以規劃或者設計的，深入研究其軌迹與規律很有必要，否則某個「名不見經傳」的地點突然因為圍觀者眾而交通堵塞，連警察也不知道是什麼一回事。

旅遊興趣變化的規律，通過大數據還是能管窺全貌，純粹的湖光山色有所「失色」，近年有文化內涵景點的遊客逐漸增加，博物館、美術館的預約人數倍增。文化內涵還可以與科技糅合，比如在土家吊腳樓利用7D全息影像呈現燈光秀，上海北外灘一座1933年的老建築加入元宇宙科技讓遊客可以沉浸式體驗穿梭太空等。可見旅遊不再是「靠山吃山靠水吃水」吃老本的行業，科技不但可以帶動工業生產，也可以帶動旅遊業起飛。而最簡單的文化旅遊規劃，就是「無中生有」的設計出一些新節日，諸如藍莓節、油菜花海等，在城樓上加裝燈飾雖然沒有創意，但也能聚集人氣。

新科技帶來旅遊新體驗

新能源汽車充電新挑戰

新科技也帶來新挑戰，截至6月底新能源汽車保有量達到1620萬輛，雖然有關方面在高速公路服務區廣設充電樁，甚至發明小型機械人充電車開到預約地點為電動車充電，但僧多粥少下，特別是遇到大塞車的公路上，新能源汽車的充電設備還是不敷應用。這對於使用新能源汽車出遊的車主來說，還是一大問題，如果充電難關不解決，不但對旅遊業帶來影響，對於新能源汽車的銷售也會造成影響。

高鐵為旅遊業發展的貢獻功不可沒，黃金周鐵路發送旅客達到1.6億人次，9月29日單日客流量更超過了2000萬人次，創歷史新高。「搶票難」早在預計當中，有些旅客甚至採取「奇招」，買不到預設目的地的車票，就多花錢買遠幾個站的票提前下車，即使這樣也會遇到一票難求。鐵路部門如果能夠利用大數據分析旅客的需求，加開一些從熱門城市到熱門旅遊目的地的車次，相信可解決部分問題。鐵路部門墨守成規的做法，為旅客帶來旅遊障礙。

這個黃金周出國或者出境遊仍然暢旺，出入境人次達到1181萬，雖然只能回復到2019年同期的85%，這跟內地旅客消費能力或者國際環境有一定的關係，但未能恢復的最大因素是入境遊大不如前，港澳居民對於入境遊已經有很大的貢獻，港珠澳大橋在10月2日的汽車通過量達到1.4萬輛次，客流量達到10.7萬人次，創大橋啟用後的最高紀錄，而外國旅客則寥寥可數，原因之一是駐外使領館的簽證服務未能跟上，旅遊部門在疫後推廣旅遊方面也未見下工夫，旅遊業依靠國內大循環當然可以「獨善其身」，但缺乏國際大循環的旅遊業則只能維持國民單向出國遊。

後疫情時代一切都在變，旅遊業也在發生巨變，能夠掌握變化的規律，採用新思維新科技，促進旅遊業發展，既能為國民帶來對更美好生活的嚮往，也能刺激經濟，何樂而不為之。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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