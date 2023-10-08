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社評

社評：美國政治倫理崩壞 內政影響外交深遠

【明報社評】美國眾議院上周二經投票，罷免了眾議院議長麥卡錫，令他創下兩項歷史紀錄：首名經15輪表決才當選的議長，亦是史上首名被投票罷免的議長。更令人嘖嘖稱奇的是，3日前正是麥卡錫努力斡旋協商，促成了臨時撥款法案通過，避免了民主黨的拜登政府停擺，但3日後全體在席的208名民主黨議員，一致贊成罷免他，與8名共和黨議員聯手，將他拉下議長寶座，上演了一場恩將仇報的大戲。這一幕反映出美國黨爭進一步白熱化，政治倫理崩壞，社會極度分裂與極端化，不僅將影響明年的總統大選，還將影響美國外交，給中美關係、俄烏戰爭都帶來變數。

民主黨過橋抽板促成罷免

黨爭白熱化妥協空間縮窄

上月30日，就在美國預算撥款法案爭持不下、民主黨政府面臨停擺的最後一刻，共和黨籍的麥卡錫在兩黨中縱橫捭闔、盡力協調，最終讓國會以335票對91票，通過了一項臨時撥款法案，給了拜登政府45天的緩衝期續命。但他此舉卻得罪了共和黨內的極右強硬派黨友，來自佛羅里達州的眾議員蓋茨（Matt Gaetz）發起罷免議案，3日獲得民主黨議員全力支持，令麥卡錫成為首名遭罷免的眾議長。

事件諷刺的兩點，一是今次罷免成功，緣於當初麥卡錫為當選議長所作的一大承諾，即降低議長罷免門檻，由須多名議員發起改為一名議員即可發起，可謂自掘墳墓，證明他顯然低估了極端議員搞事的能量，更未想到民主黨對他會過河拆橋、用完即棄；二是罷免成事，竟是由政治理念水火不容的民主黨與共和黨極右派合力完成，理由都是黨同伐異。共和黨極右翼罷免他的理由是敵我不分，軟弱妥協；而民主黨人支持罷免的理由，則是他不願更多讓步，而且他是彈劾拜登調查的主要推手，故必除之而後快。總之，非我同黨，即為寇讎。

有評論認為，事件符合美國政治的程序，毋須大驚小怪。但政治除了程序，還應有倫理。麥卡錫全力避免政府停擺，可謂求同存異、大局為重，卻因此遭罷免，帶出的啟示是，今後兩黨之間，只能是你死我活、勢不兩立，再難有騎牆協調的空間。經此一役，無論共和黨何人繼任議長，到臨時撥款法案期滿的11月16日，有麥卡錫前車之鑑，都難同拜登政府妥協了。

蓋茨在今次事件中成為風頭躉，再一次彰顯了共和黨內極右翼勢力的能量。作為特朗普的鐵桿盟友，他來自共和黨傳統票倉，自2016年當選衆議員以來，4次選舉都大比數獲勝，令其特立獨行更無所顧忌。他熱中於出風頭，據報志在佛羅里達州長職位。在麥卡錫競選眾議長時，遲遲無法獲足夠票數，他亦是主要作梗者之一。今次投票支持罷免案的另外7名共和黨議員，大多來自以蓋茨為代表的黨內極右翼派系「自由黨團」（Freedom Caucus）。該派系緣起於2010年的「茶黨」浪潮，在某程度上反映了共和黨保守派系從列根主義的深刻轉向。這些激進保守主義者與特朗普一樣，人數雖然不多，卻代表了美國社會的保守主義傾向，且打着「反金權政治」、「排乾沼澤」（drain the swamp，意即消滅大鱷）等旗號，裹挾了共和黨支持者的意識形態和政治議程，又反過來加劇了美國社會的撕裂。

麥卡錫風波殃及烏克蘭

政治不確定損中美關係

美國內政的黨爭和社會撕裂，對明年的總統大選帶來一定的衝擊，對美國外交的影響更為深遠。麥卡錫推動的臨時撥款法案，原是民主黨控制的參議院炮製的版本，而唯一被他剔除的正是對烏克蘭的援助部分，對此，民主黨人雖然聲言不滿，但還是投下贊成票，總統拜登亦被迫簽署。自俄烏戰爭爆發以來，美國已向烏克蘭提供768億美元援助，蓋茨代表的共和黨極右翼就反對無止境地援烏。按照五角大樓計算，美國剩餘的援烏資金只能再維持數月。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）坦承，歐洲無法填補美國留下的資金缺口。雖然美國堅稱援烏是兩黨最大共識，但烏克蘭總統澤連斯基不諱言，擔心當前的政治風暴會削弱美國援烏。

對於中美關係而言，雙方最大的挑戰都來自自身國內。中美競爭，實際上是兩國「做好自己事情」的一場競賽。對於美國政壇的這場鬧劇，有內地輿論幸災樂禍，殊不知美國社會的高度分裂以及由此導致的政治極端化，正是中美關係持續惡化又遲遲無法改善的根本原因之一。

今次事件暴露，美國統治精英和社會大眾因黨爭惡鬥而產生的極度分裂，是美國政治不確定的根本原因。而且兩黨在與中國對抗問題的共識程度，甚至高於援助烏克蘭，於是，對華強硬成為政客表演的重頭戲碼。今次民主黨在「送別」麥卡錫時，就特別褒揚他的對華強硬。正如有評論分析，若明年總統大選重演特朗普與拜登對決的舊戲，不僅將令全世界尤其是美國盟友對美國的信心受到嚴重打擊，也必將給中美關係帶來極大的不確定因素。在大選中，中國必定會成為被針對的「稻草人」，從而令中美關係再度雪上加霜。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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