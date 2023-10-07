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社評

社評：杭州亞運港隊創佳績 精英運動發展求進步

【明報社評】杭州亞運明天閉幕，國家隊成績獨佔鰲頭，拋離其他對手，港隊亦有可喜表現，金牌平了上屆紀錄，獎牌總數更是歷屆之冠。本港精英運動發展，經過長期耕耘，近年進入豐收期，由上屆雅加達亞運、東京奧運到今次杭州亞運，皆有亮麗成績，雖然部分項目有青黃不接情况，但在本屆亞運賽事中，游水、田徑、劍擊和單車等都有新人冒起。巴黎奧運明年舉行，後年則有粵港澳合辦全運會，期望港隊可以再創佳績。目前港府對精英運動員的支援，比十多年前無疑有明顯改進，但在基層拔尖、科學化訓練、體育事業產業化，以及屬會管理專業化方面，仍需多下工夫。

刷新亞運獎牌紀錄

新秀冒起令人期待

今屆杭州亞運，國家隊截至昨晚取得179面金牌，總獎牌達到333牌，遙遙領先獎牌榜第2位的日本，成為賽事大贏家。香港派出歷來最龐大陣容出戰，930名運動員參與41個項目，寫下隊史亞運最佳成績。隨着昨晚港隊男子橋牌團體賽摘金，今屆亞運港隊已得到8金、16銀、29銅，合共53面獎牌，超過上屆46面獎牌的紀錄，也平了上屆金牌數目。賽事餘下兩天，港隊仍有爭牌機會，踢出「爭氣波」的男足，今天季軍戰將與烏茲別克爭奪銅牌，全港市民都會繼續為港隊打氣。

曾幾何時，香港在亞運奧運等大型體育競技賽事，基本上只有「志在參與」的份兒。2002年，特區政府發表體育政策檢討報告，以「三化」（精英化、普及化及盛事化）為發展目標。經過多年來努力，精英運動發展，成績算是不俗。2021年東京奧運，港隊摘下1金2銀3銅，是歷屆最佳成績。這次杭州亞運，港隊再度刷新獎牌紀錄，在游泳、劍擊與高爾夫球項目，取得歷來首面亞運金牌，張家朗與何詩蓓分別為劍擊隊及游泳隊壓陣，表現不負眾望。另外，田徑港將俞雅欣女子跳遠決賽，以破香港紀錄的6.50米摘銅，為香港拿下歷來首面田項亞運獎牌，還有港足在外界一致看淡下，八強賽以1比0淘汰西亞強隊伊朗，都為港人帶來驚喜。

當然，港隊杭州亞運取得優異成績之餘，也不是沒有隱憂。以乒乓球為例，港隊自從1990年北京亞運以來，每屆亞運均有獎牌進帳，今屆全靠32歲老將黃鎮廷男單摘銅，保住這一「傳統」，青黃不接問題，有待克服。然而值得慶幸是，由壁球、單車、游泳、田徑到劍擊等，港隊都有後起之秀，在今屆賽事嶄露頭角。年僅21歲的陳善鈺，首次出戰亞運壁球項目，就獲得兩面銀牌；22歲的許龍一初戰亞運高球項目，即在男子個人賽摘金。單車方面，雖然港隊進入了「後李慧詩時代」，然而仍能取得1金3銀2銅的好成績，30歲「老將」楊倩玉獲得金銀銅牌各一，包括首奪女子個人公路賽金牌；年僅22歲的「小女車神」李思穎，也奪下2銀1銅，香港單車隊後繼有人，令人期待。

香港體育發展，以往面對不少問題，諸如資源投入不足、政策支援不力、硬件配套不夠，加上教育制度與社會文化「重學科輕術科」，無論家長與年輕人都覺得投身運動「難搵食」，然而經過這十幾年政府、體育界和教育界的努力，情况確實出現了不少變化。政府對培訓精英運動員的資源投入持續增加，由10年前的2億元，提升至近年10億元。為了幫助精英運動員雙軌發展，兼顧讀書與訓練，體院與八大及部分中學有合作機制，包括安排運動員彈性上學、保送入大學、延長畢業年期等。另外，經過多年爭取，現時本港對退役精英運動員的支援，也有顯著改善。硬件方面，啟德體育園可望明年底竣工，迎接2025年粵港澳全運會，體院新大樓亦將於明年落成。

誠如本港前滑浪風帆名將、新任體育專員黃德森所言，香港在體育發展以及運動員資助方面，比昔日有明顯進步，可以給予年輕人希望和信心。可是本港精英運動發展，若要更上一層樓，還須在多方面加倍努力。現今體育競技，某程度也是科學與科技的較量。科學化的訓練，對提升運動員表現非常重要，政府和體院需要多下工夫；體育科學、運動醫學、營養管理、運動心理學的研究和應用，同樣要加強。發展精英運動，關鍵在於發掘有潛質的「青苗」加以栽培，當年李慧詩就是經校方推薦，參加體院「明日之星」計劃，發現其爆發力驚人，適合當單車運動員。黃德森提倡加強「科技選才」，提高找出優秀青苗的機會。期待體院和學界可以加強合作，幫香港找出更多體壇明日之星。

加強科學化訓練

推動專業化管理

近年政府將體育發展目標，由「三化」增至「五化」，即邁向專業化和產業化。加強科學化訓練，不過是專業化的一環，管理專業化同樣重要。足球和籃球是本港兩個極受歡迎的體育項目，但本地足球壇和籃球壇發展卻令人失望，不少意見認為原因在於管理不善、制度落後，甚至懷疑班主是否真的有心搞好球隊；另外，一些規模較小的體育總會，管治上也有很多問題，有待整頓。當體壇發展健康，又能做出成績，商界看到機遇，也有信心贊助投資，體育產業化，當可事半功倍。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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