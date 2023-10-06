社評：海濱夜市反應佳 淺嘗輒止沒理由

賞夜景逛攤檔

並非水火不容

政府為了振興夜經濟，上月中推出「香港夜繽紛」，觀乎中秋節及國慶長假期情况，算是有不俗成績：十一黃金周首3天，合共46萬人次內地旅客來港；國慶煙花事隔5年重臨維港，現場觀賞者達43萬人，遠多於過往平均的20多萬人；西環、觀塘及灣仔海濱夜市，作為夜繽紛活動重點項目，吸引10萬人次入場，至於商場生意平均亦升兩至三成。當局原本準備今天起舉行第二階段海濱夜市，惟因熱帶風暴「小犬」逼近，基於安全考慮臨時取消，然而政府已打算將活動延續至明年初，原則上每周末都會舉辦海濱夜市。

海濱夜市應否「長期化」，坊間意見不一。有檔主表示，首輪海濱夜市氣氛相當好，人流不錯，又有音樂表演，生意比預期理想，樂意繼續參與；亦有檔主覺得夜市若變成常設，未知能否長期保持「人氣」。有議員認為，海濱市集可以持續下去，目前觀塘海濱夜市規模較小，可以進一步擴大；亦有議員稱，海濱發展應以提供休憩空間為主，夜市只適合在大時大節舉行，不同意長期化。有意見甚至認為，內地夜市比香港更價廉物美，遊客到海濱是為了觀賞維港夜景而非光顧夜市，加上本港人口老化，年長者較少出夜街，夜市難有作為，「賣魚蛋豬皮賺不到多少錢」，不能帶來經濟效益，云云。一言蔽之，就是「搞來無謂」。

香港夜經濟無復昔日興旺，確有很多結構因素，人口老化、北上消費成風、移民潮下少了一批有消費力的人等，都影響了晚間市道，然而窮則變，變則通。遇到困難挑戰，從政者應該迎難而上，而不是抱着放棄態度，說什麼「夜市不旺有其理由」；至於將海濱設夜市攤檔，與觀賞維港夜景對立起來，「非此即彼」的邏輯，更加令人不明所以。維港夜景世界知名，遊客慕名而來，若因為夜市攤檔妨礙，無法靠近海濱欣賞，當然不好，但目前明顯不存在這樣的情况；對遊客而言， 邊看維港夜景，邊逛夜市攤檔，也不見得有何「水火不容」之處。一些反對海濱夜市的所謂「理由」，其實更似藉口。

海濱設立夜市，不排除區內一些商戶擔心「多個香爐多隻鬼」，跟他們爭生意，然而振興夜經濟，首務就是吸引更多市民晚上外出，將餅做大了，人人都能分得更多。觀乎當局說法，首輪海濱夜市在這方面是有效果的，市集與區內商舖人流起到互相帶動的作用，經濟效益明顯。振興夜經濟，必須持之以恆，一暴十寒，很快又會打回原形。夜繽紛剛剛起步，當局需要做的事，是不斷總結經驗，完善配套安排，將夜繽紛活動辦得更好，而不是現在就去考慮何時「收手」。

過去十多年，政府花了不少心力，發展維港海濱設施，當中固然有吸引旅客的成分，但最大目的還是為市民提供好去處。海濱設施以提供休憩空間為主，不等於不可設攤檔辦表演，為來到海濱舒展身心的市民，提供一些飲食上的方便，以及別具特色的觀賞和消費體驗。當然，商販活動不應喧賓奪主，令整個海濱設施淪為大笪地，但只要拿揑好分寸，作出妥善規範，其實可以令海濱設施更具吸引力，鼓勵更多遊人享用。

凝聚遊人帶旺地區

夜市長期化看需求

海濱夜市長期化，其實不是一道只得「是」或「否」的選擇題，具體執行上可以有很多折衷變化。當局可以闢出一些地方，容許小量領牌攤檔長設，方便本地遊人和旅客；若遇上特別日子或大時大節，則可以增設短期臨時攤檔，擴大市集規模，一如中秋國慶長假期間那樣；另外，當局也可以指定一些合適角落，容許唱歌或音樂表演。倘若現實發展證明，海濱夜市能夠形成自身特色，有市場有需求，不妨順其自然，讓它繼續存在，沒必要強行煞停。

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