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社評

社評：引進科企初見成績 創科生態圈待壯大

【明報社評】政府去年成立「引進重點企業辦公室」，耕耘近一年，初見成績，20間海內外科技企業代表，昨天出席「重點企業伙伴啟動禮」，與政府簽署合作協議。香港創科發展，錯過太多機會，必須急起直追，積極引進龍頭級科企來港，才可以發揮群聚效應，帶動中下游產業鏈發展，加快壯大本地創科生態圈，創造更多高端職位，匯聚更多創科人才。《香港創新科技發展藍圖》提出，5年內吸引過百間科技企業落戶香港，現在算是有一個不俗的開始，但要實現10年內將製造業佔GDP比例，由1%提升至5%，仍有大量工作要做，除了「搶企業」，當局也要加強支持本地初創企業，培養更多港產「獨角獸」。

創造更多就業機會

才能留住科技人才

香港產業結構較為單一，增強發展動能，必須推動產業發展多元化，以創新科技推動其他產業升級轉型，乃是必由之路。國際創科中心是香港八大發展定位之一，去年施政報告提出「搶人才」、「搶企業」，其中一項重點措施，是設立「引進重點企業辦公室」（引進辦），針對生命健康科技、金融科技、新材料新能源、先進製造業、人工智能及數據科學等七大產業，向世界各地具代表性或高潛力的目標企業招手。

政府表示，自從引進辦去年底成立以來，已接觸過逾200間海內外企業，迄今確定落戶香港的企業約有30間，預計未來數年，有關公司在港投資總額將超過300億元，創造約萬個職位，主要涵蓋科研及管理層職位。為了隆重其事，政府昨天特別舉行「重點企業伙伴啟動禮」，請來當中20間企業的代表出席簽約儀式，當中不乏重量級企業，包括華為、阿斯利康、聯想、美團、京東等，另外也有一些不是家傳戶曉但走在科技前沿的企業，諸如總部設在美國、專注RNA基因編輯技術治療藥物的「聖諾醫藥」等。

香港過去其實不乏創科發展機會。1980年代，香港曾經擁有亞洲首屈一指的晶片產業鏈，不少跨國科技龍頭，都在香港設立過亞太區研發中心和工廠；1990年代面世的八達通，曾開創電子支付先河；全球無人機科技龍頭大疆，最初也是在香港成立。可惜本港商界只着眼如何「搵快錢」，無心發展創科，導致本港失去優勢，被區內競爭對手拋離。及至近年，社會上下意識到要急起直追，卻又遇上地緣政治形勢劇變，中美鬥爭激烈，華府科技戰一浪接一浪。現在香港要爭取歐美科技巨頭進駐，難度無可避免增加，可幸內地科技企業持續壯大，業務亦愈益國際化，正好可以成為香港創科發展的重要助力。這次引進辦引入的企業，八成來自內地，反映了這一趨勢，最重要是這些企業全都極具實力或發展潛力，足以帶動香港創科產業。

政府去年底發表《香港創新科技發展藍圖》，訂下短期及中期發展願景，包括於2025年將製造業佔GDP比例，由目前不足1%提升至1.5%，2030年更要進一步升至5%，聘用創科從業人員超過10萬；另外，《藍圖》又提出要在5年內吸引過百間海內外科企落戶，當中20間屬龍頭企業，以及在2030年累計栽培出30間估值逾10億美元的「獨角獸」科企。這些都是相當進取的目標，千里之行始於足下，當局今次引入海內外科企，無疑踏出了重要一步。對內地科企而言，香港是通往世界的門戶；對海外科企而言，香港是進軍內地市場的跳板，特區政府必須用好這個定位。

香港是亞洲唯一擁有多達5所世界百強大學的城市，科研水平廣獲國際肯定，問題在於產業化。過去一年，政府推出多項「搶人才」措施，「高才通」計劃至今已批出數萬張簽證，然而如果香港缺乏相關工作機會，這些人才未必選擇在港發展。近10年本港數間高校培養的內地生，合計接近27萬人，但大部分最終都未有留港發展，正正反映問題所在。香港急須壯大本地創科生態圈，留住各方人才，吸引海內外龍頭科企落戶，一方面可以在較短時間內創造更多高端職位，讓本地和外來人才有用武之地，同時也有助於上中下游產業鏈的形成，為本地初創企業冒起和發展，提供更多機會。

加快創科產業鏈形成

培養更多本地獨角獸

財政司長陳茂波表示，香港在一國兩制下有很多優勢，今次引入海內外企業，大部分落戶北都，當局並無額外提供特別優惠，亦無直接批地。政府設立引進辦，一大工作是與目標企業接洽，為它們度身訂做落戶或擴展計劃，例如提供土地及稅務優惠、簽證配套、支援員工醫療等日常需要。有關做法其實並非什麼創舉，新加坡等地皆有類似措施，倘若未來真有現實需要，特區政府合理合度為之，亦無不可，然而當局在吸引科技龍頭來港之餘，也要加強支持本地初創企業和人才培養，不能過度倚靠「外援」。近年政府推出了一系列措施，例如設立投資配對基金等，支援本地初創企業，當局可以視乎業界需要，進一步加碼。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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