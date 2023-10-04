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社評

社評：區選拒供三會成員聯絡 政府須修正不合理安排

【明報社評】區議會選舉提名期快將展開，有意參選者須獲三個地區委員會（三會）成員提名，然而政府卻以「個人私隱」為由，拒絕向有意參選者提供「三會」成員聯絡方法，行政會議成員湯家驊認為這有可能惹來司法覆核。三會部分成員在地區工作多年，不代表聯絡方法人盡皆知；反過來說，正因為他們是地區內公眾人物，更應該方便其他人聯絡接觸。服務社會是光榮之事，當局對三會成員聯絡方法諱莫如深，彷彿不見得光，對三會成員也不是好事。選管會有責任向參選者提供三會成員聯絡資料，讓參選人有明確渠道爭取提名，這才是開放透明做法，當局應該盡快主動修正。

與其冒司法覆核風險

不如為參選開方便門

區議會改制後首次選舉，將於12月10日舉行，提名期由10月17日開始至月底。政府密鑼緊鼓準備，民政事務總署上月便向關愛隊發出指引，列出選舉期間守則，若有關愛隊成員參選，須即時停止參與關愛隊工作，相關者亦不可以關愛隊名義助選等。選管會亦於上周公布選舉行政安排，例如投票時間維持不變，放寬候選人提交選舉廣告資料期限等。新政下區議會參選人須獲地區三會（即分區會、防火會、滅罪會）成員提名，惟政府早前表示不會公開三會成員聯絡資料。問及如何確保公平參選權，選管會主席表示，選管會沒備存三會成員的個人資料，亦無法定權力向公眾提供相關資訊，相信民政總署將協助有意參選者與三會成員有效溝通，云云。

三會成員由政府委任，當中不少都有建制政黨背景，非建制派人士要入閘參選，先要說服三會成員提名。除了民主黨外，非建制派的民協和新思維，都表示有意參選，對於有沒有把握成功取得三會提名，不同人說法不一。有民協成員認為，關於三會提名，「非建制派肯定比建制派輸蝕」；新思維方面，有打算參選者則表示，有信心拿到足夠提名入閘。全國人大常委會委員李慧琼認為，只要參選者是「堅定愛國者」、有能力和政績，三會成員都會考慮提名，現階段談論爭取三會提名困難與否言之尚早。區議會參選人會否流於「清一色」，各區候選人名單塵埃落定後自有分曉，然而當局拒絕提供三會成員聯絡方法，有違開放透明原則，做法確實大有問題。

三會成員名單，可在民政事務總署網站找到，但除了委員名字外，網站並無提供其他個人資料，諸如個人簡介、履歷介紹，遑論個人照片或聯絡方法；以委員的名字，上網搜尋其聯絡方法，恍若大海撈針，莫說聯絡地址或電話，就連電郵也不易找到。有意見認為，三會不少委員在地區扎根多年，只要參選人長期在地區工作，一定有辦法聯絡上。問題是三會成員即使在地區有知名度，不等於聯絡方法人盡皆知；就算參選人與他們曾經有數面之緣，點頭之交也不一定有聯絡方法。假如是地區新鮮人想參選，缺乏人脈和聯絡方法，要爭取提名入閘就更難。

三會成員除了手握區選提名權，同時又是「地區委員會界別選舉」選民，選舉事務處不可能沒有選民資料。選管會聲稱沒備存三會成員個人資料，說法令人疑惑。政府表示，三會成員資料都是「個人私隱」，「不會隨便公開」，任何人欲聯絡三會成員，地區民政事務處作為三會的秘書處，也可轉達信息給成員，至於成員是否回覆，則是其個人決定。然而必須指出的是，區議會選舉是公眾事務，《私隱條例》下服務社會、公民程序都有豁免安排，私隱權並非絕對，更不是任何場合都能派上用場的「擋箭牌」。政府毋須亦不應該將三會成員所有聯絡方法，諸如個人手提電話和住家地址等全數公開，但至少應該為參選人提供一種聯絡三會成員的渠道，平衡私隱與選舉需要。

選舉公平公正，開放透明非常重要。當局明明可以為有意參選者提供方便，卻拒絕為之，一定要他們透過種種間接方法，諸如民政處轉介又或「搭上搭」聯絡三會成員，本身就有製造困難障礙之嫌，與鼓勵參選原則相違背。誠然，說服三會成員提名，責在參選人，不是有了聯絡方法就必然水到渠成，可是連聯絡方法也沒有，又如何去說服？從這一角度而論，政府拒絕提供聯絡方法，對於缺乏相關人脈關係和門路的人，確有可能構成妨礙參選，行會成員湯家驊認為有司法覆核風險，實非無的放矢。

三會服務社會正大光明

政府隱隱蔽蔽徒損形象

三會成員服務社會，乃是光明正大之事，市民也需要渠道直接聯絡他們，政府將事情弄得隱隱蔽蔽，反而有損三會形象，對於樂意服務公眾的委員也不公道。當局與其冒司法覆核風險，令區選有可能節外生枝，不如盡快主動修正不合理安排，為參選人聯絡三會成員，打開方便之門。

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