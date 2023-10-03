社評：中亞大棋局起變化 合縱連橫列強過招

南高加索俄歐美較勁

小國一子錯滿盤落索

蘇聯時代，很多加盟共和國的劃界，都沒有認真考慮族群分佈或歷史問題。從蘇共的角度，蘇維埃之下都是一家人，不分彼此，然而隨着蘇聯分崩離析，不少領土問題和族群糾紛也隨之浮現，甚至觸發戰爭。當年赫魯曉夫將原屬俄羅斯的克里米亞州劃入烏克蘭，便為後蘇聯時代的俄烏糾紛和戰爭埋下禍根。前蘇聯南高加索地區，南通伊朗，西連土耳其，位置具戰略價值，領土和族群問題尤其複雜。阿塞拜疆與亞美尼亞這兩個南高加索地區國家，過去30多年一再就納戈爾諾-卡拉巴赫（納卡地區）控制權爆發戰爭，便是在這一背景下發生。

亞美尼亞是史上首個信奉基督教的國家，逾九成人口為基督徒，與俄羅斯有深厚歷史關係；阿塞拜疆大部分人口信奉伊斯蘭，語言屬突厥系，與土耳其關係密切。納卡地區以亞美尼亞人為主，但蘇聯當局將之劃入阿塞拜疆行政管轄範圍。1980年代末，納卡地區局勢告急，蘇聯解體後，當地亞美尼亞族武裝控制了納卡地區，建立所謂「阿爾察赫」共和國，但其主權不獲國際承認，實際就是一塊屬於亞美尼亞的「飛地」，局面維持超過30年，沒料到控制權竟於一夕之間易手。

上月19日，阿塞拜疆出兵納卡，24小時後當地亞族武裝簽訂「城下之盟」，變相投降。聯合國上周末表示，納卡地區10多萬亞族人幾已全數逃亡，進入亞美尼亞境內。納卡變局除了關乎當地政府腐敗、阿塞拜疆軍方養精蓄銳多年等因素，大國幕後操盤，也許才是更根本的原因。有亞美尼亞人認為俄羅斯背信棄義，但也有當地人認為，問題出在現任總理帕希尼揚先向莫斯科「起飛腳」，欲走親西方路線，違背了國家核心利益，才會發生今次事件。

俄亞兩國關係生變，始於2018年亞美尼亞「天鵝絨革命」，帕希尼揚領導反對派上台。雖然帕希尼揚堅稱這不是「顏色革命」，但由示威期間的反俄口號，到後來新政府一些遠俄親西方的舉措，都令莫斯科懷疑帕希尼揚意欲何為，開始將更多注碼放在阿塞拜疆之上。2020年，阿塞拜疆揮軍進攻納卡地區，拿下部分土地，俄羅斯未助亞美尼亞抵禦，某程度已是重大警號，但亞美尼亞當局似乎認為，加強靠攏西方，可以增加跟莫斯科討價還價的籌碼。

去年俄烏戰爭爆發，俄國總統普京開戰前最後一項外交部署，就是出兵前兩天跟阿塞拜疆簽署政治軍事協議，標誌兩國結盟。反觀亞美尼亞選擇「遠俄親歐」，除了拒絕參與以俄國為首的地區安全軍演，在俄烏戰爭中亦採取靠向西方的立場，還決定與美國聯合軍演。9月初，亞美尼亞向烏克蘭提供人道援助，帕希尼揚形容將國防安全押注於俄是「戰略錯誤」，而在阿塞拜疆出兵當天，普京盟友兼前總理梅德韋杰夫批評帕希尼揚「向北約獻媚」，「可以想像他有何下場」。大國鬥爭激烈，小國處境凶險，與強為鄰更須步步為營。亞美尼亞的問題，在於政經軍各方面都高度倚賴俄羅斯，與俄交惡等於失去唯一靠山，結果一子錯滿盤皆落索。

俄羅斯與美國正在前蘇聯地區激烈較勁。亞美尼亞「天鵝絨革命」後，與西方關係顯著升溫。拜登政府重提百年舊帳，承認上世紀初奧斯曼帝國亞美尼亞人遭屠殺的歷史，反映西方拉攏之心，這兩年歐美也不斷找機會斡旋阿亞兩國衝突，但真的要大力介入，始終鞭長莫及。克宮盤算是亞美尼亞太弱難以逃出五指山，俄羅斯與國力較強的阿塞拜疆加強合作，反而可經由當地打開一條通往伊朗和中東之路。過去一年多，西方嚴厲制裁俄羅斯，但其實不少俄羅斯油氣還是間接經由阿塞拜疆轉售到歐洲。

世界百年不遇變局

牽動中東中亞形勢

美國2021年撤出阿富汗後，在中亞已無多少有力據點；在中東的影響力，近年也大不如前，沙特等傳統盟友外交益趨自主，與中國愈走愈近，沙特與伊朗在北京旋斡下恢復外交關係，更是地緣政治上一次重大變化。與此同時，土耳其要重拾奧斯曼時代的輝煌，致力在中東中亞擴大影響力，近年也取得不少進展。上月初，土俄元首剛於索契舉行高峰會，未知有否談及南高加索形勢。無論如何，納卡控制權易手，阿塞拜疆與盟友土耳其都是贏家；俄羅斯展示了誰是區內最有力的話事者，當然也在贏家之列。相比之下，歐美斡旋無功，在區內無能為力的情况盡現人前，與亞美尼亞同屬輸家。世界百年不遇變局，中東中亞大棋局錯綜複雜，列強明爭暗鬥，不排除未來還有更多出乎意料的合縱連橫。

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