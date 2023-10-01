社評：電動車反補貼調查 歐盟釀回力鏢效應

國產電動車歐陸暢銷

歐盟調查有政治目的

汽車是歐盟最大的單一產業，2020年創造的貿易順差，佔歐盟貨物貿易順差半數，汽車供應鏈遍佈歐陸各國。近年，中國新能源（電動或油電混合）車出口大增，今年首8個月達72.7萬輛，按年增長1.1倍，其中最大市場就是歐洲。2021年，歐盟銷售的電動車中有11%是中國製造，到2022年，上升至16%。歐盟統計稱，中國品牌電動車在當地市佔率約8%。有機構預計，到2030年，中國品牌電動車在歐的市佔率將介乎12.5%到20%。而去年上半年，中國品牌電動車的平均成本不足3.2萬歐元，較歐洲出產的電動車平均成本低約2.4萬歐元。

不過，成本優勢絕非低價競爭，中國電動車在歐洲的售價遠高於國內市場。以上汽MG品牌的全球車型MG4為例，德國售價為32,312歐元（約合人民幣25.3萬元）起，而國內售價僅11.58萬元起。其實，中國電動車的成本及競爭優勢，得益於規模化生產和完善的供應鏈等因素，例如寧德時代在全球動力電池市場排名第一，在華設廠的跨國車企，亦從中獲益。所以，當歐盟指中國電動車行業獲政府補貼，「扭曲」了歐盟市場時，中方批評歐盟的反補貼調查是「赤裸裸的保護主義行為」。

除了保護主義，歐盟此舉正值中歐互動升溫之際。自4月法國總統馬克龍與馮德萊恩訪華後，中歐之間的各項對話相繼重啟；7月，在印尼出席東亞系列外長會期間，外長王毅會見了歐盟外交安全高級代表博雷利，並收到對方訪華的請求；9月，國務院總理李強在印度G20峰會期間會見馮德萊恩；同月中歐又重啟數碼、經貿兩個高層對話；今年內，中歐還將舉行3年來首次線下峰會。

有分析認為，歐盟今次對中國電動車的調查，背後有政治目的。東布羅夫斯基斯訪華除為反補貼調查辯護外，還多番批評中國的《反間諜法》以及對俄立場，顯然是在峰會前對華施壓，爭取更多經貿實利之餘，還希望影響中國的內政外交。

歐盟今次對華的反補貼調查，其實內部仍有分歧。很多歐洲商家特別是德國車廠反對展開調查，怕引致中方報復，成為犧牲品。因為德系車企深耕中國市場日久，已形成「你中有我，我中有你」的利益格局。近一年多來，大眾（福士）在華投資逾500億元（人民幣，下同），平治在華成立了第二家研發中心，寶馬投資100億元的動力電池項目也全面動工……雖然歐盟調查的主要矛頭針對中國品牌，但貿易戰一旦開打，難免殃及池魚。對大部分歐洲車廠來說，本土市場固然重要，全球市場更不可失。所以德國總理朔爾茨日前曾表示，面對中國電動汽車的競爭，「應該被激勵，而不是被嚇倒」。何立峰今日放棄黃金周假期赴德，與德國財長進行第三次中德高級別財金對話，正是觀察德國態度的一個窗口。而且歐盟的反補貼調查將歷時13個月，當中還有很多變數。

剛結束的中歐經貿高層對話，還是取得了一定成果，如同意成立副部級金融工作組，同意討論歐洲食品和農產品進入中國市場問題等。反映對於歐方希望減少雙邊貿易中近4000億歐元貿赤的訴求，中方願意回應，亦反映了北京改善中歐關係的誠意。

不過，歐方一直視中國為其產品銷售市場和全球供應鏈的上游角色，認為中國有廣闊市場、廉價勞動力，歐洲則有資金、先進技術和管理模式，這是對中歐經濟關係的陳舊刻板印象。隨着中國產業升級，中國企業在海外市場愈來愈多地展現出強勁的競爭力，並搶佔高端市場，中歐經濟合作的格局和模式正在發生深刻的結構性改變。

對中歐經貿觀念過時

去中國化反變去中國

中國也仍然是各種商業活動活躍的地方。去年，無論是歐盟整體，還是德法等國個別計算，對華的實際投資仍在增加；中秋節前夕，空中巴士天津A320系列飛機第二條總裝線項目正式開工建設。有評論稱，歐洲公司正在將「去中國化」變成「去中國」。

在全球經濟增長放緩的背景下，維持與中國的經濟關係本應是歐盟的理性選擇。但由於歐盟對華的意識形態偏見根深柢固，中歐始終無法解決政治信任問題，中歐經貿關係有可能由雙邊關係的「壓艙石」，變得更加政治化，進而影響雙方的政治關係。而歐盟的貿易保護主義措施，到頭來終將傷害自身利益。

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