社評：呈現中華文化真實面貌 中外交流香港任重道遠

說好中國故事

港有獨特角色

香港故宮館今年重頭戲「凝視三星堆——四川考古新發現」展覽，本周正式揭幕。這次展覽由故宮館與四川省文博機構合辦，展出120件距今2600至4500年的文物，近半是最近3年才出土，也是首度在四川省外展出，突顯香港作為國家對外門戶的角色和優勢，對港人和海外人士而言，這都是了解中華文化的珍貴機會。另外，由中央廣播電視總台舉辦的「何以文明」全球巡展港澳特展，昨天亦舉行了啟動儀式。中宣部副部長慎海雄形容，展覽是對中華傳統文化源頭的一次探尋，透過數碼技術創新等，讓參觀者縱橫數千年時空。有份出席儀式的唐英年指出，香港是國際都會，在港探索中華文明之源、尋找民族之根，別具意義。

國家十四五規劃提及香港八大中心定位，中外文化藝術交流中心，正是其一，無論「凝視三星堆」還是「何以文明」特展，都反映內地對香港的重視。本報日前舉辦「香港文化論壇」，唐英年致辭時便稱，香港擁有一國兩制優勢，以及開放包容氛圍，匯聚東西思想，可以成為世界各地人士「走進來」認識中華文明，以至中華文化「走出去」的重要窗口。對於香港文化產業發展，唐英年提出「四點希望」，包括成為亞洲獨一無二的文化藝術中心、成為香港另一經濟發展火車頭、為年輕人提供創業或終身就業機會，以及可以「說好中國故事」，期望不久將來，香港可舉辦世界級國際文化高峰會，邀請不同國家的文化藝術相關官員，以及國際頂尖藝術博物館代表參與，展示香港文化魅力及國家軟實力。

過去十多年，香港在文化藝術方面，算是有不俗發展，國際藝壇盛事巴塞爾藝術展2013年起落戶香港，每年吸引逾200家來自全球的頂級藝廊參加；隨着M+和香港故宮館相繼落成開幕，香港更多了兩顆國際級耀眼明珠。下一步要做的，是充實人才，以及在國際上爭取話語權。本報主辦的論壇上，多位藝文界人士都提到，本港在年輕藝術人才培養及支援方面，存在諸般不足，藝文教育有待改進，當局應該多些聆聽他們的意見。至於爭取國際話語權，首先要認清香港自身的定位。

世界百年不遇變局，不單止是大國之間的角力，而是世界是否有可能擺脫以西方為尊的格局，走向一個不同文明平起平坐的多極新世界。這場變局中，中國角色舉足輕重，香港作為國家一部分，當然不會缺席。

西方文明有很多值得欣賞之處，不代表其他文明乏善足陳，但在「西方為尊」的格局下，很多非西方文明和文化，都受到不同程度的貶抑和曲解，由中國、印度到伊斯蘭文明，都被加上各種各樣的負面標籤和定型，並在西方主導國際話語權下，不斷被宣揚。不談政治或意識形態，就談飲食文化。時至今日，西方一些論述仍將中國美食視為「不健康」，也不及歐洲飲食文化精緻。最近《金融時報》一篇文章，談到西方著名美食家鄧洛普（Fuchsia Dunlop）一本新書，指出中國美食在西方被低估，即使今天，「無知和偏見也造成了一種預期，即中餐在西方就應該便宜」。中國飲食文化博大精深，港人當然明白，但西方確是不甚了了。「說好中國故事」不是要隱惡揚善，而是讓全世界認識真正的中國。香港背靠國家聯通世界，正好可以在這方面發揮作用。

維護香港獨特性

匯聚人才利創作

過去十多年，國家在對外介紹中國文化方面，做了不少工作，卻被西方視為「洗腦文宣」。香港與西方淵源深厚，即使近年多了政治隔閡，但在溝通對接上，始終有其優勢。國家支持香港成為中外文化藝術交流中心，也是希望香港協助將中華文化帶向世界，然而必須承認是，比起上幾代人，現今香港年輕一代對中國文化認識不算深。著名指揮家譚盾去年獲政府委任為香港文化推廣大使，他認為要吸引人才來港並不困難，但要向世界說好中國故事、香港故事，「年輕人得先把中國文化學透徹、搞清楚」。政府和教育界需要在這方面多下工夫。文化藝術發展，需要多元開放的社會氛圍，維護一國兩制下香港的獨特性，對於鼓勵創意、匯聚文藝人才，同樣非常重要。中央重視香港的獨特角色與作用，特區政府必須牢記在心。

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