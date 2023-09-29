社評：樓市經濟疲弱原因多 減辣托市不是萬靈丹

財爺談辣招改口風

市場憧憬減辣撤辣

近年香港經歷了政治社會動盪及疫情衝擊，樓市亦出現較大調整。及至今年初，香港終於走出疫情陰霾，全面通關復常，市場憧憬經濟強勁反彈，樓市價量齊升，未料踏入年中，本港經濟復蘇力度明顯轉弱，樓市成交萎縮，樓價指數連跌4個月，有個別大型發展商最近更「劈價」賣樓，令其他發展商面臨不少壓力。《施政報告》下月出爐，政商界要求撤辣減辣的呼聲，近月也愈來愈響。多個政黨向特首提交的《施政報告》建議書，均主張減辣，有商界議員更稱，政府現在還不撤辣，等到之後樓市失速大跌再採取行動，已然太遲，云云。

發展商游說政府減辣撤辣，由來已久，並非近月才有之事，惟政府內部一直傾向認為，近年樓巿平穩下調，有助巿民置業亦可提升香港競爭力。今年7月，財政司長陳茂波公開表示，政府對樓市辣招「無意作出調整，沒有這方面的考慮」，然而近日口風卻出現微妙變化。陳茂波表示，目前樓市情况與當年引入辣招時不同，當局「會採取務實態度，不停檢視」。外界普遍認為司長「鬆口風」，樓市減辣在望。

樓市辣招引入至今已有十多年，當年政府針對短期炒賣、非本地人購買物業，以及本地人多買一個物業，徵收額外印花稅，目的是要遏抑樓市熾熱炒風，以免樓價持續狂飈、跟市民負擔能力愈拉愈遠，措施背後的邏輯與理念，一言蔽之就是「房住不炒」。當然，現今香港所面對的內外經濟形勢，確跟十年前很不一樣，具體措施需要因事制宜，不存在一成不變，然而亦有一些基本理念和原則需要堅持，當局不能忘記初衷。

當年政府推出樓市辣招，背景是美國聯儲局大舉印鈔，超低息環境下熱錢氾濫湧港，導致資產價格狂飈。反觀現在，美國息口卻處於數十年來最高的水平，聯儲局收緊貨幣政策，本港樓市以至整體經濟，亦受息率高企所困擾。撤辣減辣當然有托市之效，但對經濟的刺激作用，卻不宜誇大。

香港疫後復蘇力度不足，很大程度受外圍影響。西方發達經濟體需求疲弱，導致本港出口轉口貿易大跌；內地經濟處於調整時期，增長速度放緩，消費有待提振，同樣影響香港經濟表現。另外，中美鬥爭激烈，科技戰、金融戰愈演愈烈，歐美資金流入香港有所減少，加上移民潮下人才流失，目前香港經濟所面對的凜冽逆風，確是多年未見。若說推動夜經濟刺激市道不足以「救港」，樓市撤辣減辣也不見得是扭轉乾坤的萬靈丹。

香港經濟與房地產行業深度綑綁，不少市民都將積蓄財富用來「買磚頭」，政府庫房也相當倚重賣地和印花稅收入。樓市不濟，已置業人士不會高興，政府收入更會大減。過去一年，政府多個賣地計劃均以流標收場，不管發展商有何盤算考慮，政府財政壓力增加，卻是毋庸置疑。不過話說回來，本港樓價指數從歷史高位回落，累積跌幅也只是一成半左右，連熊市也談不上；即使最近樓市連跌4月，但整體而言，今年仍然錄得升幅。所謂「現在不救市樓價恐急瀉」，說法未見太多憑據，倒是本港樓價仍然遠超一般市民的負擔能力，卻是有根有據。

最近瑞銀發布2023年《全球房地產泡沫指數》報告，提到本港樓價2003至2018年間累升近4倍，但居民收入停滯不前，以一名高技術服務業僱員的平均薪酬計，港人平均需要工作20至25年，才能購買一個鄰近市中心的650呎單位，遠超東京（17年）和巴黎（16年）。瑞銀研究指出，香港樓價自2015年報告首次面世以來，即處於泡沫區，即使今年首度位處「區外」，但香港樓價估值仍然過高，屬於「難以負擔水平」。樓市辣招並非不可調整，但政府處理必須慎重。

樓價仍屬難以負擔

辣招調整小心處理

本港樓市經歷了20年大牛市，現正處於不明朗時期。明年是美國大選年，各方普遍預期，聯儲局來年將減息，目前高息環境持續多久，對本港樓市走勢，將有莫大影響。香港樓價高企，一大原因是供求失衡，政府增加土地供應，倘若說到做到，樓市長遠應可平穩發展，然而短中期而言，本港土地房屋供應仍然相當緊缺，近期私樓供應量有所增加，很大程度是因為一些發展商之前嫌樓價低「惜售」囤積所致。當局考慮調整辣招，必須顧及息口走勢及樓市供求情况。為了配合「搶人才」政策，有關外來專才在港置業的額外印花稅規定，可以作出調整，但如果是減免本地居民購入第二個物業從價印花稅，變相鼓勵將房屋作為投資而非自住用途，則要三思。

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