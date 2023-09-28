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社評

社評：夜繽紛逢黃金周 振興市道見真章

【明報社評】政府為了振興夜經濟，本月中開始推出一系列「香港夜繽紛」活動，有人質疑是「炒雜錦」創意不足，難敵北上消費潮，亦有飲食業人士擔心生意被搶；當局則強調夜繽紛活動多元，各適其適，不是要跟食肆「爭飯食」。市民生活消費習慣，不會一時三刻回到疫前，刺激夜經濟是長期工作，摸着石頭過河，需要隨機應變。夜繽紛啟動未幾，能否吸引更多市民晚上外出消費，會否「塘水滾塘魚」，有待觀察。疫後首個十一黃金周將至，適逢中秋假期，市民賞月團圓加上旅客沓至，正是初步檢驗夜繽紛活動成效的機會，當局應根據「實戰成績」和用家反應，檢討得失，改善配套，去蕪存菁。

黃金周市道審慎樂觀

趁機檢視夜繽紛成效

中秋國慶長周末將至，明晚多區都將舉辦賞花燈活動，港鐵當晚亦將通宵行車，是5年來再次於中秋節通宵服務市民；同樣事隔五載捲土重來的，還有周日晚的國慶煙花匯演。政府與商界公布了一系列國慶優惠，十一當天，市民可免費乘搭部分公共交通工具、全港逾60間戲院半價售票、逾千間食肆提供折扣優惠等，康文署轄下多項設施免費使用，科學館、太空館部分展覽亦免費開放。旅遊業議會估計，中秋節至十一黃金周合共8天，將有100萬內地旅客人次訪港，回復至疫情前約七成，當中3萬人是旅行團；有業界人士更指出，有內地旅客為避開十一黃金周高峰期而提早出遊，近日出入土瓜灣用膳的內地團數量顯著增加，甚至出現應接不暇的情况。這個長假期，當局必須密切留意團客情况，避免干擾社區民生。

政府本月中啟動「香港夜繽紛」，兩周多後即迎來中秋節和十一黃金周，時機正好。香港零售管理協會指出，香港與內地恢復通關大半年，儘管五一黃金周及暑假零售業反彈未算很快很強，但每次長假期都有所改善，這個十一黃金周市道可以謹慎樂觀。可是偏向悲觀者，為數也不少。旅遊業人士指出，內地客消費模式有變，加上人民幣匯率下跌等因素，來港消費額較疫前明顯下趺，有些人更選擇日遊香港夜宿深圳；另一邊廂，港人北上消費有增無減，與南下訪客人數差距愈拉愈闊，8月份近600萬人次北上，較南下多近一倍。

特區政府啟動「夜繽紛」翌日，深圳公布一系列促進消費措施，包括向港澳遊客發放旅遊消費券、推出「港澳遊客消費地圖」及「深圳優勢產品消費指南」等特色攻略，另外還提到將完善跨境支付環境，方便港人在深圳消費。兩地競爭消費群，香港消費貴、物價高，確是不利因素，「夜繽紛」活動既面向本地市民，也面向旅客，能否起到「吸客留人」作用，這個中秋國慶黃金周，將是一次初步檢視的機會。

「夜繽紛」由政府牽頭，支持機構達30個，活動分為四大主題，包括多元娛樂、海濱休閒、節日精彩、文化藝術體驗。多元娛樂方面，逾80間商場將舉行不同主題活動，如直播亞運和英超，並相應延長開放時間；文藝體驗方面，逾80%戲院將推夜場或尾場票價優惠，科學館、藝術館等增設晚間體驗活動；節慶活動方面，當局將復辦一系列大型活動，包括國慶煙花、大坑舞火龍、除夕倒數、年宵乾貨市場等；至於海濱休閒，重點落在灣仔、西環及觀塘海濱，其中灣仔「海濱藝遊坊」昨起一連6日舉行，設小賣攤位、文創活動、無人機表演等。另外，旅發局將與廟街販商及政府部門商討，研究提升廟街夜市氣氛，包括容許明火煮食等。

振興夜經濟要接地氣

海濱活動配套甩漏多

政府期望透過一系列「夜繽紛」活動，讓市民晚間外出相聚有更多選擇，從而帶動市道。然而換個角度看，說「夜繽紛」活動缺乏焦點「炒雜錦」，似乎也不無道理。俗語有謂，「橋不怕舊最緊要受」，復辦節日盛事，確可吸引一批本地擁躉和遊客，但新意欠奉也是事實。商場晚上播波能否帶動生意，戲院票價打折能否吸引市民晚上入場，言人人殊，有待觀察；海濱休閒硬件建設，近年有一定成績，但晚上設攤檔搞表演，又是另一回事，配套安排必須做好。灣仔「海濱藝遊坊」本周初試啼聲即「甩轆」，場內供電未能配合，又缺乏污水棄置安排，部分小食檔主大失預算，怨聲載道；亦有檔主指場內保安不足，擔心失竊。政府做事急就章，安排不周甩漏多，必須盡快改善。

疫情3年改變市民生活習慣，減少了出夜街，加上疫後出現的種種旅遊消費新趨勢，重拾「夜香港」生氣活力，只能逐步來，無法一蹴而就。振興夜經濟，必須先增加晚上人流，「將餅做大」，否則再多促銷活動，也只是塘水滾塘魚，互相搶生意。有業界人士稱，「夜繽紛」下部分商場延長營業時間，近期人流已開始增加；晚上直播亞運港隊賽事，似乎也有一定作用，日前港將張家朗出戰男子花劍個人賽，最終勇奪金牌，吸引大批市民在商場駐足觀看。凡此種種，都是好徵兆，但遠未談得上形成勢頭。當局應趁今次中秋國慶黃金周，多去了解本地市民、旅客和業界持份者需要，看看如何令促進夜經濟的活動，更加對焦和更具效益。

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